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В Дальнегорске депутаты выберут главу по конкурсу
Дальнегорская Дума, устав от безвластия в Дальнегорске, решила объявить конкурс на замещение должности главы городского округа.
При этом она руководствовалась Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Дальнегорского городского округа», утвержденным решением Думы Дальнегорского городского округа от 29 мая 2015 года №370.
Установлены следующие даты проведения этапов конкурса: первый этап – 30 ноября 2018 года; второй этап – 7 декабря 2018 года. Прием документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию, провести с 8 ноября по 28 ноября 2018 года. Напомним, бывший глава Дальнегорска Игорь САХУТА находится под следствием.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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