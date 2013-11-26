Бизнес-лицо Дальнего Востока с притоком государственного капитала меняется радикально

Год назад, в четвертом квартале 2012 г., экономика Дальнего Востока тихо начала сползание в рецессию. Строительный бум на фоне инвестиционных ожиданий после саммита АТЭС-2012 во Владивостоке сошел на нет. Принятая в конце марта 2013 года Государственная программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона так и не получила финансового подтверждения. Между тем приход в последние 5 лет на Восток крупнейших российских корпораций уже изменил бизнес-лицо региона. Наш рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока по итогам прошлого года подтверждает это.

Сегодня, с приходом в ДФО нового полпреда Президента РФ и новой команды Минвостокразвития РФ, заговорили о необходимости корректировки региональной программы, которую приняли всего полгода назад. Полпред, да еще в статусе вице-премьера, Юрий ТРУТНЕВ и вовсе заявил: а был ли мальчик? Мол, программы-то как таковой нет. На самом деле это правительство выбрало из пяти версий именно эту программу, написанную под руководством Виктора ИШАЕВА. Конечно, первоначально заявленные 10 трлн рублей, пусть и из разных источников, кого угодно испугают. Но и одобренные в конечном итоге 4 трлн рублей федерального бюджета размазаны по территории в треть российской Евразии откровенно в поддержку государственных мегакорпораций, таких как «Роснефть» и «Газпром», – главных инвесторов региона, чьи проекты и обеспечивают Дальнему Востоку 80% инвестиций. Своими 16% государство мостит им «социалку». То есть правительство согласилось с предложенными Виктором Ишаевым приоритетами для макрорегиона.

Поскольку Дальний Восток не может конкурировать с ближайшими соседями по АТР в машиностроении, информационных технологиях или других инновационных отраслях, уверены в столице, будем развивать там энергетику, добычу сырья и его переработку, то есть то, что больше всего нужно Китаю, Японии и другим дальневосточным соседям России. Такова одобренная стратегия. Получается, что вернулись к тому, с чего начали в 90-е: Дальний Восток в российском и мировом раскладе остается ресурсно-сырьевым придатком Азиатско-Тихоокеанского региона и транзитным коридором для вывоза ресурсов из Сибири.

На эти приоритеты, как показывает наш ТОП-100 по объему выручки за 2012 год, уже зациклена экономика: доля ресурсодобывающих компаний зашкаливает.

Акционерный капитал теряет позиции в регионе

Скажем сразу: в нашем ТОП-100 много новых лиц. С одной стороны, в прошлом году практически завершились процессы слияний и поглощений, когда «лучшие куски» традиционной экономики Дальнего Востока ушли в вертикально-интегрированные российские холдинги и корпорации. С другой - кардинально изменились корпоративное лицо и структура регионального бизнеса. В нашем рейтинге мы недосчитались пароходств, предприятий оборонки и пищевых производств. Многие, независимо от формы собственности и адреса новых собственников, потеряли самостоятельность как юридические лица. Так, потеряли полный статус дальневосточные филиалы «Ростелекома» и других компаний связи, транспортно-логистических компаний. Наибольшие потери в этом плане понес, как и ожидалось, Приморский край.

При этом корпорации, особенно с участием госкапитала, очень не любят прозрачности ОАО и отчитываться на территории, где работают. По этой причине до сих пор финансовая отчетность по основным операторам сахалинских проектов, к примеру, за семью печатями. И сегодня 89 крупнейших компаний ДВ региона зарегистрированы далеко от мест пребывания и, как правило, живут на два дома – в столице и в офисе поближе к аэропорту. Как известно, присутствовать в регионе вахтовым методом дешевле, чем обустраиваться надолго.

И, чтобы соблюсти объективность экономического анализа бизнеса, нам пришлось широко привлечь к формированию рейтинга прежде непубличные компании – ЗАО и ООО. Так что бизнес-лицо Дальнего Востока в рейтингах крупнейших компаний кардинально изменилось. Сегодня отнюдь не открытые акционерные общества составляют хребет дальневосточной экономики. Это подтверждают и данные отчета Дальневосточного филиала Федеральной комиссии по контролю финансовых рынков по итогам 2012 г. Возможно, последнего публичного отчета - ФСФР перешло под крышу ЦБ России, который принципом сделал фразу «Деньги любят... молчание».

На конец 2012 г. на территории ДФО числилось на 125 АО меньше, чем годом ранее. Причем из 4975 акционерных обществ лишь 1679 – открытые и 3296 – ЗАО. При этом лишь два официально ликвидированы, а остальные, похоже, ушли в вертикально-интегрированные корпорации в роли филиалов или ООО.

По сравнению со странами АТР объем фондового рынка ДФО составляет 0,003% капитализации таких стран, как Китай, Австралия, Южная Корея.

В итоге, забегая вперед, отметим, что из нашего обзора совсем исчез рейтинг по капитализации дальневосточных компаний. Сегодня только 22 компании ДВ округа зарегистрированы в листинге Московской биржи, причем 4 из них – банки с дальневосточной пропиской: Азиатско-Тихоокеанский, Дальневосточный, «Приморье» и Восточный экспресс банк.

По сути дела, лишь «АЛРОСА» является «голубой фишкой» Дальнего Востока, несмотря на государственный капитал. Единственной. 10 лет, в течение которых Издательская компания «Золотой Рог» делает Рейтинги 100 крупнейших компаний Дальнего Востока, «АЛРОСА» остается компанией № 1 на Востоке России. Эта корпорация пережила детскую болезнь всех регионалов – долго и мучительно избавлялась от непрофильных активов, которые под видом диверсификации бизнеса мегакорпорации навязало республиканское правительство. Социальное бремя чуть не утянуло на дно сам якутский алмаз. Очистка «авгиевых конюшен» непрофильных активов завершается. Сегодня «АЛРОСА» разрабатывает новые алмазные рудники, прибавляя в выручке и цене. Компания по праву стоит в листинге А1 Московской биржи.

По тому же пути, похоже, идет ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» канадской корпорации Kinross Gold, которая с 2008 г. ведет добычу на золото-серебряном месторождении Купол. Лидер золотодобычи на Дальнем Востоке сумел удержать позиции в ТОП-10 даже при истощении разведанных запасов. Завязки на мировой рынок и заставляют «Чукотскую ГГК» и другие золотодобывающие компании соблюдать корпоративные правила открытости. По итогам прошлого 2012 г. их в рейтинге 12. Отрасль еще работала стабильно, используя благоприятную конъюнктуру рынка.

Вердикт: неконкурентоспособны. Однако растут

Для составления рейтинга по выручке по итогам 2012 г. мы проанализировали показатели свыше 200 дальневосточных компаний. В ТОП-100 пришлось отсечь компании на планке 2 млрд рублей. В итоге за нижней чертой остались те самые компании, которые составляли разнопрофильную экономику региона, например прежде сильный машиностроительный кластер Хабаровского края.

Промышленным производствам региона давно поставили диагноз – неконкурентоспособны. Тем не менее, отстояв свой правовой статус, успешно развивается арсеньевская АК «Прогресс». 29 декабря 2009 г. ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» (100%-ная «дочка» камского ОАО «Sollers») со сборочного конвейера на берегу Золотого Рога выпустило первый корейский внедорожник, а уже через два года завод - в ТОП-100 ДВ. Получив второе дыхание в совместном предприятии «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», компания вполне может вырваться в первые строчки рейтинга. Зато «Дальневосточный завод «Звезда» - пока в подчинении звезд на погонах и ждет очередной реорганизации для выделения гражданской верфи, так же как ОАО «Хабаровский судоремонтный завод». Комсомольское-на-Амуре Производственное авиационное объединение под крылом «Компании Сухого» тоже остается двуликим и скрытным. Потому их нет в нашем рейтинге.

