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В России стало легче вести бизнес

26 Октября 2011, 00:45 | Дальний Восток

Россия впервые за последние годы отвоевала несколько мест в традиционном рейтинге Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) «Doing Business», отражающем условия ведения бизнеса в стране. В следующем рейтинге РФ может добиться более существенного прогресса, рассчитывают в Минэкономразвития.

Доклад «Doing Business» публикуется в девятый раз. Авторы исследования проранжировали 183 страны по 11 критериям регулирования предпринимательской деятельности на июнь 2011 года: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, наем работников, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства.

РФ в «Doing Business 2012» заняла 120-е место (год назад - 124-е), оставив позади другую страну БРИК - Бразилию (опустилась со 120-го на 126-е место). Ближайшие соседи России по рейтингу - Кабо-Верде, Никарагуа, Косово, Палау и Кирибати.

Авторы доклада отмечают, что за последний год Россия упростила процедуры регистрации собственности, сократила количество документов для экспортно-импортных операций, ввела систему электронной подачи материалов в суды, а также снизила тариф на присоединение к энергосетям (впрочем, пока Россия по затратам на присоединение - временным и финансовым - остается на последнем месте в рейтинге). Среди минусов в докладе отмечено увеличение социальных страховых взносов.

Украина потеряла в рейтинге три позиции, опустившись с 149-го на 152-е место. Замыкает список Чад, поменявшийся местами с другим аутсайдером и своим географическим соседом - Центрально-Африканской республикой.

Лидером на постсоветском пространстве стала Латвия, поднявшаяся с 31-го на 21-е место. Эстония, напротив, потеряла несколько позиций и стала 24-й (год назад - 18-е место). Литва опустилась с 25-го на 27-е место.

В первой пятерке рейтинга изменений нет (Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, США, Дания).

Автор: По материалам информагентств
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