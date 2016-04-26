Росрыброловства даст рыбакам чилима

Заместитель Росрыболовства Василий СОКОЛОВ, на Дальневосточном научно-промысловом совете обещал ускорить издание приказа ФАР о выводе углохвостой креветки Западно-Сахалинской подзоны из перечня ОДУ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что в данный момент из российского промысла исключено более 5 тысяч тонн углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне. Это произошло после того, как объект неожиданно ввели в ввели в перечень видов, на которые устанавливается общедопустимый улов (ОДУ).

Введение углохвостой в список ОДУ в данной подзоне было неожиданным и как говорят сами рыбаки «немотивированным». Этот вид креветки российскими рыбодобывающими компаниями, практически не облавливался, так как считалось что промысел объекта малорентабельный.

Однако, по мнению, многих участников рынка, этот объект был недооценен. Ряд компаний выставляет флот на промысел, несмотря на риски связанные с отсутствием наработанных промысловых схем. Старания рыбаков и вложенные в организацию промысла значительные средства привели к тому, что рыбопромышленники сумели нарастить объем добычи в тех, подзонах где объект является неодуемым. Например, в подзоне Приморского края.

Сформировался спрос на эту продукцию. Углохвостая креветка стала востребованной у российского потребителя. Стоимость углохвостой креветки в районе 300-370 рублей за кг, это минимальная цена на дикую дальневосточную креветку. Для сравнения северная креветка, которая сегодня основной продукт в сегменте российской дикой креветки стоит более 700 рублей за килограмм. Зимой цена на северную креветку, вплотную приблизилась к отметке 900 рублей. Поэтому она является в основном экспортным продуктом, большинству россиян продукт не по карману.

На фоне резкого скачка цен на северную и импортную креветку, углохвостая креветка стала единственным доступным продуктом для россиян в данном сегменте. Сегодня компании, добывающие углохвостую креветку, фактически выполняют задачу импортозамещения, и, казалось бы, что государственные органы власти должны были их поддержать. Поэтому включение в список ОДУ и вызывало недоумение, как у отраслевой науки, так и у рыбацкого сообщества.

В итоге открытие креветочного промысла в подзоне Западного Сахалина весной этого года отложено. А ведь подготовка к путине велась, и суда готовы были выйти на промысел. ДВНПС должен был решить судьбу креветочного ресурса, чей промысел в будущем, несомненно, положительно скажется на развитии российского креветочного бизнеса.

Прошедший совет научно-промысловый совет подтвердил, что промысел нужно начинать как можно быстрее, так как ресурс пропадает. Причем, наука подтвердила, что оснований для сохранения режима ОДУ нет. Так выступавший с докладом заместитель директора ВНИРО Олег Булатов, представил критерии включения и исключения водных биоресурсов из списка объектов, на которые устанавливаются общие допустимые уловы. По его словам, основанием для начала рассмотрения вопроса о целесообразности выведения из списка из ОДУ может быть недоосвоение 50% общей квоты в течение одного года. Выступающий заверил, что углохвостая креветка в Западно-Сахалинской подзоне подходит под этот основной критерий, в на протяжении многих лет есть объемы которые рекомендованы к вылову, а промышленной рыбаки практически нет. Также объект подходит и под дополнительные критерии, поэтому ВНИРО считает, что объект необходимо вывести из ОДУ.

Представителя ВНИРО поддержали на голосовании все члены ДВНПС. А руководитель САХНИРО Александр Буслов, попросил председателя совета Василия Соколова максимально ускорить выход приказа.

«Компании готовились к промыслу в марте, но так и не вышли на него. Теперь, когда решение принято, успеет ли Росрыболовство провести эту работу максимально быстро, чтобы уже к сентябрю промысел был открыт. Это очень важно для экономики предприятий », - считает представитель сахалинской науки.

Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов, пообещал, что работу по выпуску приказа будут ускорены, и в сентябре компании выйдут на промысел. Теперь главное, чтобы слова не разошлись с делом. Рыбаки готовы быстро организовать выход добывающего флота в море. Также отметим, что руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, на прошедшей в начале апреля расширенной коллегии ведомства, отметил, что у рыбаков остаются резервы для наращивания вылова по целому ряду водных биоресурсов. И неодуемые виды биоресурсов на Дальневосточном бассейне Илья Шестаков обозначил как основной резерв.

ДОСЬЕ: «ЗР»: Суммарный объем рекомендованной добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, в 2016 г. составит 164,26 тыс. т, что на 11,13 тыс. т больше аналогичного показателя для 2015 г.

Евгений СИДОРОВ.