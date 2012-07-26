С «Энфортой» прогноз надежней

К клиентам «Энфорты» в Находке присоединилось Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Его основная задача – информирование населения и организаций о состоянии окружающей среды, предупреждение и оповещение об опасных стихийных явлениях.

«Мы обеспечили УГМС высокоскоростным каналом доступа к сети Интернет, ведь в таком ответственном деле, как прогноз погоды, точность и надежность передачи данных – наиважнейшая вещь, – рассказывает коммерческий директор отделения «Энфорты» в Находке Константин СОН. – Тем более наш город – порт, и информация о погодных условиях критически важна для навигации и работы портовых служб».

Услуга «Энфорт@Интернет» гарантирует надежность соединения с всемирной паутиной, высокую скорость передачи данных, защищенность канала связи. Возможные неполадки устраняются компанией за считанные 3-4 часа.