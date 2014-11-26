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Дальневосточная энергетика заинтересовала азиатских инвесторов
ОАО «РАО ЭС Востока» рассматривает вариант проведения эмиссии акций как один из источников финансирования проектов, сообщил заместитель генерального директора компании Алексей КАПЛУН.
«Такая возможность рассматривается в качестве способа привлечь финансирование не выходя за пределы лимитов заимствований. Я пока про эмиссию говорю просто как про очевидный источник получения неотдаваемых средств, и могу сказать, что в этом направлении мы будем работать. Как один из источников направления деятельности (по финансированию) мы ее, безусловно, рассматриваем», - сказал он.
Топ-менеджер отметил большой интерес азиатских партнеров к проектам «РАО ЭС Востока».
«Не побоюсь этого слова, но у меня уже очередь из компаний, японских, китайских, которые просто приходят и говорят: просто дайте нам проект. Понятно, что это определенные риски, определенная зависимость, что вопрос по оборудованию стоит, - мы это все понимаем. Но объективно ряд проектов мы уже сейчас рассматриваем с привлечением финансирования из Японии, Китая и из Южной Кореи»,- сказал Алексей Каплун.
При этом он подчеркнул, что надо соблюдать лимиты заимствований. «Один элемент, который позволит нам не вылезать за пределы (лимитов), - эмиссия. Вопрос - чья и в пользу кого», - отметил он.
ОАО «РусГидро» готово отдать азиатскому инвестору пакет акций «РАО ЭС Востока» вплоть до блокирующего через 3-5 лет, сообщил в свою очередь член правления энергохолдинга Джордж Рижинашвили.
По его словам, такое решение может быть принято после консолидации 100% акций «РАО ЭС Востока» на балансе «РусГидро», хотя это и не является обязательным требованием, и компания не исключает продажи доли и вне зависимости от этого факта.
«Возможен dual track, когда привлечение инвестора осуществляется параллельно с выводом акций компании на биржу», - сказал Джордж Рижинашвили.
В настоящее время «РусГидро» думает о консолидации 100% «РАО ЭС Востока».
Досье "Золотого Рога": ОАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО «ЕЭС России». В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», ОАО «АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ОАО «Передвижная энергетика» и ряд непрофильных компаний. В настоящий момент «РусГидро» принадлежит 84,39% в уставном капитале «РАО ЭС Востока».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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