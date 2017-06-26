Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Топ-менеджеры Siemens Financial Services высоко оценили новый склад "Мира Упаковки"
«Сименс Финанс» и лидер упаковочной отрасли Дальнего Востока реализовали 17 лизинговых проектов за 11 лет сотрудничества.
В рамках делового визита во Владивосток и серии встреч «Сименс Финанс» с ключевыми клиентами в разных регионах России, топ-менеджеры Siemens Financial Serviсes посетили производственно-логистический комплекс «Мира Упаковки» — одной из крупнейших компаний Дальнего Востока, обслуживающей ведущих производителей, организации розничной торговли, сферу HoReCa и представителей других сегментов рынка. Современный склад готовой продукции площадью более 6000 кв. метров, оснащён современным оборудованием, в том числе при участии «Сименс Финанс».
«Поиск лучших решений для клиента, выполнение своих обязательств точно в срок — этих принципов «Мир Упаковки» придерживается в своём развитии. Такой же подход мы видим и в работе нашего партнёра», — уточнил генеральный директор ООО «Мир Упаковки», Тимофей Леонов.
Напомним, в России SFS представлен компанией «Сименс Финанс»: её головной офис расположен во Владивостоке, а представительства – в 24 городах страны. По данным RAEX («Эксперт РА»), «Сименс Финанс» занимает 1 место в России по стоимости переданного в лизинг складского и упаковочного оборудования.
«Сименс Финанс» во Владивостоке:
ул. Западная, 7
Тел.: (423) 260 7777
Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180
https://www.facebook.com/SiemensFinance
Новости тематики
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
- Якутск собирает идеи
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
Новости раздела
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
- Под жарким брендом
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов