Дальний Восток вышел в лидеры по темпам роста продаж смартфонов в России

Рынок Дальнего Востока имеет ряд схожих с общероссийскими тенденций развития, однако обладает особенностями, свойственными только этому региону. В этом регионе самая высокая стоимость проводного интернета в России, самая низкая скорость доступа в Cеть, однако вместе с тем велик уровень проникновения мобильного интернета.

Как следствие, по последнему параметру ДФО - лидер среди всех федеральных округов, поэтому неудивительно, что в регионе растут продажи сразу нескольких категорий смартфонов, а также уровень реализации планшетов, с которых удобнее всего выходить в интернет.

По итогам первого полугодия 2014 года Дальний Восток стал лидером по темпам роста продаж смартфонов в России, а также показал схожую с общероссийской динамику развития рынка планшетных компьютеров, говорится в исследовании ритейлера «Связной».

Как отмечают аналитики компании, всего в ДФО было реализовано 573 тыс. смартфонов на сумму более 5,2 млрд рублей. Рынок увеличился на 57% в натуральном выражении и на 29% в денежном обороте. Продажи планшетов выросли на 41% в штуках и на 3% в рублях. Жители ДФО приобрели 153 тыс. устройств на 1,48 млрд рублей.

«Дальний Восток является лидером среди всех регионов страны по целому ряду параметров. В регионе люди чаще, чем где-либо, приобретают устройства, которые будут наиболее удобны для выхода в интернет. Например, темпы роста продаж LTE-смартфонов в регионе самые высокие в стране. По доле фаблетов в общих продажах «умных» телефонов ДФО также впереди всех. Если говорить о планшетах, то наличие GSM-модуля и большого экрана у планшетного компьютера являются одними из ключевых факторов при выборе устройства в связи с высокой стоимостью проводного интернета в регионе», - отмечает Ильшат ХАМЕТОВ, директор филиала «Дальний Восток» группы «Связной».

МТС: LTE хорошо пошла

МТС также отмечает рост популярности мобильных LTE-гаджетов на Дальнем Востоке. По итогам первого полугодия 2014 года число проданных в рознице МТС LTE-смартфонов в годовом исчислении выросло в четыре раза, а LTE-планшетов - более чем в пять раз.

Оператор отмечает, что наибольший интерес к современным LTE-гаджетам, поддерживающим стандарты 4G-сетей, проявляют жители Хабаровского и Приморского краев. Каждый второй LTE-смартфон, реализованный в рознице МТС с начала 2014 года, куплен в этих регионах. Лидерами по приросту продаж за полгода стали Приморье, Магадан и Якутия, где спрос на гаджеты вырос более чем в десять раз. По итогам первого полугодия 2014 года жители Дальнего Востока предпочитают модели смартфонов А-брендов. В линейке бюджетных смартфонов до 9 999 рублей стабильно лидирующее место занимает смартфон МТС 978.

«МТС стремится сделать современные технологии максимально доступными, активно развивая сети LTE и предлагая клиентам доступные 4G-гаджеты, позволяющие с комфортом пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости. На протяжении полугода бюджетный смартфон МТС 978 и планшет МТС 1078 с поддержкой 4G стабильно входят в рейтинг самых продаваемых LTE-устройств в нашей рознице на Дальнем Востоке. Мы отмечаем рост интереса к услугам мобильной передачи данных в регионах, где работает сеть LTE. Например, в Хабаровском крае объем информации, переданной нашими абонентами в сети «четвертого поколения», за полгода увеличился в пять раз», - рассказал директор розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Евгения СЫСОЕВА.

Сегодня в розничной сети МТС продается более 60 моделей LTE-смартфонов и планшетов МТС, Nokia, Samsung, HTC, Sony, Asus, Huawei, а также LTE-модемы и роутеры МТС. Cервисы в сети LTE МТС на дальнем Востоке доступны жителям Приморского и Хабаровского краев, Иркутской области, в Республиках Бурятия и Якутия. Пользоваться мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек абоненты МТС могут как в региональных центрах, так и в малых городах и поселках.

«МегаФон» добавил надежности

«МегаФон» с начала года улучшил качество и надежность сети 3G в 19 населенных пунктах Приморского края. Это стало возможным благодаря модернизации, которая значительно увеличила емкость ряда базовых станций оператора в регионе.

