Мы открыты для всех авиакомпаний

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) появилось в результате выделения из состава ОАО «Владивосток Авиа» почти три года назад. Перед новой компанией была поставлена задача стать главными воздушными воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион и уже в 2012 году встретить участников форума АТЭС во Владивостоке. О том, какие перемены произошли в аэропорту, рассказал генеральный директор ОАО «МАВ» Максим ЧЕТВЕРИКОВ.

– Максим Геннадьевич, точкой отсчета для вашей компании стал февраль 2008 года, чего удалось добиться за эти три года?

– Предприятие изменилось очень серьезно: и по объемам работ, и по численности коллектива, и по социальной направленности. А в общем, изменилась маркетинговая стратегия самого аэропорта. В 2008 году оборот денежных средств предприятия составил 680 млн рублей, численность – порядка 850 человек, объем перевозок – на уровне одного миллиона пассажиров. В 2010 году оборот составил порядка 1 млрд 50 млн рублей, пассажирооборот – более 1 млн 250 тыс. пассажиров, а численность сотрудников на сегодняшний день составляет 1050 человек.

Но главный итог состоит в том, что мы стали в полной мере самостоятельным предприятием. Если раньше аэропорт очень серьезно зависел от деятельности «Владивосток Авиа», которая на возмездной основе предоставляла услуги связи, информационные услуги, штурманское навигационное обеспечение, медицинское и хэндлинговое обслуживание, то сегодня мы все это делаем сами. Для этого сертифицировали порядка десяти новых видов деятельности.

Самостоятельность позволила нам работать в рамках новой маркетинговой стратегии с авиакомпаниями, повысить уровень сервиса и снизить тарифы на аэропортовое обслуживание – сегодня на Дальнем Востоке они у нас самые низкие. Также мы предлагаем одни из самых низких ставок на хэндлинговое обслуживание воздушных судов.

Важнейшим итогом работы стало открытие новых маршрутов. Например, с ноября 2010 года авиакомпания «Сибирь» начала выполнять полеты два раза в неделю по маршруту Владивосток-Пекин, раз в две недели – по маршруту Владивосток-Санья. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о чартерах, а о регулярных рейсах. «Сибирь» получила назначение со стороны японских авиационных властей и в январе 2011 года открывает регулярное сообщение Владивосток-Токио. Понятно, что и раньше эти маршруты были, но выполнялись они только одной авиакомпанией, а отсутствие конкуренции, как вы знаете, всегда является определенным сдерживающим фактором. Так что теперь, когда появились и, думаю, еще появятся новые компании, качество обслуживания неминуемо будет расти, а тарифы – снижаться.

Этой цели способствовало и получение допуска на выполнение полетов в аэропорт Владивосток воздушных судов типа Боинг-777. С июля мы принимаем из Москвы суда этого типа авиакомпании «Трансаэро». С приемом Боингов-777 приморские бизнес-пассажиры получили возможность обслуживания по более высокому классу – «Империал», а средний уровень тарифов на полеты в бизнес-классе на линии Владивосток – Москва снизился со 100 тыс. до 25-30 тыс. рублей в одну сторону.

– Насколько велик интерес иностранных компаний к аэропорту Владивосток?

– Интерес есть, и он с каждым годом возрастает, об этом свидетельствуют многочисленные переговоры с представителями различных авиакомпаний и конкретные договоренности, достигнутые в 2010 году. Например, к середине 2011 года ожидаем открытия регулярной линии Ташкент-Владивосток силами авиакомпании Узбекистон Хаво Йуллари. В ходе переговоров с руководством Южно-Китайских авиалиний рассмотрена возможность открытия уже в 2011 году линии Владивосток-Гуанчжоу (на первых порах с промежуточной посадкой в Шанхае или Даляне), а также переход на круглогодичные полеты этой авиакомпании на линии Владивосток-Далянь.

Результатом переговоров с Восточно-Китайскими авиалиниями, компанией Эйр Чайна, Хайнаньскими авиалиниями стали договоренности об открытии дополнительных частот на линии Владивосток-Пекин, новых линий на Санья и Шанхай. В Гонконге состоялись переговоры с авиакомпанией Драгон Эйр об открытии к концу 2011 года маршрута Владивосток-Гонконг.

Мы сотрудничаем с южнокорейским перевозчиком Кореан Эйр, который с 2010 года выполняет свои рейсы на Владивосток не только на Боинг-737, но и на широкофюзеляжных судах типа А-300 и А-330. Кроме того, в 2011 году Кореан Эйр планирует выйти на ежедневные полеты.

Есть намерения летать во Владивосток и у японских авиакомпаний, проходили встречи по поводу сотрудничества с Вьетнамскими авиалиниями, Сингапурскими авиалиниями, авиакомпанией Малайзии. Но пока о конкретных результатах говорить рано. Важно, что у перевозчиков есть намерения летать к нам, а мы открыты для всех в равной степени. Хотя для того, чтобы эти планы осуществить, нужно пройти очень много процедур, в том числе по согласованию с российским авиационными властями. Но мы чувствуем поддержку Министерства транспорта РФ и Росавиации, и свидетельство тому перемены, о которых я уже сказал.

