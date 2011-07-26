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«Авиакомпания «Якутия» – основная магистральная авиакомпания РС (Я)
ОАО «Авиакомпания «Якутия» – основная магистральная авиакомпания Республики Саха (Якутия). По итогам 2010 года перевезла 903 283 пассажира, что на 36,5% больше, чем в 2009 году, груза и почты – 8 571, 28 т, рост составил 8,6%. Пассажирооборот компании составил 3 028 864, 26 пассажирокилометров, что выше на 35% уровня 2009 года. За 5-летний период, с 2006 года, «Якутия» в 3,3 раза увеличила выполняемый пассажирооборот, в 2,5 раза – количество перевозимых пассажиров.
Налет часов на самолетах 1-го класса вырос в 3 раза. Авиакомпания «Якутия» является одним из немногих предприятий РФ, которые при поддержке руководства Республики Саха (Якутия) в условиях кризиса смогли последовательно развивать региональные перевозки, увеличив налет на самолетах 3-го класса на 52%. Количество пассажиров на внутрирегиональных направлениях было увеличено на 23%, на межрегиональных направлениях – на 10%.
ОАО «Авиакомпания «Якутия» объявлена лучшим региональным авиаперевозчиком России, имеет звание лауреата национальной премии «Крылья России 2010» в номинации «Авиакомпания года – пассажирский перевозчик на региональных маршрутах». «Якутия» выполняет полеты в 8 из 9 регионов на территории Дальневосточного федерального округа РФ. Национальная премия «Крылья России», учрежденная в 1997 г., является самой престижной наградой в отрасли воздушного транспорта и единственным независимым рейтинговым мероприятием, позволяющим объективно оценить деятельность российских авиакомпаний.
«Якутия» в полном объеме выполняет все свои обязательства перед пассажирами. В своей деятельности авиакомпания стремится всемерно содействовать повышению доступности воздушного транспорта для всех категорий пассажиров. «Якутия» ежегодно принимает самое активное участие в реализации государственной программы субсидированных перевозок жителей Дальнего Востока, осуществляя перевозку дальневосточников с 50%-ной скидкой в 2011 году сразу по 11 маршрутам – это один из самых высоких показателей среди всех участников программы.
Одно из немаловажных направлений деятельности руководства «Якутии» – привлечение и закрепление в компании молодых специалистов. Благодаря продуманной кадровой политике в авиакомпании сложился высокопрофессиональный коллектив, который насчитывает более 1500 высококлассных специалистов. Среди них численность работников до 35 лет составляет более 30%. Перспективные молодые люди, желающие построить успешную авиационную карьеру в одной из лучших компаний республики, получают при приеме на работу в авиакомпанию реальную возможность дальнейшего карьерного роста. Компания уделяет первостепенное внимание созданию максимально комфортных условий труда, обеспечению работников комплексом социальных гарантий, льгот и компенсаций.
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