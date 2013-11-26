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Из 1000 выявленных рудных месторождений в ДФО осваиваются только около 20%

26 Ноября 2013, 20:46 | Дальний Восток

Пути решения важнейшего вопроса - стимулирования геологоразведки - обсудили на минувшей неделе в Хабаровске члены координационного совета (КС) по природопользованию межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

В восточных регионах РФ сосредоточены основные запасы алмазов, почти все олово, более половины золота, серебра, меди и полиметаллов, коксующихся углей. Здесь также находятся крупные месторождения железных руд, марганца, титана, редкоземельных металлов. В существующих стратегиях развития Дальнего Востока минерально-сырьевой комплекс рассматривается как сектор экономической специализации макрорегиона на ближайшее десятилетие.

Однако, как отмечалось на заседании КС, отрасль продолжает развиваться на заделе, созданном еще советскими геологами, который в последние годы начинает иссякать. Запасы разрабатываемых легкодоступных месторождений оскудели, разрабатывать участки со сложной экономикой добычи решаются немногие. В результате, из более 1 тыс. выявленных рудных месторождений в ДФО осваиваются только около 20%. Снижение количества рентабельных залежей полезных ископаемых напрямую связано со спадом в объемах геологоразведочных работ - примерно в 5 - 7 раз в сравнении с показателями 1992 года.

«Советским» остается и кадровый состав дальневосточной геологоразведки. До 70% специалистов, задействованных на полевых работах, - романтики в возрасте 60 - 70 лет. Прагматичная молодежь не идет в сферу с низкой оплатой тяжелого труда.

Там, где выбирают грамотные подходы к управлению персоналом, ситуация меняется. Так, компания «Петропавловск» еще в 2003 году создала собственную геологоразведочную компанию «Регис», которой на поисковые мероприятия выделяется 1,5-2 млрд рублей ежегодно. Ее кадровый состав - более 2 тыс. человек постоянно пополняется молодыми специалистами. Это одно из крупнейших предприятий данного профиля в стране. Его деятельность позволяет группе «Петропавловск» иметь стабильно высокую добычу золота, составившую, например, за 9 месяцев 2013 года 15,5 тонны. Неплохо организована разведка и в других крупных золотодобывающих компаниях. По итогам прошлого года общий прирост запасов это драгоценного металла в ДФО составил около 266 тонн.

Впрочем, нельзя не отметить, что данный рост во многом связан с державшейся долгое время необычно высокой рыночной ценой золота. В нынешнем году тенденция сменилась почти 30-процентным спадом. И, как отметил заместитель гендиректора ЗАО УК «Петропавловск» Юрий МАРЧЕНКО, планы разведки в 2014 году будут профинансированы уже в сумме 1,2 млрд рублей. Возможно, спада объемов работ в «Регисе» удастся избежать за счет выхода предприятия на международный рынок. В целом же, для стабилизации ситуации в долгосрочной перспективе, «Петропавловск» предлагает привязать НДПИ для золотодобычи к мировым ценам на металл, как это делается в нефтедобыче.

Не способствует развитию и законодательная база. Вообще-то, сегодня в отрасли добычи полезных ископаемых действует заявочный принцип. Но, согласно закону, он перестает действовать, когда появляются другие претенденты на использование ресурса. В этом случае объявляется аукцион. В подготовленных для заседания КС бумагах констатируется: «Горнодобывающие предприятия, имеющие значительные производственные мощности, налаженную инфраструктуру, вынуждены откупаться от различных ООО, ничего не имеющих, кроме уставного капитала».

Александр ЗУБОВ,  газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Александр Зубов
Теги: геологоразведка  месторождение 



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