Рыбаков Дальнего Востока затягивает под киль

Новая схема работы рыбопромысловой отрасли вызывает вопросы, на многие из которых внятных ответов пока никто так и не дал. Фирменная для Дальнего Востока рыбная отрасль в очередной раз переживает эпоху перемен.

О том, как совершенствовать рыбохозяйственный комплекс, который вроде бы встал на экономические ноги, в последние пару лет говорят на всех этажах власти, привлекая к выработке новых инструментов развития самих рыбопромышленников, экспертное сообщество. Главным выгодоприобретателем затеянных перемен должно стать население, которое пока недоедает рыбы. Скорее, в силу ее дороговизны.

Сложившиеся пропорции поставок рыбопродукции отнюдь не в пользу отечественного рынка. Основной вылов замораживается и отправляется на экспорт практически не переработанным. Это дает соседним странам, получив лучшие сорта рыбы от дальневосточных компаний, организовывать глубокую переработку, формировать рабочие места, добавленную стоимость, извлекая максимальную пользу из нашей неспособности организовать все это на российской территории. Так, Китай, к примеру, в настоящее время импортирует более 70% российского минтая, возвращая его потом в том числе и на российский рынок в уже переработанном виде. В общем, выгоды - на той стороне.

А главное, это вроде бы вполне устраивает самих рыбаков. Такой расклад пока позволяет поддерживать экономику компаний на хорошем уровне.

Досье «Дальневосточного капитала»: В 2014 году Россией на экспорт было поставлено 87% мороженой рыбы, филе и готовой продукции - 7%. Доля мороженой рыбы на внутреннем рынке составила 56,7%, а доля филе - чуть более двух процентов (данные, прозвучавшие на заседании Госсовета в октябре 2015 г.).

Квоты привязали к новым судам

На состоявшемся в октябре прошлого года Госсовете, посвященном развитию отрасли, президент РФ Владимир ПУТИН с этого собственно и начал свое выступление:

- Понятно, что бизнес заточен на получение прибыли и работает там, где ему выгодно. Однако ни нашу страну, ни ее граждан абсолютно не устраивает, когда ассортимент и цены рыбы на внутреннем рынке определяются зарубежными поставщиками и ретейлерами, когда в рыбной отрасли расплодились разного рода рантье, использующие наши биоресурсы, и когда почти 70% доходов рыбодобывающих предприятий основано на экспорте сырья.

Это одна из проблем, которую предстоит решить в отрасли. Другая, имеющая далеко идущие последствия, - старение флота, в том числе крупнотоннажного, который обеспечивает основной вылов биоресурсов. Выступая на рыбацкой сессии Восточного экономического форума, заместитель генерального директора «Русской рыбопромышленной компании» Анатолий ВОЛОДИН озвучил прогноз: если сейчас срочно не начать строить в приоритетном порядке крупнотоннажные суда и не стимулировать эти инвестиции, то уже к 2026 году российские рыбаки не смогут осваивать минимум миллион тонн биоресурсов. А это вопрос продовольственной безопасности страны.

Его также акцентировал на прошлогоднем Госсовете президент страны, поддержав предложение рыбацкого сообщества ввести для стимулирования инвестиций в отрасль так называемые «инвестиционные» квоты.

- И вопрос, что будем делать дальше, на каких судах будем вылавливать рыбу через пять, десять лет, остро стоит. Будем продолжать фрахтовать иностранные суда или ждать инвесторов из-за рубежа? Проекты нового строительства есть, но очень часто они остаются на бумаге долгие-долгие годы. Очевидно, что мы просто обязаны сами строить свои современные высокотехнологичные траулеры. Ряд крупных рыбопромышленных компаний уже выразили готовность подключиться к решению этой задачи. Российские верфи ждут заказов от рыбаков, - сформулировал задачу президент.

«Квоты под киль» обрели законодательную основу. Изменения в закон «О рыболовстве и сохранении биологических ресурсов» не стали откладывать до осенней сессии Госдумы, проект документа, вызывавший ожесточенные дискуссии, очень быстро прошел все необходимые согласования. 7 июня он был одобрен депутатами только в первом чтении, а уже 3 июля его подписал президент.

