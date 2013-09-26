Дальневосточникам доступные самые современные промышленные полимерные полы для производства, бизнеса, спорта и декора

Примитивные полы из бетона или других привычных материалов, постоянно разбиваемые техникой, переставляемыми с места на место оборудованием и грузами, довольно часто требуют ремонта.

Однако при проектировании новых производственных и складских помещений или реконструкции старых, сегодня предлагается делать современные промышленные полимерные полы. Они имеют совершенно другой внешний вид, качество и долголетие поверхностей. При эксплуатации они также постоянно подвергаются различным нагрузкам и вредным воздействиям, но в 2-3 раза ударопрочней и износоустойчивее, у них значительно сильнее защита от агрессивных сред и повышенной влажности, хорошая адаптация к температурным нагрузкам. Они гарантированно служат по 15-20 лет, сохраняя свойства, цвет, хорошие эксплуатационные свойства и ремонтоспособность.

То есть, теперь наиболее оптимальное решение для производственных помещений самого разного назначения - это промышленные наливные полы. Прочный полимерный состав поверх бетонного основания надежно защищает их от разрушительных факторов и при этом создает идеальную высокопрочную бесшовную поверхность для всего помещения, а то и целого здания.

Как правило, применяются полимерные покрытия двух типов: на основе эпоксидных или полиуретановых смол. Квадратный метр тонкослойного покрытия «под ключ» обойдется от 800-900 рублей, наливные полиуретановые или эпоксидные полы стоят 1500-2000 рублей, а высоконаполненные полы обойдутся от 2100 рублей за квадратный метр. Цена зависит от толщины наливного пола, его дизайна, наполнителя, качества бетонного основания и пр. условий.

Стоимость может варьировать при применении т.н. флоков-чипсов, которые наносятся на еще не затвердевший пол базовых серого или бежевого цветов, внесением кварцевого песка и иных добавок, что придает ему особое цветовое и дизайнерское решение. Кроме того, пол может покрываться слоем специального защитного лака. В общем, смета для каждого конкретного объекта зависит от множества нюансов и рассчитывается индивидуально.

Такие полы идеально подходят для тех производств, на которых особенно высоки санитарные и иные требования к помещениям - это пищевые и фармацевтические предприятия, приборо- и машиностроение и т.д. Их делают для складов и автостоянок, торговых центров. Они с успехом применяются и для зданий офисно-административного назначения и многофункциональных комплексов.

Особенно активно промышленные наливные полы на Дальнем Востоке сегодня делаются в Хабаровском крае и Амурской области. Но и в Приморье они постепенно входят в новые проекты. Их, например, сделали на предприятиях «Соллерс» во Владивостоке, «Хендэ Электросистемы» и логистическом складе около аэропорта в Артеме.

Нередко при устройстве нового бетонного пола, при ремонте и повышении прочности старого, где использовались марки бетона слабее М350, применяются специальные пропитки и смеси - топинги. Они содержат высокопрочные частицы, которые резко повышают эксплуатационные свойства пола, значительно продлевают срок его службы. В других случаях для устройства промышленных полов используются эластобетоны, то есть бетоны с различными добавками-пластификаторами, позволяющими получать этот материал определенного качества. Часто требуется применение специальных выравнивающих поверхность цементных смесей.

Для спортивных комплексов, детских садов и школ, устройства открытых спортивных и детских площадок, дорожек и разных элементов благоустройства территорий применяются специальные покрытия из резиновой крошки и искусственного каучука. Это и готовые рулонные дорожки, и материалы для устройства цельнолитых поверхностей с оригинальным рисунком и дизайном поверхности.

Напольные покрытия для спортивных помещений и площадок придают упругость движениям физкультурников, обеспечивают хороший отскок мяча и пр. Сделанные на основе резиновой крошки «под ключ», они обойдутся заказчику от 1300 до 1500 руб. за квадратный метр.

Для спортивных залов используется покрытие Тартан, состоящее из резиновой основы и искусственного каучукового верхнего слоя. Его стоимость - от 3000 руб. за кв. метр.

А в офисных помещениях и торговых комплексах с успехом применяются каучуковые рулонные покрытия для высоких и сверхвысоких пешеходных нагрузок. Также есть предложения каучуковых покрытий специального назначения - это диссипативные, шумопоглощающие, сверхпожаростойкие, сверхстойкие к нагрузкам покрытия, которые применяются в том числе в различных производственных помещениях.

Особую группу представляют собой декоративные материалы для открытых территорий. Например, вечно зеленая искусственная трава. Она может быть с «ворсом» разной длины, который либо пышно «кустится», либо «растет» отдельными травинками. Одна трава удовлетворяет требованиям «озеленения» футбольного поля, другая - для декоративной лужайки. Трава отлично моется и не задерживает в себе воду. Цена 1 кв. м этого материала вместе с укладкой - от 900 до 1000 рублей.

Все эти материалы отвечают самым высоким санитарно-гигиеническим требованиям, позволяют делать единый «ковер» площадки. Зимой на его месте можно залить каток, и это никак не повредит покрытию. Производители гарантируют срок службы таких материалов - 10-15 лет.

Сроки устройства современных полов - небольшие. Так в упомянутом логистическом складе с поверхностью пола 8 тыс кв. метров, с подготовкой «под ключ», полимерное покрытие было сделано за 1,5 месяца. Сроки поставки материалов также оперативны. Как правило, к работе можно приступить уже через несколько дней после согласования сметы и выполнения необходимых формальностей.

Обращаться по заказам материалов для устройства новых полов, в т.ч. с работой «под ключ» можно в компанию ООО «Порто-Снаб» по адресу: г. Владивосток, ул. Пологая, 65а, помещение 1-4, тел.: 8 (423) 269-11-69, 8 (423) 200-11-69, факс: 8 (423) 24-000-25, e-mail: porto-snab@rambler.ru или fiber@porto-snab.ru.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.