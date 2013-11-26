Амурский судостроительный завод ушел в убытки

ОАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по итогам 9 месяцев 2013 года получило 62,065 млн рублей чистого убытка, тогда как годом ранее было зафиксировано 196,873 млн рублей чистой прибыли.

Выручка предприятия сократилась на 38% - до 1 млрд 871,575 млн рублей. Отметим, что в проект бюджета РФ на 2014-2016 годы включен пункт о выделении в 2014 году ОСК 3,2 млрд рублей на оздоровление АСЗ, находящегося с июня 2012 года в процедуре внешнего управления.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.