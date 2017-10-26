Россия хочет продавать Сингапуру Sukhoi Superjet 100

В технопарке "Сколково" 17 октября Виктор Евтухов принял участие в восьмом заседании межправительственной российско-сингапурской комиссии высокого уровня (МПК) под председательством с российской стороны первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

"Виктор Евтухов отметил необходимость диверсификации номенклатуры товарооборота между Россией и Сингапуром, в том числе посредством активного развития сотрудничества в области промышленности и технологий… В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества замглавы Минпромторга России назвал область гражданской авиации и авиастроения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия заинтересована в продвижении на сингапурский рынок и далее в страны Юго-Восточной Азии новейших российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

При этом в перспективе планируется сотрудничество с компанией ST-Aerospace по предоставлению услуг послепродажного обслуживания для SSJ 100 и МС-21 через сеть собственных сервисных центров непосредственно на целевых рынках сбыта. Также сообщается о возможном создании совместного предприятия по кастомизации салонов для VIP-версий SSJ 100 (SBJ) и МС-21.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.