Содержащий немало новаций, из-за которых его трудно даже назвать «поправками в закон», закон устанавливает новые правила работы отрасли.

Помимо «инвестиционных» квот (эту кубышку сформируют из 20% квотируемых биоресурсов), которые будут направлены на стимулирование инвестиций в строительство судов на отечественных верфях и создание береговых перерабатывающих предприятий, значимым стимулом должно стать продление срока, на который закрепляются доли квот, с 10 до 15 лет. До 70% повышается порог обязательного освоения квот. Существенные изменения коснулись прибрежного рыболовства, сферы аквакультуры. Все эти коренные перемены должны сегодня формализоваться в подзаконных актах, распоряжениях правительства, новых регламентах работы.

Как считает замминистра сельского хозяйства РФ, руководитель Агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ, в отрасли прописали действенный механизм стимулирования инвестиций, который может обеспечить решение поставленной руководством страны перед рыбохозяйственным комплексом задачи - ежегодно прирастать не менее чем на 4%.

- Нами выявлены значительные возможности для опережающего экономического роста, несколько превышающие упомянутые 4% в год, которые позволяют рассчитывать на удвоение вклада рыбохозяйственного комплекса в ВВП России в течение 10-12 лет, - заявил он на ВЭФ, пообещав, что если все пойдет по запланированному сценарию, то только за счет повышения экономической отдачи от биоресурсов дополнительный вклад в ВВП страны может составить 100 млрд рублей.

Он призывает рыбаков вместе работать над новой моделью развития отрасли. И перестать «спекулировать» на тему «инвестиционных» квот. А именно они сегодня стали самой дискуссионной темой в рыбацком сообществе.

Поделить шкуру непойманного минтая

Собственно, никто из рыбных компаний идею «инвестиционных» квот в принципе не оспаривает, закон принят, и эта часть дискуссии уже закрыта. Но началась другая, еще более острая: как правильно распорядиться вновь обозначившимся инвестиционным ресурсом. Поводов для споров предостаточно.

Появившиеся на сайте regulation.ru проекты постановлений правительства вызывают у рыбаков опасения.

- Стимулы обновлять флот и развивать переработку превратились в ограничивающие барьеры, - считает управляющий ГК «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ.

Ограничений, действительно, предполагается немало, начиная от вида биоресурса (для Дальнего Востока это только минтай и сельдь), размера судна, технологических регламентов, заканчивая гарантиями, которые государство должно получить в обмен на предоставление «инвестиционных квот». Все это наводит на мысль о том, что, вместо стимулирования широкого круга рыбных компаний к инвестированию, в отрасли может случиться банальное перераспределение ресурсов в пользу определенных крупных компаний, что негативно скажется на остальных участниках рынка, приведет к большей монополизации в отрасли.

Илья Шестаков спорит с критиками положения об ограничении типов судов для Дальневосточного бассейна только крупнотоннажными.

- Это делается по той причине, что освоение минтая и сельди, на которые приходится больше ¾ вылова на Дальнем Востоке, эффективнее производить крупными судами. По нашим оценкам, операционная рентабельность нового крупнотоннажного судна на 30% выше, чем среднего. Это понятно из практики: более 70% вылова осуществляется крупнотоннажным флотом, - аргументирует он позицию ведомства.

По его мнению, нужно начинать с господдержки в виде инвестиционных квот прежде всего наиболее эффективного сектора, обеспечив здесь возможность организации серийного строительства судов, а уже потом подтягивать в процесс модернизации флота остальных. Есть планы и строительства 30 среднетоннажных и 100 малотоннажных судов, которое могли бы взять на себя дальневосточные верфи, успокаивает он рыбацкую общественность.

- Мы продолжаем работать над тем, чтобы в составе объектов инвестиций появились малые и средние суда. На Дальнем Востоке мы планируем выделять под такие суда другие ресурсы - дальневосточную треску, камбалу, терпуги - и распределять такие объекты будем только для мало- и среднетоннажного флота.

Признаем, логика в этом есть, нельзя размазать государственный ресурс по широкой тарелке так, что и слоя его не будет видно. И возникает много вопросов.

А Яровая против!

С позицией Росрыболовства не согласна руководитель комитета по безопасности Государственной думы Ирина ЯРОВАЯ, которая видит в таком подходе явную монополизацию, грозящую отрасли.

Она отмечает, что рыбная отрасль десятки рыночных лет сама определяла, какие инвестиции могут обеспечить конкурентоспособность компании. И сегодня диктовать рыбакам, в какие конкретные суда и под какие биоресурсы вкладываться, - значит явно нарушать сложившиеся правила игры.

- Мы видим тенденцию к монополизации. Если мы предоставим инвестиционные квоты только под строительство крупнотоннажного флота, под крупные объекты промысла, то рано или поздно произойдет существенная монополизация рыбной отрасли. Это задача, к которой мы стремимся? Или у нас другая задача - развитие бизнеса в широком вариативном аспекте? - задается она вопросом.

По ее мнению, высказанному на ВЭФ, вопрос развития отрасли стоит шире, необходимо стимулировать инвестиционную активность в разных производствах, которые создают рабочие места на территории Дальнего Востока, обеспечивая сохранение его населения.

Собственно эти вопросы в большой степени беспокоят и губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО, который готов участвовать в дискуссии о дальнейшей судьбе «инвестиционных» квот, за которые он, возглавляя рабочую группу, готовившую материалы для Госсовета, бился.

- Согласен с тем, что рыбная отрасль должна генерировать не только определенные направления для определенной группы компаний, но она должна обеспечивать развитие прибрежного промысла, переработки и береговых поселков, - высказал он свое мнение на ВЭФ. - Выделять квоты на те виды биоресурсов, которые администрируются, - минтай и сельдь - не совсем правильно. С минтаем и сельдью у нас полный порядок. За счет тех, кто сегодня имеет минтаевые квоты и работает рентабельно, нужно как раз нивелировать проблемы, которые есть в освоении новых видов ресурсов, и дать возможность получения инвестквот для тех, кто хочет строить флот под сайру, под новые виды объектов, которые начинают подходить, к примеру иваси, скумбрия. Мы чем это будем облавливать? Мы же должны смотреть несколько вперед. Стоит задача загрузки предприятий судостроения, береговых предприятий, но самая главная задача - это все-таки обеспечить население новыми видами продукции.

Не только возможность еще большего укрепления крупных компаний в отрасли в ущерб более мелким тревожит сегодня и само рыбацкое сообщество, и власти прибрежных регионов. Сегодня инвестиции в отрасли есть, может быть не очень равномерно - по времени и регионам, но строятся береговые перерабатывающие предприятия, некоторые компании уже приобрели новые суда или провели глубокую модернизацию старых, ориентируясь под собственные бизнес-задачи. Они обеспечили готовность флота на несколько лет вперед. Теперь им придется поделиться долей квот?

- У нашего предприятия собственный флот, недавно пополнившийся новым РС «Громобой». Помимо увеличения объема вылова новое судно дает возможность хранить рыбу без потери качества. Улов опускается в танкер с ледоводяной смесью, температура которой не превышает 1 градуса, и может храниться неделю, - рассказывает директор фабрики обработки рыбы рыболовецкого Колхоза им. В. И. Ленина Сергей ТУМАНОВ. - Этим летом предприятие заложило еще три аналогичных судна на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, что позволит в дальнейшем расширить производство и повысить качество нашей продукции. Весь наш флот составляют среднетоннажные суда, которые не подходят под инвестиционные квоты для Дальнего Востока. Мы очень надеемся, что среднетоннажный флот тоже сможет рассчитывать на инвестиционную поддержку.

И таких голосов много.

Рыбаки спускают корабелов на землю

Реформирование рыбной отрасли должно подтянуть еще одну приоритетную сферу экономики - судостроение. Являясь морской державой, мы должны сами строить суда, и желательно - опираясь на собственные технологии и оборудование. Поставлена задача обеспечить локализацию в отрасли до 50%. Рыбаки должны придать этому процессу энергичный импульс, разместив заказы, поддержанные «инвестиционными» квотами в России.

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей РАХМАНОВ заверил рыбаков, что предприятия ОСК уже готовы к сотрудничеству, ждут заявок, готовы на строительство и крупнотоннажного флота, а тот объем, который планирует получить Росрыболовство в обмен на «инвестиционные» квоты, «достаточно легко реализуем».

