Приморские компании "подвергаются грабежу" со стороны китайцев

Приморские эксперты рассказали о подделках мороженого и меда на территории КНР

Проблема массовой подделки продукции приморских производителей на территории Китая остро стоит уже несколько лет. По мнению приморских экспертов, которые поговорили с деловой газетой «Золотой Рог», наибольшей «любовью» у ушлых китайских предпринимателей пользуются мороженное и мед. Именно эти сладкие деликатесы, под видом российских продуктов, производятся и продаются в КНР особенно активно.

«В 2016 году полноценное сотрудничество нашего завода с китайскими партнерами продлилось всего два-три месяца. Тогда поставки мороженого в КНР достигали объема до 60%. Очень скоро надобность в нашей продукции у китайцев отпала. Они научились подделывать приморское мороженое торговой марки «Морж» на территории Поднебесной, и экспорт этого холодного десерта упал до нуля», - рассказал генеральный директор Арсеньевского молочного завода Юрий Минкин.

Он пояснил, что контрафактное мороженое внешне практически не отличается от продукта, выпускаемого Арсеньевским заводом, на нем указаны даже контакты предприятия.

«Конкурировать с подделкой мы не можем. Китайские жители не видят отличий нашего, российского мороженого от «Андрей-Маша», как обозвали продукт «партнеры» из КНР. Низкое качество и, соответственно, низкая цена китайского контрафактного мороженного в конце концов дискредитировали марку «Арсеньевского молочного завода» на территории Китая», - прокомментировал Минкин.

Действительно. Схема, разработанная китайскими предпринимателями, предельна проста. Покупая одну машину того же мороженого, на данную продукцию они получают весь пакет документов и исчезают. Действие сертификата прекращается через полгода. Затем история повторяется, но уже через другую фирму.

«Интересно, что спустя два года подобных мероприятий, наши «друзья» из Поднебесной решили совершенно снизить объемы закупок. Теперь нас просят продать не 15-18 тонн продукции – то есть груженую машину, а коробок сто – не более. При этом, мороженое им, как таковое, и не нужно, главное получить документы. Мы так работать не намерены», - возмутился директор Арсеньевского молочного завода.

Юрий Минкин сообщил, что готов лично пригласить представителей власти КНР для предъявления доказательств.

«Помимо документов, у нас имеется запись, как работники китайской фабрики фасуют мороженое в нашу упаковку. Уверяю вас, также дело обстоит с большинством продукции приморских производителей. Особенно активно подделывают кондитерские изделия, например, торт «медовик», и приморский мед», - рассказал он.

То, что Китай копирует торговые марки, представляющие какую-то ценность, экспертов не удивляет. Если российский продукт, например, мороженое или мед, востребованы на территории КНР, подделывать их будут однозначно, как тот же «Шанель» или «Ролекс».

«Приморский мёд отличается от китайского повышенным качеством. В связи с этим после девальвации рубля объем экспорта нашей продукции в КНР значительно увеличился. Промышленность Китая использует наш мед в качестве базового для составления медовых композиций (когда на 1 часть натурального меда приходится 5-10 частей искусственного сырья). Нередко использовались и подложные сертификаты, когда купив небольшую партию меда, китайские предприниматели получали документы и в дальнейшем их использовали для более крупной партии некачественного, но дешевого меда. Сейчас, в связи с тем, что правительство КНР ищет различные способы лоббирования своей медовой отрасли, такие схемы используются реже»,- рассказал председатель Союза пчеловодов Приморья Рамиль Еникеев.

Согласен с ним и генеральный директор ООО «Хмель» Василий Белецкий, который, несмотря на признание факта подделки приморского меда на территории Китая, отмечает тенденцию к снижению суррогата.

«На мой взгляд, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Хотите продуктивно работать в Поднебесной – продавайте продукт не посредникам, а напрямую покупателям. Открывайте на территории Китая собственные точки продаж, рекламируйте свой продукт, чтобы те же китайцы понимали: здесь - качество, там - нет», - пояснил он.

Доцент кафедры международных отношений ДВФУ Артем Лукин предположил, что китайские власти не всегда имеют возможность отследить в огромной стране такие моменты, как выброс на рынок суррогата. Однако, по его мнению, масштабы данного явления в правовом поле вполне можно снизить.

«Это - системная проблема и искоренить ее полностью в ближайшем будущем вряд ли удастся. Необходимо понимать, что Китай является членом Всемирной торговой организации, в которой нормы, защищающие торговые марки, безусловно, присутствуют. Поэтому российские пищевики, подвергающиеся такому, не побоюсь этого слова, грабежу, должны объединяться в ассоциации, и единым фронтом защищать свои интересы: выходить на китайский рынок, разворачивать информационные компании, доносить через СМИ КНР, что такое подлинная российская продукция, объяснять, чем она отличается от подделки», - говорит Лукин, добавляя, что на высшем уровне эта проблема в КНР вряд ли поднималось, поэтому, чтобы власть услышала, необходим общественный резонанс.

Профессор кафедры математических методов в экономике ДВФУ Александр Абрамов также уверен: механизмы защиты товаропроизводителей существуют.

«Правила ВТО - всемирной торговой организации - никто не отменял. Существует понятие гармонизации нашего и китайского законодательства. Защита обеспечивает товаропроизводителей соответствующим патентом и разрешением на торговлю, который станет основанием для выигрыша споров в ВТО. Международный ГОСТ стандарт записан в соответствующем патенте и подлежит защите. Одним словом, необходимо патентовать продукцию за рубежом , ведь торговля внутри страны и международная торговля - это совершенно разные жанры», - говорит Александр Абрамов.

Отметим, что в генеральном консульстве КНР во Владивостоке прокомментировали:

«Мы уделяем большое внимание вопросу международной торговле и серьёзно изучаем следственно-причинную связь. На сегодняшний день план действия по борьбе с вышеуказанными проблемами находится в разработке».