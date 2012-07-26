АСЗ увеличит уставный капитал

Акционеры ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ) приняли решение увеличить уставный капитал на 3,25 млрд рублей, разместив по закрытой подписке 3,257 млн дополнительных акций номиналом 1 тыс. руб.

Акции размещаются среди ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), которое получит 1,9 млн акций, и ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», которое получит 1,357 млн акций.

ОАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре – одно из крупнейших судостроительных предприятий на Дальнем Востоке. Завод работает с 1936 года. Всего за историю предприятия было построено 270 судов и кораблей, в том числе атомные подводные лодки. 77% акций предприятия контролирует ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». Правительство России планирует направить на поддержку АСЗ 9,6 млрд руб. до 2014 года.