Бывший рыбак, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко выражает сомнения, что все так радужно, как говорит глава ОСК. Большие рыболовецкие суда строила Украина, сегодня российского проекта такого класса никто не видел. Попытки в свое время запустить в серию строительство МРСов на Амурском судостроительном заводе (Благовещенск) и СТРМов в Хабаровском крае пока успехом не увенчались: все долго и дорого.

Бывший губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН также считает, что построить в России флот с заданными параметрами локализации - дело весьма трудное. «Не все так просто в королевстве, - говорит он, - мы никогда не строили специализированный, очень энергоемкий, с новейшими технологическими приспособлениями флот».

Очевидно, что эффективную экономику (приемлемые цену и сроки) для рыбаков может обеспечить только серийное производство, и начинать нужно именно с того, что главным образом будет востребовано - какие типы судов лягут в основу серии. С этой точки зрения позиция Росрыболовства вполне логична, нужно принимать конкретные решения и запускать процесс, ведь инвестквоты можно будет разыгрывать уже в 2018 году. Судостроители должны быть готовы.

Рыбаки, в свою очередь, должны иметь возможность считать экономику строительства новых судов и, опять же, не стать жертвами монополизма, теперь уже судостроителей. По словам Олега Кожемяко, судостроителям нужно выходить к рыбакам с понятными параметрами стоимости базового тоннажа по водоизмещению, мощности, энерговооруженности и т. д. Это помогло бы заказчикам планировать свои расходы. И уже к этой базе рыбаки могли бы добавлять свои индивидуальные потребности.

Анатолий Володин, представляющий «Русскую рыбопромышленную компанию», на которую главным образом показывают пальцем, говоря об «избранных», кому в первую очередь могут достаться инвестиционные квоты, предлагает рыбацкому сообществу все-таки держаться за общие параметры будущих судов:

- Идея в том, что основные параметры должны быть едины: корпус, силовые установки, фабрика, поисковое оборудование, - если эти вещи согласовать, то легче будет сделать поточное производство. А если каждый будет строить свой пароход, то это будет индивидуальный проект по нереальной цене. Это вопрос регулятора и заказчиков - договориться.

Волнует потенциальных заказчиков и вопрос выполнения требования по локализации. Им далеко не все равно, насколько современную начинку может обеспечить отечественное машино- и судостроение. На отечественных-то автомобилях никто из рыбаков не ездит. Да и привыкли они уже к лучшим мировым оборудованию и технологиям.

Однако глава ОСК Алексей Рахманов опять проблем не видит, обещая: «Какой потребуется процент, такой и сделаем». При понимании объема заказов и серийности, он обещает поднапрячь партнеров из машиностроительного сектора. И более того, настаивает, чтобы сползания в этом вопросе не было.

«Очень бы хотелось, чтобы государство и профильные министерства выступили регулятором локализации производства. Чтобы у нас не получилось, что суда, которые мы будем строить на российских верфях, на 80% будут состоять из иностранных изделий. Мы готовы подключаться, поскольку доля машиностроения в том, что есть в структуре ОСК и компаниях, с которыми мы регулярно работаем, достаточно высока и при правильном подходе мы здесь можем обеспечить желаемую долю в 52-53%, может быть даже около 70% локального контента, который потребует объемов и серийности», - сказал он.

МНЕНИЯ

Анатолий ВОЛОДИН, зам. гендиректора «Русской рыбопромышленной компании»: Говорить о том, что у минтайщиков все хорошо, не приходится

- Наша компания работает на Дальнем Востоке, и мы одни из первых поддержали инициативу Росрыболовства о стимулировании строительства нового флота за счет рыбного ресурса. Компания владеет 12 крупными судами, срок эксплуатации которых приближается к критическому, и такая ситуация со всем крупнотоннажным флотом России. Говорить о том, что у минтайщиков все хорошо, вряд ли приходится. Средний срок эксплуатации перешел за 28 лет, и строить крупнотоннажный флот - это объективная необходимость. Мы вкладываем серьезные ресурсы в модернизацию флота, но это решает задачу только в краткосрочной перспективе.