За семь месяцев 2014 года специалисты компании улучшили качество голосовых соединений и повысили скорость передачи данных в городах Уссурийск, Находка, Дальнегорск, Арсеньев, Лесозаводск, Партизанск, Артем и Большой Камень. Улучшение качества связи почувствовали также жители приморских сел и поселков Михайловка, Новопокровка, Новошахтинский, Пластун, Воздвиженка, Зарубино, Светлогорье, Авангард, Борисовка и Монастырище.

В столице Приморского края городе Владивостоке также значительно улучшено качество связи и увеличена скорость мобильного интернета в районе улиц Борисенко, Вилкова и проспекта Красного Знамени.

«Наши специалисты регулярно проводят сетевой мониторинг, а также ведут повседневную работу по обработке заявок от абонентов и повышению качества работы сети, - отмечает Алексей Гарцев, руководитель по инфраструктуре Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - В результате проводимых работ увеличиваются емкости существующих базовых станций, а в случае необходимости готовятся к вводу в эксплуатацию новые станции».

Приморский край находится на первом месте среди регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири по объему потребляемого трафика в сети «МегаФон». И по мере дальнейшего развития сетей связи третьего и четвертого поколений оператор прогнозирует сохранение положительной динамики роста числа пользователей мобильного интернета в Приморье.

Абоненты «Билайна» меняют iPad’ы на Android-планшеты

Согласно статистике «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), в Приморье в тройку самых популярных производителей планшетов вошли Samsung, Apple и, со значительным отставанием, Asus. Корейский бренд в Приморье вырвался вперед только в сентябре 2013 года, когда он сместил Apple с первого места.

Оператор отмечает, что продолжает увеличиваться число пользователей планшетов на Android. В июне 2014 доля данной платформы составила 63% по сравнению с 43% годом ранее. iPad используют 34% пользователей, что на 21% меньше, чем в 2013 году (55%). Вместе с тем Приморье все так же сохраняет лидерство по проникновению планшетов Apple в ДВ регионе - на 11% выше. По региону в целом доля бренда составляет всего 23%.

В Приморье сохраняется рост потребления интернет-трафика пользователями планшетов. Обладатели iPad стали скачивать в 2,2 раза больше трафика. Среднее потребление интернета с планшетов Apple-2, 2 Гб за июнь 2014 против 1 Гб за июнь 2013. И все же лидерами по объему трафика остаются клиенты «Билайн», предпочитающие планшеты на операционной системе Android. Средний расход трафика за месяц (июнь, год к году) среди пользователей Android-устройств вырос на 154% и составил 2,5 Гб.

Рост потребления мобильного интернета идет в Приморье по всем направлениям, независимо от используемых устройств. Но именно пользователи планшетов показали самый большой скачок интернет-активности - на 232% за год. Тогда как среди пользователей модемов рост трафика составил 180% (около 5 Гб в месяц на один модем), а среди пользователей смартфонов - 160% (около 0,6 Гб в месяц на один смартфон).

«Несмотря на все большую доступность смартфонов, увеличение их размеров, пользователи все активнее используют именно планшеты в качестве основного гаджета для серфинга в Интернете. Причем использование планшета с сим-картой делает Интернет доступным практически везде, независимо от наличия/отсутствия устойчивого сигнала Wi-Fi, что и сказывается на выборе абонентами «Билайн» именно мобильного интернета. Многим пользователям планшетов доставляет неудобство необходимость запоминать номер второй сим-карты, для того чтобы в любой момент иметь возможность пополнить счет. Действительно же революционным стало новое предложение - услуга «Интернет на всё», так называемый разделяемый интернет», - рекомендует директор «Билайн» Приморье Александр ТЕПЛЯКОВ.

Платное ТВ пока идет со скрипом

Количество абонентов платного телевидения в России по итогам первого полугодия 2014 года составило более 36,4 млн, что на 10% превысило показатели аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете исследовательской компании iKS-Consulting.

Уровень проникновения услуги составил 65%. Разница в проникновении между регионами остается значительной: от 49% на Дальнем Востоке до 76% в ЦФО. По оценкам iKS-Consulting, в 2018 году проникновение платного ТВ в РФ составит более 72%. Крупнейший игрок рынка - «Триколор ТВ» - увеличил абонентскую базу на 11%, до 10,56 млн. Занимающий второе место «Ростелеком» опередил его по динамике новых подключений.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.