– Максим Геннадьевич, вы представили широкую маршрутную сеть, но если все это будет реализовано, кого возить будете?

– В этой связи я не раз озвучивал идею стыковки рейсов в нашем аэропорту по принципу хаба. Как это будет выглядеть: российские авиакомпании, выполняющие полеты в азиатской части России (Сибирь и Дальний Восток), доставляют пассажиров во Владивосток, откуда они вылетают рейсами иностранных авиакомпаний в Восточную Азию.

Сегодня даже самые развитые в азиатской части России аэропорты (Толмачево, Екатеринбург) не предлагают регулярных ежедневных рейсов, например, во Вьетнам или Малайзию. Мы, стремясь построить хаб, расширяем свою маршрутную сеть таким образом, чтобы одновременно обеспечить широкий поток и высокую частоту внутрироссийских рейсов во Владивосток и из Владивостока – в страны Азии.

Рост экономики региона не даст резкого увеличения пассажиропотока, поэтому хаб – это единственный способ серьезно развить аэропорт. Но реализация этой стратегии возможна только после реконструкции аэропорта. Потенциальных иностранных партнеров интересует качество инфраструктуры: задаются вопросы по взлетно-посадочной полосе, по технологиям обслуживания пассажиров, наличию транзитных, трансферных технологий, тарифам и качеству хэндлингового обслуживания воздушных судов. На многие из этих вопросов мы отвечаем с позиции наших ближайших перспектив, ведь в аэропорту идет не просто глобальная реконструкция, практически строится новый комплекс.

– Ходом этой реконструкции довольны?

– Подошел к завершению первый этап реконструкции аэродромного комплекса. Взлетно-посадочная полоса 1 (ВПП-1) полностью построена, закончен монтаж светосигнального оборудования, завершается – радиотехнического и метеооборудования. К облету полосы приступила специальная лаборатория, расположенная на самолете ЯК-40. Это 120-часовая программа опытных облетов по снятию параметров высотных препятствий, выстраиванию глиссады, схем захода и взлета. Следующий этап – получение необходимых сертификатов и допусков. В конце первого – начале второго квартала новая ВПП-1 вступит в эксплуатацию.

На 80 процентов выполнены работы по дренажной системе аэродрома. Ведется монтаж 6-го, последнего этажа командно-диспетчерского пункта. По аэровокзальному комплексу на 90 процентов выполнены работы по каркасной части, в январе каркас будет полностью готов.

– Все работы идут по графику?

– В целом движемся по графику, хотя не могу сказать, что проблем у нас не бывает, тем более в зимнее время. Корректировка есть, но она незначительна и проект будет сдан в установленные сроки.

– Вы упомянули о проблемах, возникающих в зимний период. Наверное, имеет смысл обсудить «ледовую» ситуацию, которую пришлось пережить пассажирам.

– Я не считаю закрытие аэропорта нормальным явлением. В абсолютном большинстве случаев мы справляемся с неблагоприятными метеоусловиями довольно эффективно, и аэропорт принимает и отправляет воздушные суда по фактической погоде. Но те погодные условия, с которыми нам пришлось бороться 11-12 декабря, не были стандартными. Поэтому то, что произошло, я еще не пережил, для меня и всего коллектива это момент болезненный. Это был кризис, и как всякий кризис он, в определенном смысле, подчеркнул необходимость пересмотра существующих процессов, совершенствования технологий работы.

– К 2017 году вы планируете войти в 10-ку лучших аэропортов АТР по качеству обслуживания пассажиров. Не могли бы вы обозначить эту «десятку» и что необходимо для достижения этой цели?

– Мы находимся на очень конкурентном рынке с точки зрения качества обслуживания пассажиров. На протяжении последних 6 лет победу в этой номинации в мире получали именно азиатские аэропорты: сингапурский Чанги и южнокорейский Инчон. Если обсуждать десятку, то в нее стоит внести малазийский, пекинский, шанхайский, гонконгский аэропорты, а также Нарита (Токио) и Осака.

Мы не ставили своей задачей стать лучшими или достичь, к примеру, объема перевозок, сопоставимого с объемами перечисленных аэропортов. Мы стремимся поднять качество обслуживания пассажиров до международного уровня.

Считаю, что после реконструкции, когда в аэропорту Владивосток будут созданы возможности для хорошей пропускной способности, останется добиться качественной работы персонала. В это понятие я вкладываю вдумчивое построение технологий и 100-процентное исполнение поставленных перед персоналом задач. Повышение уровня удовлетворенности пассажиров – серьезная работа, которая требует времени и системных усилий, в первую очередь направленных на работу с сотрудниками.

На данном этапе мы строим новую модель мотивации: меняем систему оплаты труда, проводим стажировки ключевых специалистов производства в аэропортах Шереметьево и сеульском Инчоне – там действительно есть чему поучиться.

Так что планку для себя мы подняли высоко, но тем интереснее достичь этой цели.