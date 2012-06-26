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Российские аптечные сети прихворали

26 Июня 2012, 19:43 | Дальний Восток

Доля 50 ведущих аптечных сетей на российском розничном рынке в первом квартале 2012 года начала снижаться, следует из рейтинга «Фармэксперта». Такие тенденции в сетевой рознице наблюдались лишь в кризис, но потом рост возобновился. Эксперты объясняют нынешний спад тем, что в 2011 году у крупных аптечных игроков существенно выросла налоговая нагрузка, а мелкие сети и одиночные аптеки сохранили льготы, в результате чего увеличили долю.

В первом квартале 2012 года объем розничного фармацевтического рынка вырос на 22%, до 136,6 млрд руб., по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали в «Фармэксперте». В натуральном выражении рынок вырос на 5%, до 1,2 млрд упаковок.

Такой рост произошел не столько благодаря крупным сетевым игрокам и небольшим региональным сетям, сколько единичным аптекам, - утверждают аналитики. Доля ведущих 50 аптечных сетей на розничном рынке в первом квартале составила 28,4%, что на 2,2 п.п. меньше, чем год назад.

С 2002 года аптечные сети теснили неорганизованную розницу: доля сетевого ритейла, по данным «Фармэксперта», росла на 3,5-9% в год. С 17,8% в 2002 году она выросла до 60,3% в 2008-м. Однако кризис привел к спаду до 54,4% в 2010 году, но потом рост возобновился, и сейчас доля всех сетей на рынке составляет 57,9%.

Итоги первого квартала 2012 года стали плодами изменения системы налогообложения, отмечают авторы исследования: в прошлом году у крупных игроков значительно выросла налоговая нагрузка, а мелкая розница пока сохраняет льготы. Как напомнили РБК daily в «Ригле», с 1 января 2011 года для аптек возросли отчисления на уплату страховых взносов с 14 до 34% от фонда оплаты труда (ФОТ), но с 1 января 2012 года для крупных игроков они были понижены до 30%, а для мелких и средних - до 20%.

Проблема конкуренции со стороны мелких сетей существует, подтверждает гендиректор «Риглы» Александр ФИЛИППОВ: «Сложилась ситуация, когда за одну и ту же работу специалистов в соседних аптеках - единичной и сетевой - работодатели отчисляют от ФОТ разные деньги. Это ставит игроков рынка в неравные конкурентные условия».

Небольшие сети и единичные аптеки в основной своей массе пока чуть более рентабельны, отмечает руководитель отдела аналитических исследований «Фармэксперта» Николай Беспалов. «Для сетевых аптек прибыльность балансирует в интервале 0,8-1,2%, у небольших сетей и единичных аптек это порядка 1,5-2%», - говорит он. Гендиректор UMG (объединяет независимые региональные аптечные сети) Сергей Бичерахов подтверждает, что рентабельность входящих в его альянс аптек составляет 1-2%.

Из-за стремления оптимизировать свои расходы средние и крупные региональные сети дробятся на более мелкие, рассказывает исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина. В этом варианте налоговое бремя значительно облегчается, поэтому топ-50 и потеряли свои позиции, считает эксперт.

Однако гендиректор DSM Group Сергей ШУЛЯК уверен, что нет причин говорить о том, что структура аптечной розницы трансформировалась. По его данным, у большинства крупных сетей был хороший рост, в целом аптечный рынок вырос за первые четыре месяца на 12%.

«Золотой Рог».

Автор: RBC daily
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