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Виктор МИЛУШ вступил в должность гендиректора ОАО "ДЭК"
25 ноября 2012 года, к исполнению обязанностей приступил генеральный директор ОАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ.
Решение о повторном избрании руководителя на пост было единогласно принято Советом директоров ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в состав холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока») 7 ноября 2012 года. Срок полномочий главы компании установлен на три года – по 24 ноября 2015 года.
Досье "ЗР"
Виктор Владимирович МИЛУШ родился 29 марта 1959 года. С отличием окончил Красноярский политехнический институт и Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Свою трудовую деятельность в энергетической отрасли начал в 1981 году. Прошел путь от машиниста-обходчика Красноярской ГРЭС-2 до директора Приморской ГРЭС. В 2004 году стал заместителем генерального директора ОАО «ДВЭУК» - исполнительным директором ЗАО «ЛуТЭК». Генеральным директором ОАО «ДЭК» избран 25 ноября 2009 года. Депутат Законодательного Собрания Приморского края, кандидат технических наук.
"Золотой Рог".
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