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"Серебряный Лучник" целится в дальневосточных пиарщиков

26 Ноября 2012, 18:03 | Дальний Восток

В Дальневосточном федеральном округе стартовал прием заявок для участия в ежегодной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток-2012.

В прошлом году попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, которая призвана расширить возможности участия региональных компаний в Дальневосточном федеральном округе.

«Серебряный Лучник» - Дальний Восток-2012 стартовал 3 октября и продлится до 31 декабря 2012 года. В этот период исполнительная дирекция региональной премии, сформированная на базе коммуникационного агентства «АГТ-Восток», будет принимать заявки и работы в номинациях: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций»; «Лучший проект в области развития и продвижения территорий»; «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности»; «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни»; «Мастер» (выдвижение по инициативе членов жюри).

Победители региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток станут известны в конце января будущего года, на церемонии награждения во Владивостоке.

Среди них по решению членов жюри региональной премии будет выбран один проект, который получит право войти в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Кроме того, 10 проектов из общего числа конкурсных работ будут рекомендованы к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без уплаты организационного взноса.

Национальная премия «Серебряный Лучник» в этом году проводится уже в 16-й раз и является одним из наиболее авторитетных профессиональных событий в области связей с общественностью в России. Наряду с Сибирским, Южным и Приволжским федеральными округами региональную премию «Серебряный Лучник» представляет и Дальний Восток (www.luchnik-dv.ru).

К участию в премии приглашаются руководители структур по связям с общественностью, СМИ и рекламе администраций регионов Дальневосточного федерального округа, государственные и коммерческие предприятия, НКО и отдельные специалисты, занятые непосредственно практической деятельностью в области связей с общественностью.

Исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток: тел./факс: +7 (423) 222-86-15; +7 (914) 704-52-81; +7 (914) 704-58-37; s.dmitrichenko@agt-agency.ru; luchnik@agt-dv.ru.

"Дальневосточный капитал".

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