Зато к традиционной четверке крупнейших АО-энерго прибавился еще один игрок на рынке – «Восточная энергетическая компания», нацеленная на экспорт электроэнергии в Китай. Дальневосточная железная дорога, филиал РЖД, хоть и остается налогоплательщиком территории, но растеряла самостоятельные компании, будь то логистика, подвижной состав или сервисная база. Остается раздробленной пищевая промышленность – владельцы предпочитают делить бизнес на торговлю и производство, как ЗАО «Михайловский бройлер» и ЗАО «Продис», ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», ООО «Амурагроцентр» и ООО «Агроцентр».

Торговый капитал, накопленный на импорте-экспорте, всегда был силен на юге Дальнего Востока. В рейтинге ТОП-100 торговля уже представлена ООО «Эй-Пи Трейд» и «Полихим-Трейд» - оптовые компании предпочли налоговым уловкам репутацию и оптовый оборот. Сегодня они подбирают под себя товары все большего количества мировых брендов и стремительно развиваются. А вот региональные торговые сети не спешат аккумулировать бизнес на единый баланс. Возможно, дальневосточному торговому капиталу действительно в качестве образца требуется мировой бренд типа Metro. Во всяком случае, приморские власти поддержали планы Metro Cash & Carry открыть в крае три торговых центра.

На подступах к ТОП-100 уже стоят торговые сети «В-Лазер», «Востокшинторг» и «Компьютерный центр ДНС». Причем последний реально создал крупнейшее в России сборочное производство компьютеров, и «В-Лазер» имеет собственные бренды бытовой техники. А развитие частного предприятия «Востокшинторг», добравшегося со своими магазинами и сервисом до Москвы, показывает: ИП выстраиваются в холдинги. И можно сказать, что подросший малый бизнес уже увидел в акционировании цивилизованный способ раздела между партнерами накопленного капитала и прав собственности. Это привело к созданию новых ЗАО в сфере традиционного мелкого предпринимательства: торговле, пищевой промышленности, стройиндустрии, ЖКХ и сфере услуг, включая транспортно-логистические.

Акционерная форма капитала для такого бизнеса становится лучшей защитой от закона «понятий». Не потому ли здесь лидирующие позиции за Приморским краем, где сконцентрировано более трети акционерных компаний ДФО (1817 АО), несмотря на то что крупные ОАО поглощены российскими корпорациями и встроены в вертикаль с ограниченным статусом ООО или филиала.

Примечателен опыт Республики Саха. Экономические субъекты Якутии показывают приверженность международному опыту и регистрируют акционерные компании открытыми, с дальним прицелом на инвестиции. В 2012 г. здесь были размещены выпуски ценных бумаг ОАО «Угольная компания «Нерюнгриуголь», ОАО «Алмазы Анабара», ЗАО «Якутские угли – новые технологии», ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО «Шахта «Дежневская», ЗАО «Эльконский горно-металлургический комбинат», ОАО «Венчурная компания «Якутия», два выпуска ОАО «Селигдар», ОАО «Аэропорт Якутск» и др.

Якутские эмитенты, осуществивших эмиссию в прошлом году, обеспечили вполне объективный для ДВ округа расклад по перспективным видам экономической деятельности: «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 60,8 %, «строительство» - 13,8%, «финансовая деятельность» - 7,9%. О необходимости структурирования в этих отраслях и шла речь год назад в обзоре журнала «ДК». Смена владельцев, перепродажа активов и бизнеса требуют более гибкой юридической формы капитала. Это касается ГУПов, МУПов и бывшей военной собственности. Так, ФГУП «ГУСС Дальспецстрой», чья приватизация готовилась весь прошлый год, так и не дошел до акционирования, хотя по-прежнему остается в регионе строительной компанией № 1.

