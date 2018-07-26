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Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
Обсуждение крабовых аукционов прошло 23 июля в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Как сообщили «Золотому Рогу» в ВАРПЭ, комитет рекомендовал Минсельхозу ускорить внесение в правительство проекта постановления о порядке распределения инвестиционных квот на добычу крабов.
Фактически заседание было посвящено поддержке законопроекта сенатора Елены Афанасьевой о введении моратория на изменение квот на водные биоресурсы. Инициатива сенаторов направлена на противодействие попыткам отменить исторический принцип выделения рыбных квот и идее рыбных аукционов. Члены Совета Федерации указали на необходимость проанализировать финансово-экономические последствия отмены исторического принципа для рыбопромышленных и судостроительных предприятий, а также последствия в сфере кредитования рыбной отрасли.
Аукционная модель ожидаемо встретила поддержку у Федеральной антимонопольной службы, но у других ведомств оптимизма оказалось гораздо меньше. И Минпромторг, который подчеркнул недопустимость расторжения заключенных или срыва готовящихся контрактов на постройку судов на российских заводах, и Минэкономразвития выразили горячее желание сначала увидеть расчеты всех сторон, а уже потом выносить суждение.
О том же говорит и представитель краболовов - президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Он считает, что у Росрыболовства и Минсельхоза должны быть более четкая позиция по механизму распределения крабовых квот, подкрепленную конкретными цифрами и ответами на вопросы, волнующие рыбаков, - например, о последствиях для предприятий отрасли.
А вот у приморского губернатора Андрея Тарасенко она есть. Возврат к практике крабовых аукционов отбросит рыбную отрасль на десятилетия назад, считает врио губернатора. Так и заявил на недавней встрече с Президентом России Владимиром Путиным.
По мнению Тарасенко, в результате пострадают рыбаки и бюджет. «Потеряв 50% квот на вылов крабов, предприятия рыбохозяйственного комплекса Приморья недополучат прибыль на сумму около 2,5 млрд рублей, - аргументировал свою позицию глава Приморья. - Соответственно, потери бюджета Приморского края составят более миллиарда рублей». Под угрозой, по его мнению, также окажутся кредитование рыболовных компаний и исполнение долговых обязательств, что может привести к дефолту.
Досье "Дальневосточного капитала": Рыбохозяйственный комплекс Приморского края в последние пять лет дает рабочие места 15 тыс. человек, что составляет 2,5% от числа всех работающих в Приморье. Средняя зарплата в рыбной отрасли в течение 2012-2017 гг. выросла почти вдвое, достигнув 56,4 тыс. рублей.
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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