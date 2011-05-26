Благовещенский ССЗ: курс на обновление

В 2010 году после четырехлетнего перерыва Благовещенский судостроительный завод им. Октябрьской революции вновь приступил к выпуску профильной продукции. Возобновлено серийное производство малых рыболовных сейнеров проекта 1338. После проведенной модернизации это по сути дела новые суда в обводах старого корпуса. Они хорошо зарекомендовали себя в работе на прибрежном лове.

Как рассказал «ДК» генеральный директор ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» Вячеслав ПОПОВ, на новых судах поставлены более мощная силовая установка, гидравлический промысловый комплекс, объединенный пульт судовождения, обновлено другое оборудование. Модернизированный сейнер по достоинству оценили дальневосточные рыбаки: из семи МРС, сданных в прошлом году, четыре ушли на Сахалин и три – на Камчатку. Сейчас в производстве находится серия из восьми сейнеров, они предназначены для приморских, сахалинских и камчатских рыбаков.

В 2011 году завод планирует выпустить до 16 подобных судов, а также наряду со строительством модернизированных МРС начать строительство всесезонного сейнера неограниченного района плавания с мощностью главной силовой установки не менее 600 л.с., которые придут взамен морально и физически устаревших РС–300.

По экспертной оценке специалистов, большая часть рыболовецкого флота изношена на 80%, отрасль остро нуждается в обновлении. Уже сегодня потребность в малых и средних сейнерах по Дальневосточному бассейну может составить порядка 560 единиц. Ее в ходе недавнего визита делегации правительства и бизнеса Амурской области в Камчатский край подтвердили камчатские рыбаки.

– Мы обсуждали этот вопрос за круглым столом с представителями рыболовецкой отрасли Камчатки, – продолжает Вячеслав Попов. – И они проявили большой интерес к данному проекту. Полагаем, что новый рыболовный сейнер РС–600 – мощностью главной силовой установки 600 л. с. может заменить РС–300. Эти суда в некоторых компаниях находятся в эксплуатации по 40–50 лет. По данному проекту у нас есть конкретное предложение, ясно, как этот сейнер будет выглядеть. Есть прототипы подобных судов. Мы также готовы удовлетворить конкретные пожелания потенциального судовладельца в комплектации судна такого класса и сейчас ведем работу по формированию технического задания на проектирование.

На головную серию новых судов уже есть конкретные заказчики, известные на Камчатке рыболовецкие колхозы им. Ленина и им. Беккерева подтвердили готовность приобрения семи таких сейнеров. Интерес к новой продукции Благовещенского судостроительного завода проявили и другие потенциальные судовладельцы Камчатского края. Но, как считает руководитель предприятия, успех проекта во многом определяют не только компетентность, деловая хватка и профессионализм опытного коллектива благовещенских судостроителей, но и конъюнктура цен, сложившаяся на этом рынке, причем цен на суда, далеко не новые, бывшие в употреблении рыболовецких компаний других стран – Японии, Республики Корея, Норвегии и пр.

Ни для кого не секрет, что сегодня дальневосточные рыбаки предпочитают покупать сейнеры на вторичном рынке, как бы ни хотелось им пополнить свой флот новыми приобретениями, многим это не по карману. Дело в том, что цена second–hand такого же класса в среднем в два раза дешевле, чем стоит новый сейнер российского производства. Не секрет также, что в регионе сегодня практически не строятся новые суда для рыбаков, Благовещенский судостроительный завод в этом плане редкое исключение.

На заводе не скрывают, как трудно предприятию восстанавливать и удерживать место на рынке после четырехлетнего перерыва, а также тот факт, что возобновить выпуск профильной продукции удалось благодаря целенаправленной и разносторонней поддержке правительства Амурской области и лично губернатора Олега КОЖЕМЯКО.

По словам Вячеслава Попова, один МРС из восьми серийных, производство которых в данный момент завершается на заводе, обходится предприятию в 38 млн руб. До 60–65% в этой цене составляют материалы, комплектующие, оборудование, цена которых в свою очередь ежегодно возрастает. (Так, лишь за январь–февраль 2011 года на 30% увеличилась стоимость металла.) Но рыбакам этот сейнер обойдется гораздо дешевле – 30,5 млн руб., государственная поддержка бюджета Амурской области в итоге составит 7,5 млн руб.

