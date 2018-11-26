В Дальнегорске депутаты выберут главу по конкурсу

Дальнегорская Дума, устав от безвластия в Дальнегорске, решила объявить конкурс на замещение должности главы городского округа.

При этом она руководствовалась Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Дальнегорского городского округа», утвержденным решением Думы Дальнегорского городского округа от 29 мая 2015 года №370.

Установлены следующие даты проведения этапов конкурса: первый этап – 30 ноября 2018 года; второй этап – 7 декабря 2018 года. Прием документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию, провести с 8 ноября по 28 ноября 2018 года. Напомним, бывший глава Дальнегорска Игорь САХУТА находится под следствием.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.