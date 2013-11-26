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В срыве сайровой путины оказалась виновата рыба, погода и чиновники

26 Ноября 2013, 22:56 | Дальний Восток

В Москве 18 ноября состоялось последнее в этом году селекторное совещание Росрыболовства по сайровой путине. 

На промысле в российской исключительной экономической зоне южнее Шикотана все еще остаются два судна из Приморья - «Профессор Леванидов» и «Коротчаево», а также 16 арендованных сахалинскими предприятиями тайваньских судов, обеспечивающих поставки сырца на береговые перерабатывающие мощности ЗАО «Рыбокомбинат Островной», сообщает сайт Sakh.сom со ссылкой на сайт СКТУ Росрыболовства.

По состоянию на 20 ноября общий вылов дальневосточных рыбаков составил 49,669 (в 2012 году - 61,515) тыс. тонн сайры. Доля сахалинцев - 25,308 (в 2012 году - 30,170), приморцев - 17,327 (в 2012 году - 22,669), камчадалов - 5,162 (в 2012 году - 6,025), хабаровчан - 1,869 (в 2012 году - 2,651) тыс. тонн.

Явный недолов сайры в этом году специалисты объясняют как более поздними, чем обычно, подходами косяков рыбы, так и неувязками организационно-технического характера. На поздние подходы сайры повлияли, как считают специалисты, холодная весна, тяжелая ледовая обстановка, неблагополучная гидрология и распределение основных скоплений рыбы на акватории, удаленной от традиционных мест добычи. В организационном плане, по мнению рыбаков, сказались бюрократические трудности с комплектованием и заменой экипажей флота, необходимость многократного согласования с пограничниками и таможенниками переходов из исключительной экономической зоны в территориальное море и обратно и «привязка» сдачи продукции к берегу.

Еще одним фактором, влияющим на эффективность промысла, является постоянная миграция скоплений сайры из российской ИЭЗ в японскую и обратно. Несмотря на существующую возможность российским судам получать разрешения для работы в ИЭЗ Японии, в рамках межправительственного соглашения между нашими двумя странами, что ежегодно подтверждается на сессиях российско-японской комиссии по рыболовству, желающих тратить время на оформление соответствующих заявок среди российских рыбаков не находится. Между тем наличие таких разрешений позволило бы сайроловным судам свободно перемещаться межу ИЭЗ двух стран вслед за большими промысловыми скоплениями рыбы, мигрирующей иногда вдоль Хонсю далеко на юг, что обеспечило бы большую стабильность уловов. В связи с этим стоит отметить, что в рамках упомянутого соглашения десятки японских судов ежегодно получают разрешения на право лова сайры в ИЭЗ России.

газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: путина  рыбопереработка 



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