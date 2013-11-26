Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из 1000 выявленных рудных месторождений в ДФО осваиваются только около 20%
Пути решения важнейшего вопроса - стимулирования геологоразведки - обсудили на минувшей неделе в Хабаровске члены координационного совета (КС) по природопользованию межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».
В восточных регионах РФ сосредоточены основные запасы алмазов, почти все олово, более половины золота, серебра, меди и полиметаллов, коксующихся углей. Здесь также находятся крупные месторождения железных руд, марганца, титана, редкоземельных металлов. В существующих стратегиях развития Дальнего Востока минерально-сырьевой комплекс рассматривается как сектор экономической специализации макрорегиона на ближайшее десятилетие.
Однако, как отмечалось на заседании КС, отрасль продолжает развиваться на заделе, созданном еще советскими геологами, который в последние годы начинает иссякать. Запасы разрабатываемых легкодоступных месторождений оскудели, разрабатывать участки со сложной экономикой добычи решаются немногие. В результате, из более 1 тыс. выявленных рудных месторождений в ДФО осваиваются только около 20%. Снижение количества рентабельных залежей полезных ископаемых напрямую связано со спадом в объемах геологоразведочных работ - примерно в 5 - 7 раз в сравнении с показателями 1992 года.
«Советским» остается и кадровый состав дальневосточной геологоразведки. До 70% специалистов, задействованных на полевых работах, - романтики в возрасте 60 - 70 лет. Прагматичная молодежь не идет в сферу с низкой оплатой тяжелого труда.
Там, где выбирают грамотные подходы к управлению персоналом, ситуация меняется. Так, компания «Петропавловск» еще в 2003 году создала собственную геологоразведочную компанию «Регис», которой на поисковые мероприятия выделяется 1,5-2 млрд рублей ежегодно. Ее кадровый состав - более 2 тыс. человек постоянно пополняется молодыми специалистами. Это одно из крупнейших предприятий данного профиля в стране. Его деятельность позволяет группе «Петропавловск» иметь стабильно высокую добычу золота, составившую, например, за 9 месяцев 2013 года 15,5 тонны. Неплохо организована разведка и в других крупных золотодобывающих компаниях. По итогам прошлого года общий прирост запасов это драгоценного металла в ДФО составил около 266 тонн.
Впрочем, нельзя не отметить, что данный рост во многом связан с державшейся долгое время необычно высокой рыночной ценой золота. В нынешнем году тенденция сменилась почти 30-процентным спадом. И, как отметил заместитель гендиректора ЗАО УК «Петропавловск» Юрий МАРЧЕНКО, планы разведки в 2014 году будут профинансированы уже в сумме 1,2 млрд рублей. Возможно, спада объемов работ в «Регисе» удастся избежать за счет выхода предприятия на международный рынок. В целом же, для стабилизации ситуации в долгосрочной перспективе, «Петропавловск» предлагает привязать НДПИ для золотодобычи к мировым ценам на металл, как это делается в нефтедобыче.
Не способствует развитию и законодательная база. Вообще-то, сегодня в отрасли добычи полезных ископаемых действует заявочный принцип. Но, согласно закону, он перестает действовать, когда появляются другие претенденты на использование ресурса. В этом случае объявляется аукцион. В подготовленных для заседания КС бумагах констатируется: «Горнодобывающие предприятия, имеющие значительные производственные мощности, налаженную инфраструктуру, вынуждены откупаться от различных ООО, ничего не имеющих, кроме уставного капитала».
Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
- Колыма планирует увеличить добычу золота
- На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной
- Основной объем геологоразведки золота будет происходить на Дальнем Востоке
- На Чукотке приступили к промышленной добыче золота
- На 12-20% упала добыча золота и серебра на Чукотке
- На Чукотке добыли около 20 тонн золота
- В Якутии найден уникальный розовый алмаз в 27,85 карата
- На Колыме добыто более 21 тонны золота
- В Магадане на "Майнекс-2017" собрались компании мирового уровня
Новости раздела
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект создания Арктического ТОРа в Якутии
- Российские и корейские бизнесмены будут наводить девять мостов
- Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
- На Сахалине начали разводить "Белого Великана" и "Советскую шиншиллу"
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- Приморский филиал РАНХиГС объявляет курс Express MBA
- Якутия выбирает "цифру"
- Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской
- Дальневосточная железная дорога: к каждому клиенту - свой подход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке