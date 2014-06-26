Амурский судостроительный завод вышел из банкротства

Кредиторы пошли на подписание мирового соглашения

Арбитражный суд Хабаровского края прекратил процедуру внешнего управления в отношении ОАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре, входит в ОАО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК)

Прекращение процедуры стало возможным после заключения мирового соглашения с конкурсными кредиторами.

Как сообщал ранее "Золотой рог", процедура наблюдения в отношении АСЗ была введена в декабре 2011 года по заявлению входящего в ОСК ОАО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит", сумма требований которого к должнику составляет 16,6 млн рублей. В июне 2012 года введено внешнее управление.

ОСК принадлежит 59,12% акций ОАО "Амурский судостроительный завод", ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, 100%-ная "дочка" ОСК) - 17,91%.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток