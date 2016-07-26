Приморью требуется сейсмоусиление

От 30 до 50 процентов зданий и сооружений края отнесены к несейсмостойким, то есть сейсмически уязвимым

Краевая долгосрочная целевая программа «Сейсмобезопасность территории Приморского края на 2011-2017 гг.» по идее уже должна была выходить на свою финишную прямую. Но подготовка к саммиту АТЭС в 2012 году обескровила ее финансирование и отодвинула практические дела, намечавшиеся ею, на более отдаленную перспективу. Предполагалось, что региональная безопасность от последствий землетрясений должна была обойтись в текущих ценах в 3,081 млрд рублей, в том числе 1,421 млрд - средства краевого бюджета.

О необходимости проведения программных защитных антисейсмических мероприятий в Приморье Деловой газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор ООО «НИЦ «Сейсмозащита» Сергей ПЫШКИН.

- Сергей Борисович, что же из намеченного все-таки было сделано?

- Накануне саммита АТЭС по Программе сейсмобезопасности на территории Приморского края по заданию краевой администрации и при активном участии муниципальных образований была предпринята проверка зданий школ, больниц, котельных и прочих объектов, отвечающих за жизнеобеспечение людей. Над этим работала целая группа специалистов, которые выявляли объекты, по которым требуется то или иное сейсмоусиление.

Программа начала действовать, пошло финансирование. По большому счету оценка объемов была сделана, и выполнение программы должно было перерасти в плоскость практических дел. В частности, где это требовалось, при капитальных ремонтах должно было осуществиться сейсмоусиление зданий и сооружений. Но этого не произошло. Лет пять, как все встало: то ли денег не стало, то ли еще чего-то.

- Может быть, наш край в этом отношении не столь опасен, как другие регионы ДФО? При том, что в этом году государство не нашло средств профинансировать программу сейсмоусиления объектов даже на Камчатке?

- Тем не менее программы по Сахалину, Камчатке постоянно реализуются. Где-то быстрее, где-то медленнее, но без остановки. Есть федеральное финансирование, контроль со стороны губернаторов и т.д. То есть все свои здания они приводят в порядок с точки зрения сейсмоопасности. И сегодня, когда другие это уже заканчивают, мы находимся только в начале пути. При том, что все с нашей краевой программой было достаточно глубоко и разумно проработано. Результаты исследования были представлены заказчику – краевой администрации, и надо было только продолжать.

Действительно, Владивосток сегодня находится в шестибалльной зоне. Все здания, запроектированные и построенные здесь без сейсмоусиления, могут выдерживать шесть баллов. Если произойдет землетрясение такой силы, то его не выдержат только те объекты, которые находятся в аварийном состоянии. Например, почти все здания дореволюционной постройки. При том, что сегодня с этим фондом ситуация гораздо лучше, чем десять лет назад. В 90-е его не ремонтировали – крыши протекали, балки гнили. Сейчас собственники более-менее его поддерживают, делают ремонты.

Однако во Владивостоке надо учитывать такую его особенность, что сотрясение земли в отдельных его точках может значительно превышать присвоенные городу 6 баллов. Недавно мы проводили оценку сейсмичности площадки под строительство нового дома. В условной точке, где строители собирались возводить объект, было 9 баллов, через 15 метров – 6 баллов, и еще через 15 метров -7 баллов. Все это – в силу особенности грунта, географического нахождения и прочих наших специфических условий. В точечных зонах, где балльность очень высока, риски разрушения тоже очень высоки.

Обычно увеличение сейсмоопасности дает обводнение территории. В частности, это характерно для низинного района Первой речки. Лучше всего – на сопках, на скальных трещиноватых грунтах. По трещинам вода быстро уходит, а без воды скорость затухания волн землетрясения значительно больше. Поэтому возвышенности у нас безопаснее. Но во Владивостоке только в 1970-80-е годы стали застраиваться сопки. И те многие дома и сооружения, которые до этого были построены в низинах, сегодня особенно подвержены сейсморискам.

Но и у зданий на сопках есть свои проблемы. Например, во время эксплуатации воду часто сливают в подвал на грунт. Это происходит в результате аварийного слива воды из стояков или просто в результате неграмотной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. Грунт под подошвой фундамента разжижается, и здание начинает неравномерно проседать или «скользить» по косогору. Это характерно для крутых склонов, например для ряда жилых зданий на ул. Нерчинской, Днепровской, в Камском переулке и пр. Для здания, которое стоит на ровном месте, вода в подвале – не столь принципиально, но и в них возможны процессы смещения и неравномерной просадки фундамента, а это плохо. Свежий пример – дом, из которого срочно пришлось эвакуировать людей.

Явно снизились несущие способности конструкций тех зданий, по которым в 90-е годы не ремонтировались крыши.

- С учетом этого и риски выше?

- Да. Кроме того, многие не понимают сути землетрясения. Еще 10-15 лет назад в Приморье восьмибалльных зон не было вообще. Хотя следы землетрясений такой силы были обнаружены. Учет и наблюдения за землетрясениями и их характеристиками в Приморье начали вести незадолго до революции. С тех пор прошел сравнительно маленький срок наблюдений, для землетрясений. Конечно, они в крае были в прошлом и будут происходить и далее. Сейчас идет повышение сейсмоопасности, и недооценивать угрозу нельзя. Тот же Нефтегорск был построен в так называемой «шестибалльной зоне», а случилось восьмибалльное землетрясение, и большинство зданий и сооружений разрушилось практически полностью.

