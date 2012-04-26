Совет директоров РАО ЭС Востока рекомендует не выплачивать дивиденды в связи с убытками

26 апреля, ZRPRESS. Совет директоров РАО ЭС Востока на заседании 25 апреля в Москве принял решение о дате, месте проведения, повестке дня годового Общего собрания акционеров, а также утвердил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров РАО ЭС Востока состоится 6 июня в Хабаровске.

Совет директоров утвердил повестку дня и принял решение рекомендовать собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.

По вопросу распределения прибыли было принято решение рекомендовать не выплачивать дивиденды в связи с полученными убытками по итогам 2011 года в размере 6 120 856 тыс. рублей. Убытки получены в основном в результате снижения рыночной стоимости финансовых вложений (снижения рыночной стоимости принадлежащих Обществу акций других компаний).

Досье: ОАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании, такие как: ОАО «ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ОАО «Передвижная энергетика» и ряд непрофильных компаний. Основной акционер – ОАО «Русгидро».

Пресс-служба ОАО «РАО ЭС Востока».