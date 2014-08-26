Дальневосточная селедка запросила субсидий

Росрыболовство предлагает субсидировать перевозки по железной дороге тихоокеанской сельди. Подготовить такие меры поручил вице-премьер РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ по итогам совещания по увеличению предложения рыбной продукции на российском рынке, пишет «Коммерсантъ».

35% конечной стоимости тихоокеанской сельди (около 10 рублей на 1 кг) составляет стоимость транспортировки с Дальнего Востока.

Субсидии, по замыслу ведомства, должны сдержать рост на конечную стоимость сельди. «В случае лосося и другой дорогостоящей рыбы транспортная составляющая в конечной стоимости играет несущественную роль», - пояснил изданию замглавы Росрыболовства Василий СОКОЛОВ. Предложения направлены в правительство РФ.

В Росрыболовстве подсчитали, что при возмещении 50% ставки из федерального бюджета потребуется выделить дополнительно 239 млн рублей, для возмещения 100% - 478 млн рублей. Речь идет о субсидировании только инфраструктурной составляющей тарифа, которая не зависит от сезонных колебаний и остается неизменной в течение года - 5,2 рубля за 1 кг. Еще примерно 40-50% от общей суммы тарифа - маржа железнодорожных операторов, которая не регулируется Федеральной службой по тарифам РФ.

На получение субсидий смогут претендовать либо перевозчики, либо сами отправители, пишет газета. Именно последний вариант в Росрыболовстве считают приоритетным, хотя с технической точки зрения реализовать его сложнее, признает Василий Соколов. Подобная схема финансовой поддержки уже использовалась в 2013 году, когда из-за наводнения на Дальнем Востоке была обнулена инфраструктурная составляющая тарифа для перевозки социально значимых видов продукции.

Правда, выиграл от этого только «Рефсервис» («дочка» ОАО «Российские железные дороги», занимает 22% рынка рефрижераторных перевозок), утверждает директор «Агентства Рефперевозки» Ильдус ХАЛИКОВ.

Если всю субсидию получит непосредственно структура монополии, есть риск, что в итоге до операторов она не дойдет, считает глава Всероссийской ассоциации рыбопроизводителей и экспортеров Александр ФОМИН. Альтернативный вариант также не идеален: получается слишком длинная цепочка из рыбаков, экспедиторской компании и оптовиков, которая оставляет поле для махинаций и в итоге может не отразиться на конечной цене сельди. «Почему бы не сократить цепочку посредников, возместив тарифную составляющую непосредственно оптовикам или даже сетевикам под заключенные контракты?» - предлагает Александр Фомин.

По его мнению, это, с одной стороны, будет стимулировать ритейлеров, а с другой - станет наиболее реальным способом не растерять субсидию, а довести ее до конечной стоимости продукции. При этом чем дольше будут определяться с методами поддержки, тем быстрее крупные сети законтрактуют импортную рыбу, резюмирует он.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.