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В Приморском крае самые большие зарплаты растут быстрее, чем самые маленькие

26 Сентября 2011, 01:06 | Дальний Восток

Органами Приморскстата проведено единовременное выборочное обследование по распределению численности работников по размерам начисленной заработной платы за апрель 2011 года.

Объектами наблюдения являлись юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), всех видов экономической деятельности, определенные проведением научно-обоснованной выборки отчетных единиц. Организации представляли сведения о заработной плате работников, полностью проработавших апрель более чем на 0,5 ставки. В сумму заработной платы включались только «обычные» ежемесячные начисления, включая премии, без единовременных выплат.

Разрыв между 10% наименее оплачиваемых работников и 10% наиболее оплачиваемых увеличился за два года – с апреля 2009 года до апреля 2011 – с 10,8 до 12,3 раза. В рыболовстве, в организациях по операциям с недвижимым имуществом это соотношение выше, чем в среднем по краю. Самая маленькая разница между высоко- и низкооплачиваемой работой сложилась в госуправлении и обеспечении военной безопасности, вероятно, по причине государственного регулирования оплаты труда. В учреждениях здравоохранения и образования эта разница также мала 9 и 9,7 раза, соответственно.

Из 385 тыс. обследованных работников у 4000 заработная плата начислялась меньше прожиточного минимума, из них 57% работают в учреждениях образования, 17% – здравоохранения. В основном, это оплата за неполный рабочий день.

Около 37% работников получили заработную плату в апреле 2011 года выше, чем все обследованные работники (22,9 тыс. рублей). Из них 7% заработали более 50 тыс. рублей (в апреле 2009 года, такая зарплата была только у 3%). В строительстве больше 50 тыс. рублей получили 22% занятых, в финансовой деятельности и рыболовстве – около 19%, на транспорте – 13% занятых.

Автор: По сообщениям Приморскстата
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