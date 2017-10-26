Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россия хочет продавать Сингапуру Sukhoi Superjet 100
"Виктор Евтухов отметил необходимость диверсификации номенклатуры товарооборота между Россией и Сингапуром, в том числе посредством активного развития сотрудничества в области промышленности и технологий… В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества замглавы Минпромторга России назвал область гражданской авиации и авиастроения", - говорится в сообщении.
При этом в перспективе планируется сотрудничество с компанией ST-Aerospace по предоставлению услуг послепродажного обслуживания для SSJ 100 и МС-21 через сеть собственных сервисных центров непосредственно на целевых рынках сбыта. Также сообщается о возможном создании совместного предприятия по кастомизации салонов для VIP-версий SSJ 100 (SBJ) и МС-21.
Новости тематики
- Россия хочет продавать Сингапуру Sukhoi Superjet 100
- По пути с "Евро-5"
- Дальневосточный фокус. Как делать бизнес на Дальнем Востоке?
- На Чукотке запасов золота на "Майском" предварительно хватит на срок от пяти до семи лет
- На Чукотке начинает работу обновленный оленеубойный пункт в Амгуэме
- В Якутии заложили фундамент под золотоизвлекательную фабрику заложили на руднике "Гросс"
- В Еврейской автономной области в ТОР "Амуро-Хинганская" запустили первое предприятие
- Малый бизнес на Дальнем Востоке открывается "часто и живет недолго"
- Дрейф в штиль. Куда идет дальневосточный бизнес
- Режим Свободного порта Владивосток в аэропорту "Сокол" в Магадане упростит работу с инвесторами
Новости раздела
- Россия хочет продавать Сингапуру Sukhoi Superjet 100
- На Камчатке на реке Сопочная будет построен речной причал
- По пути с "Евро-5"
- Дальневосточный фокус. Как делать бизнес на Дальнем Востоке?
- На Чукотке запасов золота на "Майском" предварительно хватит на срок от пяти до семи лет
- На Чукотке начинает работу обновленный оленеубойный пункт в Амгуэме
- В Якутии заложили фундамент под золотоизвлекательную фабрику заложили на руднике "Гросс"
- В Тигильском районе Камчатки появится новый рыбный завод
- В Еврейской автономной области в ТОР "Амуро-Хинганская" запустили первое предприятие
- В Амурской области будут открыты смотровые площадки для желающих увидеть пуски с космодрома "Восточный"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Директора пошли на "выход"
- На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
- В Год ООПТ в Биробиджане состоялась XII Дальневосточная конференция по заповедному делу
- Банки готовы инвестировать в приморские компании
- Круизный лайнер Costa NeoRomantica вновь пришвартуется во Владивостоке
- Во Владивостоке состоится прощание с Виктором Миськовым
- Методом выбивания добывают себе квартиры обманутые дольщики Хабаровского края
- ГЛК "Холдоми" и "Горный воздух" для привлечения туристов создадут единую зону ski-pass
- Развитие транспортного потенциала острова Большой Уссурийский поможет региону