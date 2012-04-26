Регионы Дальнего Востока готовы к конкуренции за размещение нефтегазохимических производств

Планы «Газпрома» по развитию добычи и транспортировки газа на ДВ заставляют Приморский и Хабаровский края, Якутию и Сахалин конкурировать за организацию на своих территориях газохимических производств.

Восточная газовая программа предполагает создание центров газодобычи на Сахалине и на западе Якутии, строительство от них транспортных магистралей, идущих через Хабаровск к Владивостоку, имеющих ответвление на Китай в районе Приморского города Дальнереченск. Первый пусковой комплекс газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток сдан в эксплуатацию осенью минувшего года, его мощность – 6 млрд куб. м газа в год, первоочередная задача – обеспечить ресурсами техническое перевооружение энергетики столицы АТЭС-2012. Однако, со сдачей второго пускового комплекса, с развитием газодобычи на сахалинских месторождениях, система сможет доставлять к Владивостоку 30 млрд куб. м газа ежегодно. Кроме того, в нынешнем году начнется строительство газопровода Якутия – Хабаровск – Владивосток, несущего газ Чаяндинского месторождения, добыча газа на котором должна начаться в 2016 году и может составить 25 млрд куб. м в год. Таким образом, примерно к 2017 году на Владивосток пойдет поток природного газа, общим объемом до 55 млрд куб. м.

Конечно, это топливо предназначено не столько Владивостоку, сколько странам АТР, выход на рынки которых открывает портовая инфраструктура юга Приморья. В январе 2011 года «Газпром» и агентство природных ресурсов и энергетики Минэкономики Японии договорились о совместном исследовании вариантов использования природного газа в районе Владивостока, позволяющих успешно реализовать его потребителям в АТР. Проведенная работа определила перспективность строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) с выпуском не менее 10 млн тонн продукции в год. Такой объем рынки стран Тихоокеанского бассейна готовы поглотить уже в 2017 – 2020 годах. И нет сомнений, что завод СПГ будет возведен на юге Приморского края. Однако, анализ спроса подтвердил и наличие перспектив сбыта в АТР продукции газохимии, выработанной на российской территории.

Проявились и потенциальные инвесторы. В этой роли готовы выступить сразу несколько отечественных и зарубежных компаний. В ноябре 2011 года, еще будучи министром промышленности и энергетики РФ, Виктор ХРИСТЕНКО заявил, что Восточная Сибирь и Дальний Восток станут основными центрами газохимии в стране, продукция которых ориентирована прежде всего на рынки стран АТР. Похоже, вопрос создания новой отрасли на Дальнем Востоке России принципиально решен. По данным журнала «Нефтехимия», правительство страны ждет, что Восточная Сибирь и Дальний Восток к 2030 году будут производить не менее 4,5 млн тонн нефтехимической продукции. Неясно только, где встанут заводы.

В Якутии просматриваются, как минимум, две перспективные площадки. Первая – недалеко от Чаяндинского месторождения, в районе города Ленска. Правда, этот участок не обладает необходимой транспортной инфраструктурой. Потому проект строительства здесь завода включает в себя также постройку железнодорожной ветки Усть-Кут – Непа – Витим – Ленск, длиной более 1 тыс. км. Но на стороне Ленска – сам состав чаяндинского газа, насыщенного гелием, который необходимо извлечь перед транспортировкой. Железная дорога есть в Алдане, создание газопереработки в нем входит в большой проект «Комплексное развитие южной Якутии», утвержденный в качестве приоритетного многими государственными инстанциями.

Власти Сахалина включили в программу развития западного побережья острова проект создания газохимического производства метанола с одновременным выпуском аммиака, мощностью 1,35 млн т в год. Известно, что наиболее предметный интерес к данной идее пока проявил лишь холдинг «Росгеология».

Некоторых успехов добились власти Хабаровского края. В феврале 2012 года представителями «Газпрома», «Межрегионгаза», ведущих энергокомпаний и правительства Хабаровского края подписан протокол согласования перспективных объемов потребления газа на период до 2030 года. Согласно этому документу, край будет получать около 7 млрд куб. м газа ежегодно, из которых более 2,5 млрд куб. м должны пойти на потребности предприятий газохимии. Интересно, что изначально, по данным первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктора ЧУДОВА, региону больше 3,5 млрд куб. м передавать не предполагалось, что не предполагало наличия никаких газоперерабатывающих производств. Но теперь утвержденные объемы входят во все прогнозные планы Минэнерго РФ и «Газпрома».

Край предлагает 4 площадки для размещения новых предприятий. Первая точка соприкосновения с землей магистрального газопровода после перехода с Сахалина на материк – район поселка Де-Кастри. Организация производства в этом месте до минимума снижает расходы на транспортировку сырья, предоставляя выход на рынки сбыта морским путем. Здесь уже есть успешный опыт по организации перевалки сахалинской нефти на терминале, построенном компанией «Эксон нефтегаз лимитед», что облегчает развитие. Эта площадка отлично подходит для экспортоориентированных компаний. Правда, из Де-Кастри будет затруднительно обеспечить потребности внутреннего рынка российского Дальнего Востока – слишком сложны схемы транспортировки готовой продукции вглубь континента. Зато транспортная логистика Селихино позволяет использовать для отправки продукции БАМ и Транссиб, что открывает перед ней как экспортные поставки, так и внутренние рынки страны. Схожие преимущества и у Нижней Тамбовки. Но затраты на транспортировку газа и продукции, войдут в ее себестоимость. В районе им. Лазо, где сойдутся два газопровода, будет обеспечен доступ к объединенным ресурсам, рядом Транссиб и граница с КНР. Стоит в проработках площадка и в ПОЭЗ «Советская Гавань», но она пока активно не предлагается в виду того, что газопровод проходит в стороне от этого участка морского побережья.

Обсуждение идеи создания газохимических производств на территории региона проходит с такими компаниями, как российские «Национальная химическая компания», группа «Метанол и азотные процессы», «Сибур», «Еврохим», японские «Сумитомо», «Мицубиши», «Марубени», корейская госкорпорация «Когаз». Проекты у них также разные: производство метанола, выпуск азотных удобрений, получение полиэтилена и полипропилена. При этом Виктор Чудов подчеркивает, что ни один проект не сможет быть реализован без поддержки «Газпрома». Стоит добавить, что приведенный список – почти полный перечень потенциальных инвесторов, ведущих в данный момент оценку экономической эффективности размещения предприятий на предлагаемых регионами площадках. Учитывая большое количество интересантов и разность предлагаемых ими вариантов переработки природного газа, можно предположить, что на Дальнем Востоке появится не один газохимический завод и не в одном регионе. Но ясно и другое: территории, которые ослабят усилия по созданию конкурентных условий размещения производств, не смогут получить из «газовой трубы» новую промышленность.

Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».