Наши ключевые подходы: мы запланировали построить 6 крупнотоннажных судов совершенно нового назначения, которые будут производить полную линейку продукции - филе, фарш, жир сурими и т. д., обеспечивая 100% использования вылавливаемого ресурса. И мы удовлетворены тем процессом создания нормативной базы, который позволит размещать суда на наших российских верфях.

Да, в проекте постановления правительства есть четкое указание на объекты ВБР и на то, что на первом этапе будет строиться крупнотоннажный флот. Но говорить о том, что нет конкуренции среди компаний, претендующих на инвестиционные квоты, не приходится. Таких компаний, как наша, много, заходите на аукционы, подавайте заявки.

И говорить о конкуренции между компаниями, оперирующими крупнотоннажным, средне- и малотоннажным флотом, не приходится. Это разные суда с разной эффективностью, смешивать все вместе вряд ли целесообразно.

Давайте учитывать что минтай на 80% вылавливается крупнотоннажным флотом, серьезной альтернативы этому нет. Это дальность района промысла, ледовая обстановка, большая фабрика для переработки, работать в таких условиях другой флот не может. Не хочу умалять ничьей важности, но это стратегически важно для России начинать сегодня строить именно такие суда.

Мы бы очень хотели, чтобы до конца года была полностью сформирована нормативная база, а уже в 2017-м мы могли бы начать размещать свои заказы на российских верфях.

Из выступления на ВЭФ.

Герман ЗВЕРЕВ, президент НО «Ассоциация добытчиков минтая»: Прозрачность правил игры снимет напряженность

- На мой взгляд, чтобы инвестиционные квоты заработали, необходимо решить как минимум три важные задачи в сфере регуляторики.

Первое. Необходимо, чтобы сама процедура распределения инвестиционных квот была прозрачной и понятной. Как только возникают непрозрачность и неясность, инвестиции начинают игру в прятки. В 2014-15 гг. инвестиции в рыбной отрасли сократились на 30%, хотя финансовые показатели у рыбаков были неплохие. Произошло это потому, что в этот период возникла неопределенность в отношении базовых принципов правил игры в рыбной отрасли. Уровень этой неопределенности был не настолько критическим, но все-таки достаточно высоким для того, чтобы не спешить с решениями о вложении в основные фонды. В результате в отрасли за два года произошло ускоренное увеличение долгосрочных финансовых вложений - с ежегодных 5 млрд до 23 млрд рублей. Это финансовые депозиты, покупка предприятий, но не вложения в основные фонды.

Сегодня поправки в закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» приняты, базовые правила в рыбной отрасли установлены, и мы видим в первом полугодии осторожный рост инвестиций в основные фонды, хотя долгосрочные финансовые вложения все-таки растут в три раза быстрее, чем инвестиции. Бизнесу нужны прозрачные и стабильные правила распределения инвестиционных квот. Мы считаем необходимым прекратить разговоры о пересмотре правил игры или системы управления в рыбной отрасли, поскольку это увеличивает неопределенность.

Второе. Сегодня отсутствует правовая основа для повышения капитализации рыбной отрасли за счет возможности постановки на баланс предприятий изначального производственного ресурса - квот. Мы понимаем, что договор о закреплении доли квот, несмотря на свое название, не совсем гражданско-правовой, он пропитан императивными нормами. Но мы считаем, что банковское законодательство и правила бухгалтерского учета позволяют рассмотреть вопрос об отнесении долей квот к нематериальным активам, увидеть их на балансе и тем самым повысить капитализацию предприятий отрасли, усилить инвестиционный рычаг.

Третье. Административное и контрольное законодательство не дифференцирует меры ответственности в отношении добросовестных рыбопромышленников и браконьеров. Возникают колоссальные риски принудительного задержания, конфискации вновь построенных рыбопромысловых судов у добросовестной рыбопромышленной компании, находящихся в финансовом лизинге. По малозначительным основаниям такое судно может быть выведено из производственного оборота и даже конфисковано у предприятия, которое его построило, и банка, который его кредитовал. Поэтому обращаюсь к депутатам с предложением, чтобы Госдума при работе над новой редакцией КоАП обратила особое внимание на эту норму и внесла поправки, которые бы снижали уровень риска для добросовестных предпринимателей.