Досье «ДК»

Только в 2010 году ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» было предоставлено мер господдержки (финансовых и неденежных) на сумму свыше 350 млн руб. Это предоставление государственной гарантии Амурской области под привлекаемые кредитные ресурсы, субсидирование 95% ставки по привлеченным банковским кредитам, субсидирование части затрат на производство промышленной продукции в целях обеспечения конкурентоспособности при выходе на рынок (около 16% от стоимости готового судна), компенсация части затрат по потребленной электроэнергии. В текущем году, по данным министерства экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области, такая поддержка местных производителей будет продолжена, на эти цели в областном бюджете зарезервированы средства.

И все–таки даже при столь существенной помощи судостроителям конечная цена продукции завода оказывается для рыбаков дальневосточного бассейна очень высокой. И переломить ситуацию кардинальным образом пока не удается, поэтому каждый проданный конечным потребителям сейнер на заводе воспринимают как победу. Впрочем, какой бы сложной ни была ситуация, руководство предприятия не намерено сидеть сложа руки, тем более что для возобновления профильного производства и продвижения продукции на рынок сделано уже немало шагов.

На повестке дня модернизация завода: требуют обновления станочный парк, стапеля и спусковые устройства. В комплексе эта работа позволит снизить собственные издержки производства. Инвестиционный проект «Модернизация основных производственных мощностей на ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» был представлен недавно на хабаровской конференции с участием Внешэкономбанка. По мнению специалистов министерства экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области, модернизация завода позволит существенно снизить затраты, повысить эффективность производства и как следствие повлияет на сбыт выпускаемой продукции.

Кстати говоря, всемерно поддерживая судостроительный завод, правительство области совместно с компанией Экспо–лизинг разработало, по сути дела, уникальный лизинговый продукт для предприятий рыбодобывающего комплекса Дальневосточного региона, желающих приобрести сейнера благовещенских корабелов. Если в среднем по рынку лизинговые компании работают с рыбаками на условиях первоначального платежа 20–30% стоимости судна и среднегодового удорожания судна 10–12% (что приводит к росту его стоимости за период лизинга до 50–70%), то для участников этого проекта первоначальный взнос составит до 20% и среднегодовое удорожание судна в пределах 3–5%. Такие льготные условия обеспечиваются благодаря субсидированию части затрат лизинговой компании по привлекаемым кредитам со стороны бюджета области. Эти меры господдержки распространяются на сделки по приобретению судов Благовещенского судостроительного завода и также работают на повышение конкурентоспособности его продукции в Дальневосточном бассейне.

Директор судостроительного завода высоко оценивает комплекс разработанных мер, но с тревогой отслеживает уровень цен на импортный second–hand и покупательскую способность рыбаков. По мнению Вячеслава Попова, рыбаки, как и судостроители, очень нуждаются в господдержке своей региональной власти. Ее инструменты многократно опробованы не только в Амурской области. Субсидирование процентной ставки по кредитам, компенсация затрат на электроэнергию, и самое главное – прямые дотации могли бы помочь в решении актуальной проблемы обновления флота.

С интересом судостроители смотрят на то, как при господдержке, в том числе и из федерального бюджета, идет обновление сельскохозяйственной техники крестьянских фермерских хозяйств, когда конечному потребителю отечественных тракторов и комбайнов она достается практически за 50% цены. С помощью подобных программ необходимо начинать обновление и рыболовецкого флота, убежден Вячеслав Попов. Только так, сообща можно поднять отечественное судостроение и обновить стареющий рыболовецкий флот.

И если проблемы ценового диспаритета, когда судостроитель не может строить дешевле, а рыбак не способен купить дороже, будут хотя бы частично решены, на Благовещенском судостроительном заводе готовы увеличивать годовую производственную программу. Для этого есть все необходимое. Кадровый костяк удалось сохранить даже в самые трудные времена, по договорам идет подготовка специалистов в технических училищах и техникумах. Существующие мощности завода позволяют производить 15–16 малых рыболовных сейнеров проекта 1338 и 5–7 судов РС–600, работа по которым только начинается.

– Если будут стабильные заказчики, мы с такой задачей справимся, хотя загрузка будет серьезной, – убежден генеральный директор завода. Здесь не просто живут в ожидании новых объемов производства, но делают все возможное, чтобы так и было.