На Дальнем Востоке в руководстве компании "МегаФон" произошли кадровые изменения

«МегаФон» сообщает о кадровых изменениях в руководстве компании в регионе. Директором Якутского регионального отделения Дальневосточного филиала компании «МегаФон» назначен Александр Костерин, пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу оператора связи.

«МегаФон» объявляет о назначении на должность директора Якутского регионального отделения компании Александра Костерина, ранее занимавшего пост руководителя по продажам корпоративным клиентам Поволжского филиала компании. Приоритетной задачей для топ-менеджера станет закрепление лидерских позиций компании в сегменте услуг мобильного интернета и дальнейшее увеличение абонентской базы оператора, дальнейшее развитие собственной сети связи, обеспечение высоких стандартов качества обслуживания абонентов в Республике Саха (Якутия).

«Республика Саха (Якутия) – уникальный регион страны, который очень важен для «МегаФона», - отметил Александр Костерин. – Наша задача заключается в том, чтобы жители Якутии имели доступ к самым современным услугам связи высокого качества. И мы последовательно работаем над ее решением, развивая собственную сеть связи, повышая качество оказания услуг нашим клиентам. Наша компания первой из операторов связи запустила в 2014 году в регионе сеть четвертого поколения, и сегодня жители Якутска и других населенных пунктов республики активно пользуются высокоскоростным 4G-интернетом. По объему 4G-трафика в сети «МегаФон» Якутия сегодня на втором месте среди дальневосточных регионов. С самого начала своей деятельности в Якутии «МегаФон» организовал отдельную ветку контактного центра, позвонив на которую жители региона могут получить необходимую консультацию на якутском языке. Непрерывное технологическое развитие и ориентация на клиента – наши незыблемые правила, и мы будем следовать им и впредь».

Досье "Золотого Рога": Александр Костерин окончил Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского с дипломом магистра техники и технологии по специальности «Электроника и микроэлектроника». В 2004 году он пришел в компанию «МегаФон», где начал свою карьеру с позиции менеджера по VAS-услугам.