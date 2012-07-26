ДВЖД – барометр деловой активности

План по погрузке коллектив Дальневосточной железной дороги выполнил еще в начале декабря, став лидером по приросту этого показателя в системе ОАО «РЖД».

Прошедший в середине декабря технико-экономический совет ДВЖД констатировал существенный рост практически всех показателей работы, за исключением пассажирских перевозок. И что особенно важно: положительная динамика сложилась не только относительно кризисного 2009 года, но и плана производственно-хозяйственной деятельности, который верстался в начале года как напряженный. За год дорога погрузила более 44 млн тонн груза, что на 5,3 млн тонн больше предыдущего года. А такой показатель, как грузооборот, увеличен на 37% (в целом по сети – 3,7%) к докризисному 2008 году. Производительность труда выросла на 30,7%.

Такого успеха дальневосточным железнодорожникам удалось добиться, несмотря на сложные условия – большой объем капитального ремонта пути, а также существенный рост погрузки назначением в порты Дальнего Востока с других дорог, в результате чего движение поездов замедлялось, в начале зимы дорога даже была вынуждена вводить конвенционные запрещения на погрузку в адрес грузополучателей станций Владивосток, мыс.Чуркин, Находка Восточная, Гайдамак.

В 2010 году грузоотправители Дальневосточного региона увеличили объем погрузки угля на 15%, нефтепродуктов – на 8%, импортных грузов – на 49%, строительных грузов – на 12%, автомобилей – на 70%, черных металлов – на 40%, машин и оборудования – на 46,3%, лесных грузов – на 3,7%.

На дороге отмечают, что значительный вклад в увеличение грузовой базы в прошлом году внесло ОАО ХК «Якутуголь», увеличив отгрузку угля со станции Нерюнгри-грузовая ДВЖД в адрес металлургических комбинатов Украины и объектов ЖКХ на 39%.

И если рост грузовой базы оценивать как индикатор повышения деловой активности в регионе, то оно налицо. Проведенная в последние годы модернизация оборудования крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Дальнего Востока – ЗАО «Альянстрансойл» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и отлаженное взаимодействие позволили увеличить отгрузку нефтепродуктов на 8% к предыдущему году.

Железная дорога приняла на себя значительную часть грузов в адрес объектов, которые строятся во Владивостоке к саммиту АТЭС, а также осуществляла перевозку для собственных внутренних нужд – строительства разъездов по Северному широтному ходу, капитального ремонта пути.

Рост импортных грузов достигнут за счет увеличения перевозок глинозема компанией «РУСАЛ» через порт Ванино, а также развития контейнерных перевозок на 28%. Этому способствовала организация дополнительных контейнерных линий из Кореи через порты Дальнего Востока. Помимо этого возросли объемы перевозок лома цветных металлов, металлолома, оборудования в контейнерах для Олекминского ГОКа и других грузов. В 2010 г. начата отгрузка железной руды с Олекминского ГОКа. В компании отмечают, что стабилизировало свою работу и наращивает объемы производства черных металлов ОАО «Амурметалл», рост составил 32%.

Еще один позитивный момент связан с планом развития лесной отрасли – ведется техническая модернизация оборудования ведущих предприятий: ООО СП «Аркаим», ООО «Торговый дом РФП», ООО «Римбунан Хиджау ДВ» и др. ООО СП «Аркаим» увеличил объем перевозок на 50% за счет расширения рынка сбыта и организации поставок новых видов продукции в западные регионы РФ и в Европу.

Наибольший рост – на 70% – отгрузки автомобилей достигнут за счет организации производства по их сборке на заводе ООО «Соллерс-Дальний Восток» во Владивостоке, а также поставок автомобилей через станцию Сухановка.

