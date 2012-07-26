АЛРОСА определилась с приоритетами

Правление АК «АЛРОСА» под председательством президента компании Федора АНДРЕЕВА рассмотрело вопрос о бюджете группы АЛРОСА на 2011 год и определило целевые задачи компании.

В их числе – сохранение лидерства в мире по объемам добычи алмазного сырья, реализация инвестиционной программы строительства подземных рудников, повышение эффективности экономики АК «АЛРОСА». В 2011 году будет реализована программа модернизации системы корпоративного управления в рамках выполнения решения акционеров компании об изменении типа АК «АЛРОСА» с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.

На утверждение Наблюдательному совету компании направлены основные показатели сводного бюджета на 2011 год. Объём добычи алмазов в 2011 г. составит 34438 тыс. карат. Выручка от продаж основной продукции запланирована с ростом к 2010 году на 3,2% и составит $3526 млн. В 2011 г. АК «АЛРОСА» планирует получить прибыль в объеме 14845,5 млн рублей (до налогообложения), что на 4570,6 млн руб. выше планового результата 2010 года. Чистая прибыль прогнозируется в объеме 10542,3 млн рублей, с ростом к уровню 2010 г. на 4609,3 млн рублей.