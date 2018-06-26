От дешевого топлива держитесь подальше

Активисты ОНФ в Приморском крае продолжают мониторинг цен на топливо

Представители Общероссийского народного фронта в Приморском крае проводят анализ розничных цен на все виды топлива на территории региона. В ходе мониторинга общественники посетили ряд заправочных станций в различных городах и районах края, пообщались с водителями автотранспорта. С 9 июня представители Народного фронта в Приморском крае присоединились к всероссийской акции ОНФ по сбору информации о ценах на топливо и сбору обращений граждан в рамках «горячей линии».

В ходе «Прямой линии с президентом» 7 июня 2018 г. поступили сигналы о завышении цен на топливо. Тогда глава государства, лидер ОНФ Владимир Путин отметил, что происходящее - результат неточного регулирования в сфере энергетики.

Как сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексей ТИМЧЕНКО, ситуация с ценами на автозаправочных станциях в регионе вызывает многочисленные жалобы автовладельцев. При этом граждане жалуются не только на высокую стоимость всех видов топлива, но и на иные аспекты работы автозаправок – уровень обслуживания, информирование потребителей о ценах.

«По итогам проверки нами зафиксирована следующая стоимость: цена на АИ-92 составляет в среднем 41 руб., на АИ-95 - около 43 руб., стоимость дизельного топлива - около 46 руб. В целом цены не увеличились с начала месяца, когда эксперты ОНФ начали ведение мониторинга. Вместе с тем количество жалоб владельцев автомобильного транспорта остается достаточно высоким, и в ходе исследования практически на всех заправочных станциях мы получили негативные отклики. Есть и, так скажем, обратная сторона: ряд опрошенных потребителей прямо указывают на то, что явно демпинговые цены на отдельных небольших заправках нередко означают, что в бак зальют некачественное топливо, автовладельцы опасаются ухудшения качества бензина и дизельного топлива, то есть выравнивание цен и их снижение должно быть конкурентным, без потери качества нефтепродуктов», - подчеркнул Тимченко.

Все данные, собранные активистами ОНФ в Приморском крае, а также обращения граждан актуализируются и направляются в контролирующие органы и профильные ведомства для рассмотрения по существу.

«На сегодняшний день мы получили свыше 20 обращений на «горячую линию» от автовладельцев из Владивостока и Артема. Проверки, проводимые в формате рейдов нашими активистами, показали, что на нескольких АЗС в административном центре региона информация на электронных табло с ценами на реализуемые нефтепродукты нечитаемая, не высвечиваются элементы цифр, из-за чего водители не получают информацию о действительном уровне цен на топливо. Это заметно в том числе и на фотографиях, которые сделаны активистами ОНФ. Такая проблема отмечена экспертами Движения сразу на нескольких автозаправочных станциях во Владивостоке. Много жалоб населения на неоправданно высокие, по мнению граждан, цены на дизельное топливо. Это актуально в том числе для малого бизнеса, фермеров и сельских домохозяйств в регионе, поскольку львиная доля коммерческого автотранспорта в крае - микрогрузовики, микроавтобусы, погрузчики, трактора и так далее - дизельные», - отметил Тимченко.

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, мониторинг цен на топливо продолжается. Эксперты Народного фронта обобщают информацию и планируют сформулировать предложения для властей региона по снижению цен.

Между тем, все контрольные замеры показывают, что никакого спекулятивного и необоснованного изменения цен на популярных в Приморье АЗС Группы ННК не происходит. ННК поставляет на внутренний рынок весь бензин Хабаровского нефтеперерабатывающиего завода, чем не могут похвастаться другие российские НПЗ. Скажем больше, ННК - единственная российская компания, которая поставляет весь объем произведенного топлива на внутренний рынок.

«Учитывая возросшую потребность внутреннего рынка в моторных топливах, объем поставок компании светлых нефтепродуктов на рынок составляет порядка 100%», - отметил «Золотому Рогу» представитель компании.

Для стабилизации цен на рынке Дальнего Востока ННК стала использовать принцип заключения долгосрочных договоров на поставку нефтепродуктов мелким оптом с формульным ценообразованием, тем самым обеспечивая прозрачный механизм формирования цены и гарантированные поставки нефтепродуктов для удовлетворения нужд потребителей. Данный принцип также позволяет независимым операторам АЗС на Дальнем Востоке в период низкого спроса на бирже получать дополнительные доходы, подчеркивают в компании.

Досье "Золотого Рога": ННК является крупнейшим игроком на розничном рынке Дальнего Востока. Доля компании на розничном рынке в ключевых регионах Дальнего Востока достигает порядка 45%, ей принадлежит Хабаровский НПЗ с объемом переработки 6 млн тонн.

Фото из архива.