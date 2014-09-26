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Авиакомпания "Аврора" за год работы перевезла 904,480 тыс. пассажиров

26 Сентября 2014, 08:10 | Дальний Восток

Дальневосточный авиаперевозчик увеличил объемы на 15% по сравнению с плановыми показателями

За первый год полетов "Авроры" (входит в группу "Аэрофлот") на международных воздушных линиях количество перевезенных пассажиров составило 178 753 человек, на внутренних линиях перевезено 725 727 пассажиров.

Сегодня "Аврора"  выполняет регулярные полеты  по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио и Саппоро. По внутренним маршрутам - в Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Новосибирск, Иркутск и Красноярск. Также самолеты авиакомпании выполняют регулярные социально значимые полеты по местным воздушным линиям внутри Сахалинской области в Оху, Курильск, Южно-Курильск и Шахтерск.

В 2014 году  обновлен парк воздушных судов авиакомпании. В настоящее время парк "Авроры"  насчитывает 17 воздушных судов: 6 Airbus А319,  5 Боинг-737, 6 DHC-8. Также Авиакомпания "Аврора"  готовится  к эксплуатации  первого19-местного канадского самолета DHC-6 Twin Otter  для полетов на местных воздушных линиях из Владивостока на север Приморья,  в труднодоступные населенные пункты.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: "Аврора"  "Аэрофлот"  авиа  полеты 



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