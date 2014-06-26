Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Роснефть" заменила одного из своих менеджеров в совете директоров ДЦСС
Вместо вице-президента - руководителя аппарата президента НК "Роснефть" Рашида Шарипова в совет директоров дальневосточного холдинга избран вице-президент "Роснефти" по шельфовым проектам Рунье Зелько
В сообщении ДЦСС говорится, что замена одного менеджера на другого связана с корректировкой стратегии ДЦСС.
"В рамках поручений президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА ОАО "ДЦСС" определено в качестве единой площадки размещения всех заказов российских компаний на строительство судов и морской техники, связанных с обеспечением разведки, добычи и транспортировки углеводородов с шельфа РФ. По предложению НК "Роснефть" и с учетом опыта работы в данной области принято решение о включении в состав совета директоров ОАО "ДЦСС" вице-президента по шельфовым проектам АО "НК "Роснефть" Рунье Зелько", - говорится в сообщении.
Остальные места в совете директоров, избранном на годовом собрании 26 июня, сохранили президент НК "Роснефть" Игорь СЕЧИН, директор департамента локализации техники и технологий НК "Роснефть" Игорь БОРБОТ, советник президента по локализации техники и технологий НК "Роснефть" Константин ЛАПТЕВ, вице-президент по экономике и финансам ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Александр НЕЙГЕБАУЭР, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Леонид СТРУГОВ, заместитель председателя правления Газпромбанка Наталья ЧЕРВОНЕНКО.
Вопрос о выплате дивидендов не поднимался, так как компания закончила 2013 год с убытками.
ОАО "ДЦСС" в 2013 году получило чистый убыток в размере 247,749 млн рублей против 39,124 млн рублей чистой прибыли годом ранее. В 2012 году дивиденды не выплачивались, по итогам 2011 года компания выплатила 0,00057 рубля на акцию номиналом 1 рубль.
Консорциуму частных инвесторов, в том числе "Роснефти" и Газпромбанку, планируется передать 75% ОАО "ДЦСС", а 25% останется у ОСК. В настоящее время ОСК владеет 99,999996% ДЦСС.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток
Новости тематики
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Кадры для промышленности
- На Чукотке намерены производить уникальный для региона продукт
- Летчиков просят подвинуться
- "Якутцемент" запустил третью технологическую линию по производству цемента
- Российский и корейский бизнес нашли общий язык во Владивостоке
- Сахалинская ярмарка победила во всероссийском конкурсе "Торговля России-2018"
Новости раздела
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось