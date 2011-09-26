60% приморской рыбы и морепродуктов уходят в Республику Корея и Китай

Экспорт рыбы и морепродуктов организациями Приморского края в январе-августе 2011 года составил $482,9 млн и вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,6%, в натуральном выражении – 333,7 тыс. тонн (+ 6,5%).

В товарной структуре экспорта ведущее место заняли следующие виды продукции: рыба свежая и мороженая – $306,5 млн (64% стоимостного объема экспорта), икра, печень, молоки – 85,6 (18%), ракообразные – 42,3 (9%), филе рыбное – 26,5 (5%), мука рыбная – $17,5 млн (4%).

Рыба и морепродукты в январе-августе 2011 года экспортировались в 13 стран дальнего зарубежья и СНГ. Наибольшие стоимостные объемы экспорта приходятся на Республику Корея – $142,5 млн (30%), Китай – 140 (29%), Японию – 58,5 (12%) и Панаму – $43 млн (9%).