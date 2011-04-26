Назначен ответственный за «электронное правительство» по Дальнему Востоку

Заместителем директора по выполнению федеральных программ филиала ОАО «Ростелеком» макрорегиона «Дальний Восток» назначен Арчил БЕСАЕВ, занимавший до этого должность первого заместителя директора - коммерческого директора Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком».

Как говорится в сообщении пресс-службы макрорегионального филиала, в новой должности Бесаев будет курировать вопросы реализации в Дальневосточном федеральном округе ФЦП «Информационное общество», в первую очередь, в части формирования инфраструктуры «электронного правительства».

По словам Арчиала Бесаева, приведенным в сообщении, в июле 2011 года на базе центра обработки данных ОАО «Ростелеком» в Хабаровске должна быть развернута инфраструктура «электронного правительства», обеспечивающая процессы оказания государственных услуг в электронном виде для регионов ДФО.

«Первоочередной моей задачей станет подключение регионов Дальнего Востока к этой инфраструктуре. Сроки очень жесткие, а сама задача сложная и объемная, ведь первая очередь услуг - примерно 50 - должны быть переведены в электронный вид уже к 1 августа 2011 года», - отметил замдиректора.