Похоже, процесс перераспределения рынков, капитала и влияния в регионе еще не завершен. И в чью пользу будут происходить эти процессы, у владельцев регионального бизнеса сомнений мало. Помните загадку: А и Б сидели на трубе… Всплывшие в нашем рейтинге «ОООшки» показывают, кто сел на трубу, тот и «съел», извините, - преуспел. Вот только на трубу пускают не всех.

Труба мимо кассы

Ни лесозаготовительные, ни рыбодобывающие компании не могут состязаться по объемам выручки с добычей драгметаллов, хотя тоже представлены в ТОП. Все же сидят на сырьевом ресурсе и сориентированы на экспорт в АТР, точнее в Китай. Пожалуй, лишь представители угольной промышленности сегодня на коне и в нашем рейтинге. Угольная пыль витает над любым мало-мальским причалом от Ванино (ЗАО «Дальтрансуголь») до Посьета и мыса Астафьева в Находке. Вдруг обнаружилось, что существующие портовые мощности не могут обслужить экспорт угля из Сибири и Якутии – в ожидании смены приоритета российского капитала с Запада на Восток износились, понимаете.

Если нефтяники и газовики прибавили к имеющимся терминалам новые мощности ЗАО «Порт Пригородный» (сахалинский газ) и СМНП «Козьмино» (конец трубы ВСТО), то транспортная составляющая стала головной болью для СУЭК, «Якутугля» и угольных компаний с Кузбасса. А с учетом наращивания транзитных потоков отставание стивидорских и портовых компаний в регионе налицо. Достаточно заглянуть в ТОП-100 по итогам минувшего года.

За рамками Рейтинга 100 крупнейших компаний ДВ остались транспортные предприятия региона, которые еще 10 лет назад были «голубыми фишками» дальневосточного бизнеса. «Приморское морское пароходство» (PRISCO) и ДВМП (FESCO), «Ленское объединенное речное пароходство» и порты Владивостока, Ванино и Находки. Сегодня в ТОП-100 по выручке попали лишь три.

«Сахалинское морское пароходство» застолбило свою нишу на каботаже, обслуживая шельфы, островные и северные территории. ЗАО «Дальтрансуголь» (холдинг «СУЭК») поглотило Ванинский балкерный терминал, а выкупленный корпорацией «Мечел» у государства «Порт Ванино» тут же пошел по рукам. «Владивостокский морской торговый порт», по воле акционеров объединенный с ДВМП в Транспортную группу FESCO, сегодня стал лидером по контейнерному транзиту, но в дальнейшем имеет риск потерять юридическое лицо. Само же FESCO вслед за PRISCO распродается, так и не получив заказа на дальневосточном фрахте. Неожиданно к ТОП-100 «подплыла» частная судоходная компания «Павино», которая собрала флотилию из старых судов и оказалась «по карману» для региональных логистических компаний.

А обилие в ТОП-100 по выручке представителей нефтегазовой отрасли при ближайшем рассмотрении заставляет задуматься, что вскоре вся жизнь региона, и бизнес, разумеется сконцентрируются вокруг трубопроводов.

«Газпром» со своими дочками давно отметился на карте Дальнего Востока, но не в нашем рейтинге. «Газпром Сахалин Холдингз Би.Ви.», судя по оборотам завода СПГ в Пригородном, вполне мог бы занять верхние строчки регионального ТОП-10. Но вы не найдете в нашем рейтинге ни «Сахалин Энерджи», ни «Эксон Нефтегаз» - сахалинские проекты по традиции, заложенной иностранными партнерами как «ЛТД.», хранят информационный вакуум во всем, что касается выручки и прибыли. Сегодня набирают обороты в округе филиалы «газпромовских» дочек из Томска, но корпорация не спешит извещать территории, сколько они зарабатывают (или теряют) на дальневосточных ресурсах. Это можно сказать и о других игроках на нефтяном рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири.

