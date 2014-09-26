Авиакомпания "Аврора" за год работы перевезла 904,480 тыс. пассажиров

Дальневосточный авиаперевозчик увеличил объемы на 15% по сравнению с плановыми показателями

За первый год полетов "Авроры" (входит в группу "Аэрофлот") на международных воздушных линиях количество перевезенных пассажиров составило 178 753 человек, на внутренних линиях перевезено 725 727 пассажиров.

Сегодня "Аврора" выполняет регулярные полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио и Саппоро. По внутренним маршрутам - в Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Новосибирск, Иркутск и Красноярск. Также самолеты авиакомпании выполняют регулярные социально значимые полеты по местным воздушным линиям внутри Сахалинской области в Оху, Курильск, Южно-Курильск и Шахтерск.

В 2014 году обновлен парк воздушных судов авиакомпании. В настоящее время парк "Авроры" насчитывает 17 воздушных судов: 6 Airbus А319, 5 Боинг-737, 6 DHC-8. Также Авиакомпания "Аврора" готовится к эксплуатации первого19-местного канадского самолета DHC-6 Twin Otter для полетов на местных воздушных линиях из Владивостока на север Приморья, в труднодоступные населенные пункты.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток