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Аналитики не ожидают роста турпотока в Россию

26 Апреля 2011, 01:10 | Дальний Восток

Британская аналитическая компания Business Monitor International оценила уровень въездного турпотока в Россию. По подсчетам специалистов BMI, основанных на данных UNWTO и Ростуризма, в 2010 году в Россию въехало 20,85 млн человек, из них подавляющее большинство (20,05 млн) считается туристами, так как оставались в стране, как минимум, на одну ночь. По такому критерию BMI определяет туристов.

Но путешественников, которые сами посчитали туризм целью своего приезда в Россию, было гораздо меньше – 2,38 млн. С целью бизнеса в 2010 г. к нам приехало немного больше иностранцев – 2,84 млн.

В основном, гости приезжают в Россию автотранспортом (9,37 млн человек в 2010 г.), немного меньше – на поездах (7,26 млн). Самолетами воспользовались 3,18 млн приезжих, и лишь немногим более 1 млн человек прибыли по морю.

По сравнению с кризисным 2009 годом въездной поток в Россию в 2010 году вырос на 10%. Однако BMI не ожидает его заметного увеличения. На 2011-2015 годы компания прогнозирует весьма незначительный рост – не более 2,5% в год. Что касается гостей из Европы, одного из ключевых рынков для России, английские аналитики считают, что в 2011 рост составит 1,6%, а в 2012 – 1,9%.

Business Monitor International связывает столь неспешное развитие российского турбизнеса, в первую очередь, с устаревшим гостиничным хозяйством, неэффективным ведением дел и высокими ценами на размещение, которые, в отличие от основных мировых туристических центров, не сильно снижались даже в непростом 2009 году.

Автор: Ratanews.ru
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