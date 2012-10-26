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"Черкизово" добралось до Дальнего Востока
ВЛАДИВОСТОК, 25 октября, ZRPRESS. ОАО "Группа Черкизово" (контролируется Игорем БАБАЕВЫМ и членами его семьи) готово потратить не менее $200 млн на создание в Дальневосточном федеральном округе крупного свинокомплекса. При этом рассматривается возможность как создания свинокомплекса с нуля, так и приобретения действующего производства.
"Черкизово" уже направило в Минвостокразвития РФ предложение по реализации проекта. В качестве приоритетных для реализации инвестпроекта регионов рассматриваются Приморский и Хабаровский края, Амурская область.
Представители компании намерены побывать в каждом из них, чтобы выбрать наиболее перспективную площадку для развития бизнеса. При этом рассматривается возможность как создания свинокомплекса с нуля, так и приобретения действующего производства.
В частности, в Хабаровском крае "Черкизово" рассматривает варианты размещения собственного производства на готовых площадках территории района им. Лазо (с. Зоевка общей площадью 5875 га, с. Полетное общей площадью 5186 га), Амурского района (пос. Литовко (Эльбанский совхоз), с. Украинка(бывший животноводческий комплекс), с. Вознесенское (земли переданы в долевую собственность гражданам, но фактически не используются) и на территории Комсомольского района (бывшие совхозы "Новый мир" и "Дземгинский").
Досье "ЗР": ОАО "Группа Черкизово" создано в 2005 году, объединив в качестве управляющей компании в единый холдинг две группы предприятий - АПК "Черкизовский" и АПК "Михайловский". Акционеры - MB Capital Partners (контролируется членами семьи основателя компании Игоря Бабаева) - 61,5%. В группу "Черкизово" входят 7 птицеводческих комплексов общей мощностью 400 тыс. тонн продукции (в живом весе) в год, 14 свинокомплексов общей мощностью 180 тыс. тонн свинины в год (в живом весе), 6 мясоперерабатывающих предприятий, мощности которых рассчитаны на производство 190 тыс. тонн продукции в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн тонн в год. Кроме того, группа имеет элеваторы, мощности которых рассчитаны на единовременное хранение более 500 тыс. тонн зерна, и более 100 тыс. га сельхозземель.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".
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