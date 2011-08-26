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Саммит АТЭС - 2012
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Магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» не укладывается в сроки строительства

26 Августа 2011, 03:00 | Дальний Восток

Из-за отсутствия разрешительных документов на землеотвод и использование лесов простаивает техника, персонал, срываются сроки строительства магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев считает, что органы исполнительной власти регионов Дальнего Востока должны оказывать помощь и содействие при строительстве магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

О ходе строительных работ и возникших проблемах при прокладке магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» Виктора Ишаева уведомил генеральный директор ООО «Газпром инвест Восток» Дмитрий Шелехов.

В частности по информации заказчика строительства ООО «Газпром инвест Восток», в связи с отсутствием разрешительных и правоустанавливающих документов на землеотвод и использование лесов компания столкнулась с ситуацией, когда она не может приступить к работам на некоторых объектах строительства газопровода, расположенных за пределами полосы отвода линейной части газопровода. Переговоры с органами исполнительной власти регионов о допуске на объекты строительства под гарантии заказчика пока положительных результатов не дали. Вследствие чего простаивает техника, персонал, в целом срываются сроки выполнения этапов работ по строительству магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

Генеральный директор ООО «Газпром инвест Восток» Дмитрий Шелехов обратился к полпреду с просьбой оказать содействие в разрешении данной ситуации.

Виктор Ишаев дал поручение своим заместителям найти решение проблемы и оказать помощь заказчику строительства. Он также обратил внимание органов исполнительной власти регионов Дальнего Востока на особую значимость для экономики округа реализации такого проекта, как магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», который является одним из основных объектов, строящихся в рамках подготовки к предстоящему в 2012 году саммиту АТЭС во Владивостоке. Следовательно, газопровод, как и все проекты, реализующиеся в рамках АТЭС, должны иметь приоритетное значение и особое внимание со стороны органов власти всех уровней.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
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