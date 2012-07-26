Роснефть построит под Находкой нефтехимическое предприятие

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» подвел предварительные итоги 2010 года и определил перспективные проекты развития.

Было отмечено, что производственная программа будет выполнена по всем направлениям в соответствии с утвержденным бизнес-планом. Совет директоров заслушал доклад о реализации проекта расширения мощностей Туапсинского НПЗ, одобрил план создания в Приморском крае, в районе города Находка, Восточной нефтехимической компании мощностью в 10 млн тонн в год, в том числе программу работ по подготовке к строительству данного объекта.