Нам нужно пересматривать балльность территорий (сейсморайонирование) по краю. Действующие карты по сейсмичности не соответствуют опасности. Их надо корректировать, но увеличение сейсмоопасности в них идет с большим трудом, а по некоторым районам она даже занижалась «по просьбе строителей».

- А по другим территориям края как? Где сейсмоусиление особенно актуально?

- Спасск у нас весь семибалльный. Из-за этого здания в основном строились малоэтажные. А район озера Ханка – территория 8-балльных землетрясений. И ранее, и в рамках программы делались попытки уточнить карту сейсмичности всего Приморского края вплоть до отдельных городов, сел и территорий. И в этом отношении много что было сделано. Были подготовлены прогнозы, просчитаны разные варианты и ситуации. Этим и в прошлом занимался наш НПЦ – в бытность, когда он был филиалом института «ДальНИИС».

В чем мы видим опасность? В связи с глобальными изменениями в коре земного шара по всему миру отмечается общее увеличение сейсмоопасности. Эту опасность на территории края мы отмечаем с начала 90-х годов, и тогда же был начат процесс уточнения карты сейсмичности, хотя он и приостанавливался. Еще тогда предлагалось некоторые районы Приморья сделать 9-балльными

Настораживает то, что Камчатку, Курилы постоянно трясет, и там напряжение земной коры таким образом постепенно разгружается. Крупные землетрясения не фиксируются. Дальше по дуге – трясет Китай. А у нас – нет. И это пугает. Когда мелкие землетрясения не убирают напряжение земной коры, то случаются большие.

Зданий, которым требуются мероприятия по сейсмоусилению, у нас в крае достаточно много. Стоимость мероприятий можно снизить, если при очередном капремонте в стоимость работ закладывать и эти мероприятия.

- Со зданиями общественного назначения вопросов нет – на них, видимо, найдутся деньги в бюджете. А как с жильем?

- Жилые дома нами не проверялись на сейсмостойкость. Думаю, что это можно выполнить в рамках сплошного обследования технического состояния объектов жилищного фонда, на котором настаивает Фонд капитального ремонта МКД Приморского края. А решение по сейсмоусилению своего дома в рамках капремонта должны будут принимать его собственники на общем собрании. Конечно, муниципалитет может инициировать такое собрание, владея каким-то процентом неприватизированных квартир, но обычно жильцы всегда против.

- Их волнует, что это обязательно будет им дорого стоить.

- На самом деле способов сейсмоусиления зданий много, и они по стоимости разные. Мы за 20 лет своей деятельности много раз проектировали сейсмостойкие здания. У нашей организации большой опыт и несколько изобретений на эту тему. Информацию о них желающие могут посмотреть у нас на сайте: www.npcss.ru. Как и статьи по сейсмоопасности в Приморье.

Когда есть необходимость, мы выполняем сейсмодиагностику. Мы всегда можем проверить и ответить, как то или иное здание будет вести себя при землетрясении.

- Говорят, что сейсмика дает удорожание минимум на 20%.

- Строить с сейсмоусилением строителям невыгодно, оно дает реальное удорожание стройки на 4-12%, но иногда всего на 3%. Нет ничего особенного и сложного для того, чтобы между этажами ставить сейсмопояс и проектировать узлы и конструкции усиленные. Зато сейсмостойкость здания сразу увеличивается на 2-3 балла!

Надо понимать, что если произойдет 7-балльное землетрясение, а здание запроектировано на шесть баллов, то это не значит, что оно обязательно рухнет. С увеличением силы землетрясения на один балл может быть незначительное разрушение. А при при 8-балльном землетрясении последствия могут быть значительными и неустранимыми.

- Что же надо сегодня предпринимать?

- Программа по сейсмоусилению - это реальная необходимость. Проблема существует давно. Ее нужно решать – навести с этим порядок при капитальном ремонте. И особенно это важно для объектов, которые отвечают за обеспечение повседневной жизнедеятельности территорий – для школ, детских садов, больниц, торговых и административных зданий, зрелищных учреждений.

ЕСТЬ ДАННЫЕ

Сейсмичность территории Приморья явно занижена

На территории Приморского края и прилегающей акватории, по официальной статистике, за период с 1867 по 2006 годы произошло 251 землетрясение, из них восьмибалльных - 3, семибалльных - 8, шестибалльных - 7, пятибалльных - 2 и интенсивностью 2-4 балла - 216 (по шкале MSK-64), то есть одно землетрясение силой 7 и более баллов в среднем каждые 13 лет.

В настоящее время опубликованы сведения о палеосейсмоструктурах (следах землетрясений, произошедших в древности): 7-балльных - 29, 8-балльных - 104, 9-балльных - 31 и более 10 баллов - 14. Итого 178 сохранившихся доказательств на земной поверхности того, что в прошлом на территории Приморского края (за период 10000 лет) происходили землетрясения с интенсивностью 7-11 баллов в среднем каждые 56 лет. Таким образом, уже сама история доказывает, что сейсмичность территории Приморского края явно занижена.

Исторический анализ карт ОСР Приморского края и юга Дальнего Востока указывает на тенденцию увеличения уровня сотрясаемости и расширения площадей 6-8-балльной интенсивности.

На фото: Практически все новострои Приморья возводятся без учета сейсмоусиления.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.