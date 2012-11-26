Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Серебряный Лучник" целится в дальневосточных пиарщиков
В Дальневосточном федеральном округе стартовал прием заявок для участия в ежегодной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток-2012.
В прошлом году попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, которая призвана расширить возможности участия региональных компаний в Дальневосточном федеральном округе.
«Серебряный Лучник» - Дальний Восток-2012 стартовал 3 октября и продлится до 31 декабря 2012 года. В этот период исполнительная дирекция региональной премии, сформированная на базе коммуникационного агентства «АГТ-Восток», будет принимать заявки и работы в номинациях: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций»; «Лучший проект в области развития и продвижения территорий»; «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности»; «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни»; «Мастер» (выдвижение по инициативе членов жюри).
Победители региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток станут известны в конце января будущего года, на церемонии награждения во Владивостоке.
Среди них по решению членов жюри региональной премии будет выбран один проект, который получит право войти в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Кроме того, 10 проектов из общего числа конкурсных работ будут рекомендованы к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без уплаты организационного взноса.
Национальная премия «Серебряный Лучник» в этом году проводится уже в 16-й раз и является одним из наиболее авторитетных профессиональных событий в области связей с общественностью в России. Наряду с Сибирским, Южным и Приволжским федеральными округами региональную премию «Серебряный Лучник» представляет и Дальний Восток (www.luchnik-dv.ru).
К участию в премии приглашаются руководители структур по связям с общественностью, СМИ и рекламе администраций регионов Дальневосточного федерального округа, государственные и коммерческие предприятия, НКО и отдельные специалисты, занятые непосредственно практической деятельностью в области связей с общественностью.
Исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток: тел./факс: +7 (423) 222-86-15; +7 (914) 704-52-81; +7 (914) 704-58-37; s.dmitrichenko@agt-agency.ru; luchnik@agt-dv.ru.
"Дальневосточный капитал".
Новости тематики
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Концерн "Сахабулт" хочет сделать Якутию столицей меховой моды
- Каюрам гонки "Берингия-2018" вручили заслуженные награды
- "Берингия-2018": каюры прошли 17 этап камчатской гонки
- Шестой этап "Берингии-2018" стал самым сложным с начала гонки
- Третий пуск с космодрома Восточный назначен на 1 февраля
- Ежегодная выставка "Пушнина и меха Камчатского края" приглашает мастеров народных промыслов
- Жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток" добавило три проекта в число финалистов
- На Камчатке установлен один из трех самых современных мишенных комплексов в России
- Чукотка накормит икрой участников "Дней Дальнего Востока" в Москве
Новости раздела
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект создания Арктического ТОРа в Якутии
- Российские и корейские бизнесмены будут наводить девять мостов
- Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
- На Сахалине начали разводить "Белого Великана" и "Советскую шиншиллу"
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- Приморский филиал РАНХиГС объявляет курс Express MBA
- Якутия выбирает "цифру"
- Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской
- Дальневосточная железная дорога: к каждому клиенту - свой подход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке
- Бывший олигарх останется ни с чем