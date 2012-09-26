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«РАО ЭС Востока» готово продать ДРСК на 6 млрд рублей дешевле

26 Сентября 2012, 15:24 | Дальний Восток

ОАО «РАО ЭС Востока» согласовало сниженную на 6 млрд рублей оценку 100% акций ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) для продажи ОАО «ФСК ЕЭС» - энергохолдинг готов продать актив за 13 млрд рублей. В начале года «РАО ЭС Востока» утвердило оценку ДРСК на уровне 19,3 млрд рублей, однако ФСК с ней не согласилась, считая ее завышенной вдвое.

Ожидается, что актив будет оплачен деньгами в рассрочку равными долями с периодичностью платежей не менее одного раза в квартал, срок окончательной оплаты - 30 июня 2014 года. Полученные денежные средства предполагается направить на финансирование инвестпроектов «РАО ЭС Востока».

По словам председателя правления ФСК Олега БУДАРГИНА, покупка будет профинансирована за счет тарифных источников, «у нас есть в инвестпрограмме эта строчка - она утверждена правительством».

Досье "ЗР"

ОАО «ДРСК на 100% принадлежит ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», 51,03% которого принадлежит «РАО ЭС Востока», 25,61% - Donalink Ltd (аффилирована с владельцами СЭУК), РФ владеет 1,0376%.

Cовет директоров «РАО ЭС Востока» поручил своим представителям в совете ДЭК голосовать «за» созыв внеочередного собрания акционеров ДЭК, на которой обсудят сделку по продаже ДРСК. Стоимость актива основана на рыночной оценке.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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