Чтобы инвестквоты стали способом модернизации рыбной и судостроительной отраслей, считаем важным создание нового общественного договора между регулятором и бизнесом. Голый административный режим ничего не построит. Сущность общественного договора заключается в построении четких прозрачных правил распределения инвестквот, повышении капитализации отрасли за счет возможности постановки на баланс предприятий договора о закреплении долей в качестве нематериальных активов и законодательном устранении рисков, которые существуют для рыбопромысловых судов, в том числе тех, которые мы планируем строить.

Из выступления на ВЭФ.

Сергей НАСТАВШЕВ, и. о. директора департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края: Повод для острых дискуссий на Конгрессе рыбаков есть

29-30 сентября во Вдадивостоке состоится XI Международный конгресс рыбаков, ставший традиционной площадкой, где рыбацкое сообщество пытается консолидировать точки зрения на процессы, происходящие в отрасли.

Прошлогодний Конгресс рыбаков сформулировал конкретные рекомендации по тем изменениям, которые планировались в отрасли. Как считает и. о. директора департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ, многое из того, что обсуждалось рыбаками в Приморье, было учтено при подготовке поправок в закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

- Сергей Михайлович, что станет центральной повесткой на XI Международном конгрессе рыбаков?

- Сегодня, когда поправки в закон внесены (и они существенно меняют правила игры в отрасли) и идет активное формирование правоприменительных документов, не менее актуально сформулировать общее мнение о том, как и кому должна оказываться государственная поддержка в отрасли. Особенно острый вопрос: кому в итоге достанутся так называемые «инвестиционные квоты»? Будет ли этот ресурс доступен широкому кругу компаний, либо он уйдет на поддержку только ряда крупнейших.

Главной темой XI Конгресса рыбаков станет «государственная поддержка как механизм развития рыбной отрасли». В первый день мы планируем провести пленарное заседание и круглый стол на тему «Новые законодательные инициативы в сфере регулирования рыболовства». Во второй день сосредоточим внимание на более предметных дискуссиях, проведем круглый стол «Механизм реализации инвестиционных обязательств в судостроении и рыбопереработке».

По итогам Госсовета президент РФ Владимир ПУТИН дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности отрасли. В их числе и формирование инфраструктуры для береговой переработки, приема и эффективной логистики рыбопродукции на российские рынки. Этой теме будет посвящен круглый стол «Дальневосточные рыбохозяйственные кластеры: возможности и условия реализации».

- Насколько представительным будет нынешний Конгресс?

- Судя по подтвержденным заявкам, приедут руководители рыбных регионов, ассоциаций, крупнейших рыбопромышленных компаний. Организаторами конгресса выступают администрация Приморского края, Росрыболовство, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков минтая, Ассоциация добытчиков краба, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура». Росрыболовство будет представлять его руководитель Илья ШЕСТАКОВ.

Традиционно к Международному конгрессу рыбаков большое внимание иностранцев. Мы ожидаем приезда представителей Морского попечительского совета (MSC0, Великобритания), Союза рыбаков Норвегии, рыбопромышленных компаний из Японии, Кореи, Китая. Те перемены, которые сегодня происходят в отрасли, конечно же, интересуют и наших соседей, которые привыкли к тому, что основной импорт, главным образом необработанной рыбы, идет в их страны.

- Рыбный кластер - такая уже долгоиграющая тема. Сможете ли на этом конгрессе говорить о конкретике?

- Действительно, проект рыбного кластера в Приморье, который несколько лет назад был разработан японским институтом «Номура», не выдержал изменения политической и экономической ситуации. Но надо признать, его положения легли в основу нового комплексного проекта, который творчески переработан Росрыболовством.

Принципиальное отличие в том, что, если раньше это был проект, так называемый «гринфилд», создавать который предполагалось на совершенно новой площадке, что требовало больших бюджетных денег в создание инфраструктуры, то сегодня мы обсуждаем комплексный распределенный проект, в котором свое место должны занять прибрежные регионы. Он вписан в рыночные реалии, и каждый дальневосточный регион будет формировать комплекс предприятий в рамках кластера, отвечающих его региональной специфике. Опора на частные инвестиции, государство должно выступить лишь соинвестором в инфраструктурном обустройстве.

