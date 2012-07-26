У нас судьба такая – сопровождать бизнес, а иногда бежать впереди

Общее оживление экономики и начало масштабных строек на Дальнем Востоке – вот чем ознаменовался прошлый год. Безусловно, телекоммуникации, как отрасль, демонстрирующая одни из самых высоких темпов развития, не могут оставаться в стороне от «знаковых» проектов. И федеральные операторы учитывают такие важные региональные факторы при стратегическом планировании. Как участвует в развитии региона один из крупнейших операторов связи на Дальнем Востоке – компания МТС, какие проекты запланированы на этот год? Об этом «ДК» рассказал директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Алексей САЛЬВА.

– Алексей, я обратила внимание, что у МТС появился новый слоган «На шаг впереди». Кого хотите опередить?

- Мы хотим опередить желания наших клиентов, предвосхитить их ожидания, хотим, чтобы вместе с нами наши клиенты находились на шаг впереди – в жизни, в бизнесе, в общении. Конечно, нам для этого самим нужно многое сделать. Мы взяли себе за правило – создавать лучший клиентский опыт. То есть главная ценность, которая у нас есть, – это клиент, и в каждой точке взаимодействия с нашей компанией он должен получать самый позитивный опыт – будь это обслуживание в нашем салоне, качество связи в отдаленном северном поселке, скорость Интернета или что-либо еще. Мы понимаем, что клиенты теперь не только ищут самые дешевые предложения, но обращают внимание на качество продукта и проявляют интерес к дополнительным услугам, тем не менее, мы не забываем о таком важном критерии нашей оценки, как доступная цена на наши услуги, – это тоже часть программы качественного обслуживания. Да, мы первопроходцы и лидеры по многим позициям. Мы первыми на рынке запустили свои брендированные продукты – от телефонов до планшетных компьютеров и GPS-навигаторов. Мы – первая компания, которая начала строить свою собственную розничную сеть и в короткий срок стала лидером в этом сегменте. Под брендом МТС действует более 3500 салонов связи в России, из них более 150 – на Дальнем Востоке. Осенью 2010 г. открылся первый флагманский салон МТС на Дальнем Востоке – в Хабаровске. Его отличают более комфортные условия для продажи большого количества абонентских устройств и обслуживания большого числа клиентов в течение дня. Чтобы быть «на шаг впереди», компания даже в кризис не свернула программы развития, и в этом году запланированы существенные инвестиции, в том числе на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

– Каковы для вас итоги 2010 года? Все ли намеченное удалось сделать, что пошло не так, как хотелось?

– Скажу так: мы сделали даже больше, чем планировали. Главной задачей было развитие в регионе сети «третьего поколения». В 2010 году мы не только запустили новую сеть во всех регионах, но и значительно увеличили покрытие там, где уже работала сеть 3G. В целом, зона покрытия сети 3G в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2010 году увеличилась в 3 раза, она охватывает здесь более 40 населенных пунктов. Уже во втором полугодии 2010 мы в сотрудничестве с нашими дочерними компаниями приступили к запуску совместных продуктов по предоставлению широкополосного доступа (ШПД) в Интернет – как мобильного, так и фиксированного. Начинаем с Камчатки и Комсомольска-на-Амуре. Нынешний год станет определяющим, мы запланировали большой пакет инвестиций в развитие ШПД и сейчас формируем команду, которая будет с нами взаимодействовать на данном рынке.

– Любому оператору, предлагающему услуги ШПД в таком обширном регионе, как Дальний Восток, трудно выдержать конкурентные параметры «цена-качество». За счет чего решаете эту задачу?

– В структуре себестоимости наших услуг значительную часть занимают капитальные затраты, обусловленные удаленностью от центра России и протяженностью территорий. Мы стремимся выдержать оптимальный баланс между инвестициями в строительство собственной сети и арендой существующих объектов инфраструктуры сети. При том что на рынке есть хорошие предложения со стороны крупных федеральных операторов, мы последовательно развиваем собственную магистральную сеть. За прошлый год в регионе нами на базе дочерней компании «Евротел» было построено порядка 10 тыс. км оптоволоконных линий. Это стратегическое направление, которое позволяет нам выбирать правильный подход в управлении себестоимостью и прогнозировать свою конкурентоспособную ценовую политику, отвечающую желаниям клиентов. А если возвращаться к особенностям регионального рынка, то могу сказать, он ничуть не хуже, чем в густонаселенной центральной части России, и имеет очень хороший потенциал роста. Наш филиал демонстрирует одни из лучших в стране темпов прироста выручки.

– До сих пор не определен партнер мобильной связи мероприятий саммита АТЭС. МТС будет претендовать на эту роль?

– Все операторы готовятся к этому мероприятию. Мы тоже строим соответствующую инфраструктуру, планируем значительные инвестиции в ее развитие. Город ожидает большой приток людей, взрывной рост трафика, наша задача – обеспечить качественной связью этот важнейший государственный проект. На мой взгляд, всё будет сделано для того, чтобы взаимодействие операторов связи здесь было основано на цивилизованном принципе партнерства и сотрудничества.

– Голосовой трафик стремительно рос в последние годы и выступал драйвером развития сотовой связи. Однако, как говорят специалисты, этот рынок близок к насыщению, и, чтобы не потерять темпы развития бизнеса, необходимо развитие других направлений – Интернет, продажа контента. Какой расклад определяет для себя МТС и как это коснется региональных потребителей?

– Прошли те времена, когда люди принимали решение: купить сотовый телефон сейчас или еще годик подождать. Обычно даже при утере телефона не встает вопрос – купить сегодня или завтра. Конечно, сегодня! Рост голосового трафика есть, но он уже далеко не взрывной. При этом мы видим, как стремительно растёт трафик по передаче данных. Доля доходов от мобильного Интернета в структуре общих доходов от дополнительных услуг МТС Дальнего Востока и Восточной Сибири выросла с начала 2010 года в 1,5 раза. Ежемесячно передаваемый в сетях МТС Дальнего Востока трафик мобильного Интернета за 2010 год вырос более чем в 5 раз. Наши клиенты очень активно пользуются возможностями неголосовых услуг, число пользователей таких услуг за год увеличилось более чем в 2 раза. Нашим клиентам как во всей России, так и на Дальнем Востоке доступен, к примеру, очень не дорогой лицензионный видеоконтент высокого качества, который они могут покупать в Интернет-магазине Omlet.ru в режиме онлайн. На мой взгляд, основной прирост продажи контента в дальнейшем будет связан с развитием ШПД и кабельного телевидения. И закачивать его клиенты будут не только на мобильные устройства, но и для просмотра на компьютерах и телевизорах. Поэтому в русле этих тенденций мы планируем развитие сетей 3G и фиксированного ШПД.

– Прошло ли время экстенсивного развития, когда нужно было «захватывать» новые территории? Есть для МТС еще «белые пятна» на карте Дальневосточного округа?

– Давайте не забывать, что Дальний Восток и Восточная Сибирь – это более 45% территории России, но тем не менее мы стремимся свести число «белых пятен» на карте макрорегиона к минимуму. Но и спрос на наши услуги постоянно растет. В регионе реализуются масштабные инвестиционные проекты, идет развитие частных компаний, открываются филиалы, строятся новые портовые терминалы, меняется логистика грузовых потоков. У нас судьба такая – сопровождать бизнес, а иногда и бежать впереди.

Мы очень активно «вошли» на Сахалин, когда здесь начинались шельфовые проекты, и сегодня остаемся надежным партнером российских и иностранных компаний, развивающих здесь свой бизнес. И так во всех регионах. Строительство ВСТО, стройки саммита АТЭС во Владивостоке, обеспечение связи на трассе «Амур» (Чита – Хабаровск) – мы инвестируем значительные средства в эти проекты и продолжим инвестиции в дальнейшем. Мало построить промышленный объект – для его функционирования нужна соответствующая инфраструктура. Дальневосточная специфика такова, что большая часть таких объектов может осуществлять коммуникации только с помощью сотовой связи и мобильного Интернета.

– То есть в 2011 году МТС будет строить и 2G, и 3G?

– Да, рост бизнеса в регионе требует активного развития не только голосовой связи, но и дополнительных сервисов на основе мобильной связи, в том числе навигационных услуг, телематики и т.д. И надо думать уже о связи четвертого поколения. Сети 3G во многих случаях уже подготовлены к переходу на 4G, и мы рассчитываем, что инвестиции в этот стандарт уже не будут столь тяжелыми. Чтобы быть «на шаг впереди», нужно не задерживаться во вчерашнем дне.

– А что день грядущий готовит?

– У нас большие планы на этот год. Инвестиции в развитие МТС в регионе в 2011 году будут увеличены в 2,5 раза. Я уверен, что большинство наших клиентов не только сможет получить услуги 3G, но и станет ими пользоваться в своей ежедневной деятельности. В рамках реализации стратегии «3i» (инновации, Интернет, интеграция) мы предоставим новое предложение: комплект оборудования для пользователей фиксированного и мобильного Интернета и ТВ под брендом МТС и организуем управление этими сервисами с одного лицевого счета. Мы будем расширять круг региональных партнеров, заинтересованных в развитии рынка мобильных платежей. По прогнозам аналитиков, к концу года мобильный счёт перестанет быть просто лицевым счетом оператора связи и сможет составить конкуренцию наличным деньгам.

В составе макрорегиона «Дальний Восток» МТС 12 регионов: Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, Сахалинская область, Магаданская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область.