НМТП выплатит 1,3 млрд рублей дивидендов

Около 1,3 млрд рублей направит ОАО «Находкинский морской торговый порт» на выплату дивидендов за 2008, 2009 годы и 10 месяцев 2010 года. Такое решение было принято единственным акционером компании – ООО «Сибметинвест» (группа «Евраз»).

«Находкинский морской торговый порт» – основная стивидорная компания порта Находка. Порт принадлежит промышленной группе «Евраз» и является точкой отправки морским путем продукции, произведенной предприятиями группы, в страны Азии.