Перед нами стоит задача наполнить приморский дивизион конкретными инвестпроектами. Этой работой вместе с бизнесом мы сейчас и занимаемся.

В соответствии с новой концепцией в Приморье предполагается запустить ряд первоочередных инвестиционных проектов, главной площадкой для которых станет мыс Назимова во Владивостоке. Речь идет о строительстве оптово-распределительного центра, строительстве холодильника на 50 тыс. тонн. Рыбная логистика - это наиболее подходящая специализация для Приморского края в этом дальневосточном проекте. Предполагается также строительство заводов по выпуску филе минтая индивидуальной заморозки и филе-блоков с использованием современных технологий, завода по производству замороженных полуфабрикатов, в том числе для обеспечения государственных нужд. Есть идея строительства многоцелевого рыбоперерабатывающего комплекса, в котором цеха и холодильники могли бы сдаваться в аренду, и еще целого ряда производств.

В Приморье же мы ведем речь о создании аукционной торговой площадки. Уже создан Дальневосточный аукционный рыбный дом, который набирает опыт в организации биржевой и аукционной торговли, кстати очень гибко подстраиваясь под существующее законодательство и предлагая идеи по его совершенствованию.

Кластер будет формироваться поэтапно, основные действующие предприятия будут развивать свои направления, тем временем в него будут входить новые компании. Учитывая режим Свободного порта Владивосток, участие в этом комплексном проекте может быть интересно российскому и зарубежному бизнесу.

Георгий МАРТЫНОВ, председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморского края: Развитие не заканчивается переделом квот

- Одним из наиболее острых вопросов, которые сегодня будоражат рыбацкую общественность, остается проблема инвестиционных квот. По этому поводу были жаркие дискуссии в момент принятия поправок в закон «О рыболовстве».

Надо признать, что большинство рыбопромышленников, понимая, что необходимы меры государственного стимулирования модернизации в отрасли, тем не менее выступали против того, чтобы это стимулирование шло главным образом только через ресурсы.

Ведь для достижения поставленной цели - строительства нового современного флота - прежде всего нужны деньги. Для примера, строительная стоимость современного супертраулера сегодня превышает $100 млн. И очень немногие рыбодобывающие компании способны финансировать эти дорогостоящие проекты. Нужны финансовые механизмы, субсидирование процентных ставок по кредитам, возможность закладывать в банки право на доли квот и другие возможности привлечения финансовых ресурсов для строительства флота.

Возможно, этими финансовыми инструментами должны обладать и судостроители. Им необходимо предложить рыбакам линейку проектов современных судов. По моему мнению, на рынке рыбацкого судостроения должна быть конкуренция, а пока и о рынке-то говорить еще очень рано, его просто нет.

Кроме того, возникает вопрос: почему в проекте постановления правительства государственная поддержка предусмотрена только для крупнотоннажного флота, а среднетоннажный и малотоннажный флот почему-то вообще не рассматривается? Да и по объектам промысла предусмотренным для господдержки, у рыбаков тоже возникает очень много вопросов.

Ряд вопросов возникает и по инвестиционным квотам для развития береговой переработки, а это 5% от общего объема квот. Например, не понятно, почему этим правом предлагается наделить только строящиеся предприятия, а тем, кто задумал реконструкцию для того, чтобы сделать свое береговое производство современным или вообще перепрофилировать существующие помещения под рыбопереработку, ресурсная поддержка не нужна?

В общем, нам предстоит найти ответы на очень многие возникшие и возникающие вопросы.

Тем не менее закон принят. И сегодня отрасль, похоже, находится накануне пока в какой-то степени революционных решений правительства. Во-первых, не очень понятно, откуда возьмутся эти самые 20% квот, которые будут направлены тем, кто инвестирует в строительство флота и прибрежную переработку. Речь шла о рантье, которые, получив ресурсы по историческому принципу, не ловят сами, не имеют флота, а живут за счет продажи своих квот. Кажется, очевидная несправедливость, однако все не так просто. Нередко компании, реально обладающие флотом, вынуждены маневрировать между районами промысла, исходя из экономической целесообразности, когда-то уступая определенные ресурсы в регионе коллегам и, наоборот, привлекая квоты у других, в нужных им промысловых зонах.

