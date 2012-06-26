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Дешевая рабсила в Китае серьезно подорожала
Эпоха, когда производители могли найти сверхдешевую рабочую силу в азиатских странах, подходит к концу. Благодаря экономическому росту последнего десятилетия китайские рабочие из промышленных регионов отказываются работать, как прежде, за плошку риса, без сна и отдыха. Коллеги из стран Юго-Восточной Азии с ними полностью солидарны, сообщает портал World Economic Journal.
В КНР, как и во многих других странах с быстрорастущей экономикой, минимальный размер оплаты труда зафиксирован законодательно. По инициативе правительства страны, МРОТ ежегодно индексируется, причем темпами, опережающими инфляцию (она составила 5,4% в 2011 году). Так, по данным информационного агентства «Синьхуа», с января 2012 года МРОТ был поднят на 8,6% в Пекине, составив $199. С февраля МРОТ был повышен в южном городе Шэньчжэнь, являющемся крупнейшей китайской особой экономической зоной, на 14%, составив $230.
Компании, работающие на территории КНР, вынуждены не только соотносить минимальную зарплату на своих производствах с установленным законом МРОТ, но и регулярно индексировать зарплаты на производстве. В Шэньчжэне, к примеру, стартовая зарплата на заводах западных производителей превысила отметку в $300, при этом найти рабочую силу даже на такой оклад, как отмечают работодатели, нелегко.
Необходимость повышения зарплаты работникам – не единственная мера, с которой пришлось столкнуться компаниям, работающим в КНР. «Примерно 60% опрошенных пришлось столкнуться с требованиями рабочих увеличить социальные гарантии – выплаты в пенсионные фонды, медстраховки, оплату декретного отпуска и больничных, – говорит экономист Standard Chartered Кельвин ЛАУ. – Если перевести эти меры в денежное измерение, они составляют около 40% от средней зарплаты, выплачиваемой на производстве». При этом опрошенные банком руководители компаний утверждают, что при всех уступках, на которые приходится идти, найти работников становится сложнее – о подобных проблемах заявили более 80% участников опроса. Рост зарплат усугубляется не слишком оптимистичным экономическим прогнозом на ближайшее будущее. «Времена, когда мы боялись “жесткой посадки” китайской экономики, миновали. Однако итоговые показатели ВВП и темпов промышленного производства КНР в этом году будут намного хуже ожидаемого», – считает главный экономист Credit Suisse Донг ТАО.
Стремление повысить производительность труда в стране, где считается нормальным работать в три смены и не брать отпуск, – мера неоднозначная. Многие компании готовы смириться с тем, что продуктивность останется как есть, лишь бы перегрузки, с которыми сталкиваются рабочие, не приводили к серьезным репутационным издержкам.
Так, например, Foxconn, тайваньский подрядчик Apple, HP, Dell, Nokia и Sony, собирающий, помимо прочего, планшеты iPad в Шэньчжэне, в феврале этого года поднял зарплаты своим сотрудникам на 16−24%. Для компании это, скорее, вынужденная мера – в 2010−2011 годах около 20 сотрудников Foxconn покончили жизнь самоубийством. Основной версией произошедшего считаются тяжелые условия труда, переработки, дискриминация работников низшего звена, слишком низкая зарплата и, как следствие, нервное перенапряжение работников.
В текущей ситуации одним из решений для западных компаний мог бы стать переезд всего производства или его части из Китая в другие страны региона. Однако законодательное увеличение минимального уровня оплаты труда, которое влечет за собой рост всех зарплат, – общий тренд для азиатских стран.
«Золотой Рог».
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