«Роснефть» («Сахалинморнефтегаз», «Комсомольский НПЗ» и сеть АЗС), «Транснефть» (ООО «Дальнефтепровод» и СМНП «Козьмино»), «Сахатранснефтегаз» и НК «Альянс» («Хабаровский НПЗ» и сеть АЗС по регионам) – компании, созданные на базе прежних региональных предприятий, как правило, сохраняют регистрацию в регионе и блюдут репутацию – они в ТОП-100. Однако, как оказалось, из 21 участника рейтинга 14 являются нефтетрейдерами, занимающими сбытом нефтепродуктов – от транспортной логистики до бункеровки. Они, а не добыча и переработка, сегодня ворочают «зелеными» миллиардами.

Минувшим летом развернулись баталии между двумя гигантами. АК «Транснефть» проинформировала «Роснефть» о невозможности обеспечения инфраструктурой ОАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК) в 2016–2020 годах и предложила перенести запуск на 2030 год. Глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН и руководитель «Транснефти» Николай ТОКАРЕВ серьезно разошлись в видении того, как обеспечить Дальний Восток бензином. Сечин хочет увеличить нефтеперерабатывающие мощности, поставив близ Находки нефтехимический комбинат, а Токарев считает это совершенно нецелесообразным, поскольку из трубы ВСТО нефть на ура уходит в АТР.

Качать сырую нефть напрямую на экспорт владельцу трубы выгоднее. И ежегодно регион сотрясают бензиновые кризисы (НПЗ на «профосмотр» ставить надо, однако), регулярно переработчиков обвиняют в монополизме. А пустить в монополизированный рынок конкуренцию не хотят. Да, на строительство крупных НПЗ уйдут не только огромные средства, но и время - от проектирования до пуска завода средней мощности 5-6 лет. А строительство модульного мини-НПЗ производительностью от 1000 до 20 000 баррелей высококачественных нефтепродуктов в день займет всего от 3-х до 6-ти месяцев. Технологии есть. Допуска к скважине и трубе нет.

В тоннеле Москва - Пригородный

Что ж удивляться, что бюджеты дальневосточных субъектов Федерации в большой степени формируются за счет дотаций федеральной казны. Эти показатели финансовой зависимости год от года варьируются, но по ДФО они выше, чем в среднем по России. И региональные власти в своих стратегиях горят желанием заманить на территорию какой-нибудь гигант с инвестициями – сразу куш в бюджетные доходы да, например, спортивный ледовый дворец под «социальное партнерство».

Скажете, это проще, чем медленно и системно холить рост малого бизнеса, диверсифицируя сырьевую экономику региона? Не только. Заглянем в принятую Федеральную программу. Основные инвестиции предусматриваются в сырьевой сектор, а госвложения в инфраструктуру макрорегиона нацелены на обслуживание сырьевого сектора. Корпорации добывают и продают, а инфраструктуру для новых проектов создает государство. Присоседиться к таким проектам – уже успех для бизнеса.

Вот почему в нашем ТОП-100 сегодня так много трейдеров, которые сидят на оптовых продажах нефтепродуктов. Зато решение вопроса по ответвлениям от магистрального трубопровода ВСТО-2 даже к действующим в регионе перерабатывающим мощностям ОАО «Хабаровский НПЗ» и «Комсомольский НПЗ» затягивается на годы. И предприятия, которые должны быть в первой десятке рейтинга, судя по ценам на бензин в регионе, даже в ТОП-30 не попадают.

Как призналась президент Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов Лариса ЛОВУШКИНА, сегодня к консалту чаще всего обращаются с одним вопросом: на что ориентироваться в стратегии? Дальневосточные бизнесмены в растерянности. 10 лет их ориентировали на рынки России с заманчивыми обещаниями льготных тарифов на транспорт, энергию, загоняли на берег высокими пошлинами, как рыбаков и лесопромышленников. Сейчас признали: смешно везти за 9000 км, когда потребители рядом, за столбами, и их больше.