Учитывая, что ясности в этом вопросе нет, рыбаки ожидают, что к 2018 году, когда заканчивается очередной срок действия соглашений по наделению долями квот, им всем без исключения - добросовестным и нет - придется поделиться ресурсом. Отщипнуть можно будет только от того объема, который определяет наука. Одна пятая может быть изъята в фонд инвестиционных квот, а уже все остальное будет разделено по направлениям: наука, межправсоглашения, рыболовецкие компании и, наконец, промышленные квоты.

Получить их должны те, кто будет вкладывать инвестиции в обновление флота. Тут тоже начинаются вопросы: какие инвестиции, по каким критериям, кто будет контролировать? На всех, очевидно, не хватит. Начнется «война». Уже сегодня видны лоббистские усилия ряда компаний, тех, кто намерен извлечь из этого наибольшую пользу.

В конце августа на общественное обсуждение был выставлен проект постановления правительства РФ, которое должно закрепить многие положения будущего распределения инвестиционных квот. По мнению рыбаков, постановление не выдерживает никакой критики и вызывает огромное количество вопросов. А главное, предлагаемый порядок противоречит рыночным принципам. Не предприятия будут определять, что им выгодно строить, а чиновники, которым, похоже, виднее, как вести рыбный бизнес.

Возникает и такой вопрос. Целый ряд компаний, не дожидаясь государственных «стимулов», уже активно ведет модернизацию флота, оптимизировав его под определенное количество ресурсов. Получается, они-то - передовики производства - и остаются самыми пострадавшими. Им не только не добавят квот, но и заберут в пользу тех, кто был менее расторопен.

Поэтому в этой ситуации слово «развитие», наверное, не совсем оправдано. При этом за пределами государственного стимулирования находятся как раз вопросы принципиальной важности. К примеру, работа российского флота в Мировом океане, где мы когда-то были одними из ведущих участников, а сегодня уступили позиции по всем фронтам. Дело может закончиться тем, что международная организация ФАО, контролирующая мировой промысел, просто примет решение о сокращении промысловых районов Мирового океана, открытых для российских рыбаков. По той простой причине, что мы там не ловили долгое время и неактивны сегодня. Это будет тот же самый подход - по «историческому» принципу.

Если мы не хотим лишить будущие поколения россиян этих ресурсов, государство должно максимально принять участие в стимулировании работы рыбаков в Мировом океане. В советские времена так и было, а сегодня частным компаниям здесь особенно трудно.

Рыбная отрасль - это не только вылов традиционных видов промысла. Нужно стимулировать и оказывать господдержку тем, кто берется за освоение и глубокую переработку новых видов продукции, выводя к потребителю качественные продукты отечественного производства. К примеру, вновь можно вести промысел сельди иваси, которую не ловили более 25 лет. Сегодняшний «конек» - минтай - ведь тоже может в какое-то время кончиться, исчезнуть как объект промысла на годы. Что тогда? Почему мы не предусматриваем меры господдержки для предприятий, которые уже ловят и производят высококачественную продукцию из сардины-иваси и скумбрии?

Не могу не сказать еще об одном - развитии портовой инфраструктуры: тут не надо никаких квот. Решение очень простое и лаконичное - передать портовым организациям в концессию государственные причалы или разрешить их приватизировать. У портовиков уже есть готовые проекты строительства новых разнотемпературных холодильных мощностей для хранения рыбопродукции. Но пока вопрос «доступности» к государственным причалам так и не решен.

Если выстраивать перспективу рыбохозяйственного комплекса с амбициями вернуть себе статус мировой рыбной державы, нужно видеть горизонты отрасли, знать историю рыбной промышленности, понимать, к чему стремится международное рыбацкое сообщество.

Я далек от того, что все, что делается сегодня для отрасли, не имеет положительного смысла. Это, конечно, не так. Делаются первые шаги к созданию современной инфраструктуры, которая будет обеспечивать рыбопромышленный комплекс на берегу. Вполне реально создание на Дальнем Востоке рыбного кластера, который будет учитывать географическую и экономическую специфику рыбных регионов.

И конечно, грамотно спланированная государственная поддержка отрасли будет являться залогом успеха и развития рыбохозяйственного комплекса нашей страны.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год.