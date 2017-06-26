Топ-менеджеры Siemens Financial Services высоко оценили новый склад "Мира Упаковки"

«Сименс Финанс» и лидер упаковочной отрасли Дальнего Востока реализовали 17 лизинговых проектов за 11 лет сотрудничества.

В рамках делового визита во Владивосток и серии встреч «Сименс Финанс» с ключевыми клиентами в разных регионах России, топ-менеджеры Siemens Financial Serviсes посетили производственно-логистический комплекс «Мира Упаковки» — одной из крупнейших компаний Дальнего Востока, обслуживающей ведущих производителей, организации розничной торговли, сферу HoReCa и представителей других сегментов рынка. Современный склад готовой продукции площадью более 6000 кв. метров, оснащён современным оборудованием, в том числе при участии «Сименс Финанс».

«Поиск лучших решений для клиента, выполнение своих обязательств точно в срок — этих принципов «Мир Упаковки» придерживается в своём развитии. Такой же подход мы видим и в работе нашего партнёра», — уточнил генеральный директор ООО «Мир Упаковки», Тимофей Леонов.

Напомним, в России SFS представлен компанией «Сименс Финанс»: её головной офис расположен во Владивостоке, а представительства – в 24 городах страны. По данным RAEX («Эксперт РА»), «Сименс Финанс» занимает 1 место в России по стоимости переданного в лизинг складского и упаковочного оборудования.





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