Не видит себе места в новом экономическом раскладе сфер влияния региональный бизнес, когда в интегрированную вертикаль российских корпораций попали даже кафе в аэропорту. А все, кто мало-мальски знаком с менталитетом жителей российской окраины, отмечают их предприимчивость. Дальневосточники хотят быть не объектом, а субъектами экономической среды. И исход из региона активных имеет и это объяснение. Для добычи ресурсов вахтовый способ годится. Для жизни требует поле деятельности. Примером тому рыбная отрасль.

Сегодня с рыбаков готовы снять клеймо контрабандистов и браконьеров, если компании сменят собственников на «эффективных». Рыбопромышленный холдинг «Карат» и Группа компаний «Русское море» прибрали ведущие рыбодобывающие компании Камчатки и Приморья. При этом избавились от рыбопереработки в подмосковном Ногинске. Группа вернула себе прибыль, сообщили недавно «Ведомости». Оказывается, это переработка рыбы генерировала убыток (1 млрд руб. за 2012 г. по МСФО). Теперь ГК «Русское море» специализируется на дистрибуции морепродуктов. Рыба идет на берег, только не российский, а, как и прежде, в Китай, Корею и Японию. Эффективно…

Вернется ли бизнес в прибрежные рыбацкие поселки Камчатки, Сахалина и Приморья, если все это назвать рыбным кластером? Ведь дело дошло до того, что для выработки «Сайры в собственном соку» приходится уже сырье покупать в Японии.

И прав новый полпред ДФО, признав, что программы действий у дальневосточных территорий на сегодня нет. Территория отдана на откуп государственным и негосударственным корпорациям, имеющим собственные бизнес-интересы в регионе, в расчете на их инвестиции. Сможет ли новый глава ДФО в ранге вице-премьера скоординировать их бизнес-планы с интересами населения? Ведь, по мнению профессора Восточного института ДВФУ, д.э.н. Н.В. КУЗНЕЦОВОЙ, пресловутый коэффициент Джини (разрыв в доходах населения) по ДФО составляет 40,2% и продолжает расти, тогда как по России он всего лишь 10%. А коэффициент Джини отражает и доходность крупного и малого бизнеса.

Катастрофический паводок лета 2013-го отсрочил не один стратегический проект в регионе и еще аукнется в показателях компаний по итогам года. Потому так внимательно региональный бизнес ДВ прислушивается ко всему, что исходит от новых фигур в регионе. «… и я, и Министерство развития Дальнего Востока должны будут заниматься тем, чем и должны заниматься, - развитием всех территорий Дальнего Востока, созданием благоприятных условий для жизни людей и максимально конкурентных условий для бизнеса», - обещает Юрий Трутнев. Региональный бизнес – тот, что за рамками ТОП-100, - не верит.

Методика оценки эффективности бизнеса компаний Дальнего Востока была разработана экс-руководителем Рейтингового агентства «Золотого Рога», к.э.н. Андреем БЛИНОВЫМ при участии экспертов из РО ФСФО, НП «Профессионал» ОАО «Дальаудит» и профильных специалистов администраций Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области еще в 2003 г. Показатели, используемые при составления рейтинга, отражают различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности компании: общая рентабельность деятельности компаний анализируемого года, величина чистой прибыли и изменение прибыльности продаж, коэффициент оборачиваемости активов в текущем году и даже коэффициент финансовой устойчивости. Для их сопоставления используется метод рейтинговой оценки, когда каждый из 5 показателей ранжируется в натуральных единицах от 1 до 100 баллов. Для вывода интегрального показателя использованы удельные коэффициенты от 0,10 коэффициента финансовой устойчивости до 0,35 уд. коэффициента общей рентабельности. Сумма всех показателей и показывает, насколько эффективен бизнес той или иной компании.

Елена БАРКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

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