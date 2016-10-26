В пятницу, 11 ноября, в киноконцертном комплексе Fesco-Hall состоится шоу «НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ» впервые с участием создателя шоу - маэстро Жан Мари БУРСИКО (Jean Marie Boursicot), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В этом году отец-основатель мирового проекта господин Бурсико благосклонно принял приглашение во Владивосток для приветствия публики на торжественной церемонии открытия шоу 2016 года. Это станет историческим и культурным событием для всего Дальнего Востока России, ведь ранее господин Бурсико никогда не бывал на нашей земле.

Впервые «Ночь пожирателей рекламы» прошла в 1981 году в Париже, когда Жан Мари Бурсико арендовал «Кинопанораму» на одну ночь и устроил рискованную премьеру под названием «La Nuit des Publivores» («Ночь рекламоядных»). Так появился формат будущего первого в мире шоу-проекта: показ рекламных роликов, снятых в разное время в разных странах, на экранах больших кинотеатров в течение ночи (три блока по 1,5 часа) в качестве произведений искусства.

Коллекция, состоящая из более чем миллиона роликов, присланных со всех континентов, признана национальным достоянием Франции, что приравнивает ее ценность к Лувру и Эйфелевой башне. Кроме этого «НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ» входит в Книгу рекордов Гиннеса.

Основная тема этого года - наша планета и экология. Вы увидите, как эту проблемную тему раскрывают лучшие сценаристы разных стран, показывая всевозможные плюсы и минусы прогресса и цивилизации.

А в перерывах между просмотром роликов вас ждут незабываемые эмоции и сюрпризы в рамках развлекательной программы шоу: живая музыка, креативные фотосессии, конкурсы, подарки и многое другое!

Не проспите эту ночь!

Стоимость билетов: 2000 рублей.

Показ шоу «Ночь пожирателей рекламы» - 1 этаж киноконцертного комплекса Fesco-Hall.

VIP: 5000 рублей. VIP- фуршет + коктейли.

Показ шоу «Ночь пожирателей рекламы» - балкон киноконцертного комплекса Fesco-Hall, где будет присутствовать сам Жан Мари Бурсико!

Билеты на сайте www.vl.ru, в кассе Fesco-Hall, в офисах сети «Билетур».

Возможен наличный и безналичный вариант оплаты для корпоративных клиентов.

Тел. 8(423)267-54-00. Реклама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.