Российские строители и архитекторы ВТО не боятся

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) не опасно для отечественной отрасли строительства и архитектуры - зарубежные проектировщики, строители и инвесторы и так довольно свободно чувствуют себя в РФ, и рынок недвижимости уже успел привыкнуть к их присутствию, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

По словам вице-президента Союза архитекторов России (САР) Максима ПЕРОВА, прямой угрозы от вступления в ВТО для архитектурной отрасли России нет главным образом потому, что зарубежные проектировщики и так работают в нашей стране. При этом, подчеркивает собеседник агентства, «и безо всякого ВТО» отдельные законопроекты предусматривают за иностранных архитекторов более льготные условия, чем для отечественных - как, например, законопроект о повторном применении зарубежных проектов с минимальной экспертизой по фундаментам.

Кроме того, добавляет Перов, в РФ действует «не имеющая мировых аналогов» система саморегулирования строительной отрасли, позволяющая иностранцам комфортно работать в России, в результате чего в стране есть саморегулируемые организации исключительно с иностранными проектировщиками, куда русских не берут.

Президент Национального объединения строителей (Нострой) Ефим БАСИН относится к деятельности зарубежных проектировщиков менее пессимистично, но также уверен, что опасности от ВТО сферам строительства и архитектуры в России не грозят.

В настоящее время иностранная проектная документация должна пройти обязательную экспертизу на соответствие требованиям российских технических регламентов, что фактически означает экспертизу на соответствие российским стандартам и строительным нормам и правилам, напоминает глава Ностроя.

Единственный момент, который беспокоит архитекторов и строителей, - это переход на международные, в частности, европейские, технические нормы (еврокоды).

«Здесь очень сложный вопрос плавного перехода, потому что вся наша идеология нормирования была построена по-другому. Это две принципиально разные системы. Надо все плавно перестроить, обучить своих, а если сразу перейти на еврокоды - это дискредитирует собственных проектировщиков. Процесс должен быть растянут хотя бы лет на пять», - настаивает Перов.

Строители на страже своих интересов

Для строителей эксперты тоже не ждут особых трудностей.

«Объекты капитального строительства не перемещаются через таможенные границы, на них также не распространяется таможенное тарифное регулирование. При этом федеральный закон номер 94 о госзакупках не ограничивает участие иностранных компаний в тендерах на строительные подряды, но устанавливает для них национальный режим - то есть, по закону иностранные компании должны работать по российским правилам и требованиям», - комментирует президент Ностроя.

При этом, обращает внимание Басин, правила ВТО предусматривают зеркальность в предоставлении прав на участие в госзакупках компаниям из стран - членов ВТО, так что вступление России в ВТО дает возможность российским строительным компаниям участвовать в тендерах за рубежом в большем, чем ранее, числе стран.

Однако он все-таки считает нужным оговориться: «Не следует, на наш взгляд, предлагать иностранным компаниям более льготный режим, чем они готовы предоставить нашим строителям».

Одновременно, надеется эксперт, возросшая конкуренция подтолкнет российских строителей к применению новых материалов и технологий и снижению энергоемкости всех процессов для того, чтобы успешно конкурировать с иностранными коллегами.

В ожидании инвесторов

Скорее всего, изменения серьезно не затронут отрасль коммерческой недвижимости в России еще 2-3 года после вступления страны в ВТО, считает заместитель директора департамента инвестиций и продаж компании консультанта Knight Frank Алан БАЛОЕВ.

«Иностранные инвестиции составили более 30% общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость в России в 2011 году. Со вступлением страны в ВТО инвестиционный климат должен еще сильнее улучшиться», - говорит он.

При этом собеседник агентства предостерегает от излишних надежд на рубль, доллар или евро из иностранных карманов: «Многие иностранные инвесторы, которые готовы вкладывать средства в российскую недвижимость, уже здесь, поэтому новых игроков будет немного».

А вот качественнее отечественные проекты после вступления в ВТО вряд ли станут, думает представитель Knight Frank.