Совместно с ОАО «РЖД», ОАО «Рефсервис», ООО «Дальрыбпорт» и другими компаниями были организованы ускоренные рефрижераторные поезда, в июне-октябре в 42-х ускоренных поездах было отправлено 63,8 тыс. тонн рыбы, что на 62% больше, чем в 2009 году. Путь от станции Мыс Чуркин, Владивосток до Новосибирска занял 6, до Екатеринбурга – 7 суток.

Грузооборот дороги складывается в основном – на 40% – от перевозки угля и чуть более 30% от перевозки нефтепродуктов. В нынешнем году, по прогнозам ДВЖД, такого мощного прироста груза в этой отрасли в регионе не ожидается, он будет не более 2-3%. Увеличения объемов перевозки нефти в рамках проекта «Восточная Сибирь – Тихий океан» не планируется; с мая 2010 года Дальневосточная дорога принимает со ст. Сковородино Забайкальской железной дороги 10-11 составов в сутки, что соответствует годовому объему перевозок около 15 млн т нефти. А вот перевозка строительных грузов сохранит свою динамику (до 13%). Анализ внешнего и внутреннего рынков, проведенный железнодорожниками совместно с грузоотправителями, свидетельствует – потенциал для увеличения грузооборота в Дальневосточном регионе в этом году есть. Работникам Дальневосточной железной дороги предстоит в 2011-м достичь нового рубежа – перевезти 45,5 млн тонн народно-хозяйственных грузов.

Прирост объемов грузовой работы потребовал от железнодорожников напряженного труда в течение года, взаимодействия со всеми участниками бизнеса. На совете отмечалось, что одним из существенных факторов, сдерживающих рост грузооборота, остается пропускная способность основных направлений дороги, почти 90% которых уже работает с критическим уровнем загрузки, прежде всего на подходах к портам. Решение именно этой проблемы будет ключевой задачей для всех хозяйств дороги и на 2011 год.

Минимизация влияния сдерживающих факторов – это освоение инвестиционных средств, в соответствии с утвержденными программами; соблюдение технологии проведения ремонтно-путевых работ; эффективное использование тяговых ресурсов; повышение эффективности перевозочного процесса и др.

Объем инвестиций 2011 года составляет почти 26,4 млрд руб., это значительно превышает объемы последних 3-х лет. Одним из наиболее значимых направлений инвестиционной политики компании на полигоне Дальневосточной железной дороги остается развитие Северного широтного хода (Восточный БАМ).

- Существующая пропускная способность на данном направлении является сдерживающим фактором на пути увеличения объемов грузовых перевозок. Эта проблема поднималась на совместном совещании с полномочным представителем президента РФ Виктором ИШАЕВЫМ, и сегодня ее решение видится в необходимости инвестирования значительных денежных средств, изыскать которые – одна из наисерьезнейших совместных задач, – подчеркнул начальник ДВЖД Михаил ЗАИЧЕНКО.

Реализация инвестиционных программ «Реконструкция участка Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань со строительством Кузнецовского тоннеля» и «Строительство вторых путей, удлинение станционных путей, развитие ж.д. узлов и сортировочных станций» поможет Дальневосточной железной дороге повысить и эффективность собственного бизнеса – увеличить тяговую нагрузку поездов, нарастить скорость перемещения грузов. Способствовать этому должны и масштабная работа по капитальному ремонту и реконструкции путей и сооружений дороги.

Стоит задача почти на 10% повысить производительность труда. Достигаться это будет за счет технико-технологических мероприятий, направленных на повышение эффективности использования трудовых ресурсов, изменение технологии перевозочного процесса, снижения потерь рабочего времени. Ресурс для улучшения качественных показателей далеко не исчерпан.

В отрасли продолжается структурная реформа, и она требует более четкой координации управленческих и технологических процессов участников железнодорожного холдинга на всех уровнях. За период реформирования ряд предприятий уже выделился из состава дорог в функциональные филиалы, часть дирекций еще остается в составе дороги, но в ближайшие год-два их также ждет выход на вертикальное подчинение.