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Амурский судостроительный завод ушел в убытки
26 Ноября 2013, 21:00 | Дальний Восток
ОАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по итогам 9 месяцев 2013 года получило 62,065 млн рублей чистого убытка, тогда как годом ранее было зафиксировано 196,873 млн рублей чистой прибыли.
Выручка предприятия сократилась на 38% - до 1 млрд 871,575 млн рублей. Отметим, что в проект бюджета РФ на 2014-2016 годы включен пункт о выделении в 2014 году ОСК 3,2 млрд рублей на оздоровление АСЗ, находящегося с июня 2012 года в процедуре внешнего управления.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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