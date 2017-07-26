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К дальневосточному гектару приложили инструкцию
Разработаны требования к освоению «дальневосточного гектара»
Минвостокразвития России разработаны обязательные требования к освоению «дальневосточного гектара». Об этом заявил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ.
«Разработаны четыре критерия. Для оценки освоения «дальневосточного гектара» будет использоваться любой из них. Предполагается, что эти критерии будут указаны в специальной декларации, которую будут заполнять граждане через три года после получения земельного участка. При подаче отчетных документов граждане будут отмечать, в соответствии с какими критериями или в какой части проект по освоению земли был реализован», - уточнил замминистра.
Одним из критериев будет являться наличие объекта капитального строительства или объекта незавершенного строительства на предоставленном земельном участке. В последнем случае степень готовности должна составлять не менее 50 процентов. Пользователь «дальневосточного гектара» должен будет предоставить декларацию об объекте недвижимости, свидетельство о регистрации права на объект имущества.
Другим критерием станет наличие признаков хозяйственной деятельности на земельном участке. Это может быть ведение сельского или дачного хозяйства, садоводства и огородничества. Главное, чтобы было обработано не менее 50 процентов земельного участка. Для отчета потребуется справка от региональных властей или местного самоуправления с приложением фотоматериалов или фотоматериалы, заверенные властями. При использовании земли под выпас скота нужно будет предоставить выписку из журнала регистрации сельскохозяйственных животных. При ведении лесного хозяйства нужно будет составить отчет об использовании лесов, описать охрану и защиту лесов и рассказать о мерах по их восстановлению.
Третьим критерием станет вложение средств в освоение земли. Расходы на освоение участка должны составить за 5 лет более 50 тысяч рублей. Для отчета в этом случае пользователь предоставляет налоговую декларацию с указанием расходов, в том числе уплаченных налогов от деятельности на «дальневосточном гектаре». Четвертым критерием станет наличие доходов от осуществления деятельности на земельном участке за 5 лет. Причем доходы должны составить более 30 тысяч рублей. Пользователь земельного участка должен предоставить декларацию с указанием доходов от использования полученной земли.
Как ранее неоднократно отмечал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, закон о «дальневосточном гектаре» дает максимальную свободу для самореализации граждан.
«Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать все, что не запрещено российским законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства, либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы», - заявлял глава министерства.
На прошедшей неделе Госдума утвердила в третьем окончательном чтении пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре», подготовленный Минвостокразвития России. По результатам рассмотрения закон принят единогласно. В ближайшее время закон будет передан в Совет Федерации. Главное новшество - значительное расширение территорий предоставления «дальневосточных гектаров».
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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