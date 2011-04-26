«Дальтур» дорос до PITE

Во Владивостоке прошла XV международная туристская выставка «Дальтур-2011», собравшая более пятидесяти участников, среди которых ведущие туроператоры и турагентства, авиакомпании и профильные вузы, базы отдыха и центры медицинского туризма Приморья и стран АТР – Китая, Кореи, Вьетнама, Таиланда, Малайзии, США и других. Организаторы мероприятия - Департамент международного сотрудничества и туризма Приморского края и «Агентство территориального развития Дальнего Востока».

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ, заместитель председателя ЗС Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ, директор департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгений МАРКИН, руководитель представительства МИД во Владивостоке Владимир ГОРЯЧЕВ, представители дипломатических миссий и иностранного бизнеса и другие гости, отметившие значимость и практическую пользу мероприятия.

«За 15 лет «Дальтуру» удалось стать крупнейшим туристическим форумом не только в рамках Приморского края, - сказал Игорь Улейский. – География участников становится все шире, а саму выставку хорошо знают и в регионе, и в странах АТР. Она не только содействует развитию всех видов туризма в крае, но и способствует становлению конкурентоспособного туристского рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Программа юбилейного мероприятия оказалась особенно насыщенной: бизнес-конференция «Развитие туриндустрии Дальнего Востока России в условиях современных интеграционных процессов в АТР», видео-мост Владивосток-Москва-Сочи, конкурсы профессионального мастерства «Гид-переводчик» и «Экскурсия. Туризм. Владивосток», Work-кастинг, организованный совместно с Региональным центром «Старт-Карьера» ВГУЭС для содействия выпускникам специальностей в сфере туризма, гостеприимства и сервиса на предприятиях края.

Также в рамках выставки при поддержке Дальневосточного филиала Российской гостиничной ассоциации и Школы гостеприимства состоялся первый профессиональный конкурс «Лучший администратор гостиниц Приморского края», ориентированный на повышение престижности гостиничной индустрии и выявление кадрового потенциала среди специалистов гостиничной сферы для обслуживания гостей Приморья и саммита АТЭС-2012. Конкурсанты проводили презентации своих отелей, демонстрировали знания английского языка и навыки решения конфликтных ситуаций. В итоге первое место заняла Галина НОГА (Vlad Motor Inn), второе – Ксения КРАСОВСКАЯ («Экватор»), третье поделили Елена ПИЛИПЕНКО («Уссурийск») и Виолетта ПОСКОТИНА («Славянская»).

Кроме того, дебютировал конкурс инвестиционных проектов «Приморье-Туринвест», в котором помимо предприятий туриндустрии приняли участие еще и студенты двух вузов: Института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС и Института международного туризма и гостеприимства ДВФУ. Экспертный отбор прошли 34 проекта из различных областей туризма: экологического, культурно-исторического, этнографического, спортивно-оздоровительного и т.д. Ознакомиться с электронными презентациями работ можно было прямо на выставке.

«Порадовала высокая активность как со стороны бизнеса, так и со стороны вузов, и приятно удивил уровень студенческих работ, - рассказывает член оргкомитета, доцент кафедры ВГУЭС Галина ГОМИЛЕВСКАЯ. – При этом подготовка к конкурсу носила системный характер, мы оказывали конкурсантам всестороннюю организационно-правовую поддержку, прорабатывали возможные схемы финансирования проектов. Выбирать финалистов было сложно. Отдельно хотелось бы отметить администрацию Дальнереченского городского округа, чьи проекты не стали победителями, но заслуживают серьезного внимания инвесторов. Кстати, уже в первый день работы «Дальтура» нам поступило предложение оформить конкурсные работы в каталог и представить на международных выставках в Харбине, Шанхае и других городах АТР, показав инвестиционный потенциал края. Уровень проектов настолько высок, что они вполне могут стать основой для формирования туристско-рекреационного комплекса Приморья».

Тем не менее победителем в номинации «Предпринимательский инвестиционный проект» стал горнолыжный курорт «Грибановка» с многопрофильным экологическим комплексом круглогодичного действия. Второе место у владивостокского турагентства «Ольга» с проектом этнографического комплекса «Русское подворье», на третьем – находкинская компания «Эстер» с аквапарком на базе отдыха «Радуга». В номинации «Студенческий инвестиционный проект» победу одержали учебно-туристический центр «Деревенское подворье» в Шкотовском районе (ВГУЭС), мини-отель в русском стиле на Кронштадтском водохранилище (ДВФУ) и фестиваль «Владивостокская крепость» (ВГУЭС).

Завершился туристический форум ставшим уже традиционным Дальневосточным первенством по мини-футболу «Кубок гостеприимства – 2011».

«Дальтур» изначально был направлен на продвижение внутреннего и въездного туризма, и выставка справилась с отведенной ей ролью, по крайней мере, объем внутреннего турпотока неуклонно растет: только в прошлом году край посетили 730 450 человек, что на 40% больше, чем в 2008 году, - говорит зам. директора департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Сергей РЫБНИКОВ. – Формат форума постепенно меняется, и уже сейчас мы плавно переходим от названия «Дальтур» к PITE (Pacific International Tourism Exhibition), тем более что ввод в эксплуатацию объектов саммитовской инфраструктуры повысит туристическую привлекательность Приморья и расширит горизонты стоящих перед выставкой задач».

МНЕНИЕ

Дарья МИШУКОВА, зам. директора Международной туристической компании «Нятминь»:

- Международная туристическая компания Нятминь (Nhat Minh Travel) – крупный вьетнамский туроператор – постоянный участник «Дальтура». Более того, несколько лет подряд мы организовывали приезд группы вьетнамских туроператоров и отельеров для работы на этой выставке и сегодня с радостью отмечаем очевидную положительную динамику. У нас богатый выставочный опыт, мы ежегодно участвуем в таких мероприятиях, как Intourmarket и MITT в Москве и «Турсиб» в Новосибирске, работаем с Узбекистаном, Казахстаном, Украиной, и тем более приятно наблюдать, как растет «Дальтур»: с каждым годом увеличивается число и география экспонентов, павильоны становятся более привлекательными, в их оформлении активно применяются современные электронные технологии. Администрация выставки - команда профессионалов. В этом году благодаря ее обращению в таможенные органы иностранные участники не имели проблем при ввозе полиграфической и сувенирной продукции для мероприятия, за что особая благодарность оргкомитету. Уверена, что все иностранные экспоненты высоко оценили этот шаг.