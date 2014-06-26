"Роснефть" заменила одного из своих менеджеров в совете директоров ДЦСС

Вместо вице-президента - руководителя аппарата президента НК "Роснефть" Рашида Шарипова в совет директоров дальневосточного холдинга избран вице-президент "Роснефти" по шельфовым проектам Рунье Зелько

В сообщении ДЦСС говорится, что замена одного менеджера на другого связана с корректировкой стратегии ДЦСС.

"В рамках поручений президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА ОАО "ДЦСС" определено в качестве единой площадки размещения всех заказов российских компаний на строительство судов и морской техники, связанных с обеспечением разведки, добычи и транспортировки углеводородов с шельфа РФ. По предложению НК "Роснефть" и с учетом опыта работы в данной области принято решение о включении в состав совета директоров ОАО "ДЦСС" вице-президента по шельфовым проектам АО "НК "Роснефть" Рунье Зелько", - говорится в сообщении.

Остальные места в совете директоров, избранном на годовом собрании 26 июня, сохранили президент НК "Роснефть" Игорь СЕЧИН, директор департамента локализации техники и технологий НК "Роснефть" Игорь БОРБОТ, советник президента по локализации техники и технологий НК "Роснефть" Константин ЛАПТЕВ, вице-президент по экономике и финансам ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Александр НЕЙГЕБАУЭР, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Леонид СТРУГОВ, заместитель председателя правления Газпромбанка Наталья ЧЕРВОНЕНКО.

Вопрос о выплате дивидендов не поднимался, так как компания закончила 2013 год с убытками.

ОАО "ДЦСС" в 2013 году получило чистый убыток в размере 247,749 млн рублей против 39,124 млн рублей чистой прибыли годом ранее. В 2012 году дивиденды не выплачивались, по итогам 2011 года компания выплатила 0,00057 рубля на акцию номиналом 1 рубль.

Консорциуму частных инвесторов, в том числе "Роснефти" и Газпромбанку, планируется передать 75% ОАО "ДЦСС", а 25% останется у ОСК. В настоящее время ОСК владеет 99,999996% ДЦСС.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток