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Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
Он сменил на этой должности Андрея Жарского, руководившего отделением последние 4 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Сергей Радюшкин окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 2017 году окончил London Business School, вошел в ТОП-5 лучших студентов.
Карьеру в Сбербанке начал в 2010 году в должности кредитного инспектора. В 2013 возглавил отдел продаж корпоративным клиентам, в 2015 году стал управляющим директором CIB Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. В июле 2018 года назначен на должность управляющего Приморским отделением.
На территории Приморского края банк обслуживает жителей Владивостока, Находки, Уссурийска, Артема, Арсеньева, Дальнереченска, Дальнегорска, Лесозаводска, Большого Камня, ЗАТО Фокино, Спасска-Дальнего, Партизанска, а также 21 района – Надеждинского, Михайловского, Хасанского, Ханкайского, Хорольского, Лазовского, Октябрьского, Пограничного, Пожарского, Черниговского и других.
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